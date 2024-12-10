SON DAKİKA...İsrail Suriye'yi vurdu: Tarihinin en büyük hava saldırılarından biri, yüzlerce hedef vuruldu!

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Washington Post gazetesi Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından İsrail birliklerinin hızla Suriye topraklarına girdiğini belirterek Arap ülkelerinin bu duruma tepkili olduğunu yazdı.Tel Aviv Üniversitesi'nden profesör Eyal Zisser gazeteye yaptığı açıklamada, “Bence bu İsrail'in yaptığı korkunç bir hata, şu anda kimse İsrail'le ilgilenmiyor. Kendimizi bunun içine itmek hangi çıkarlara hizmet ediyor?” ifadelerini kullandı.
Fox News İsrail'in Suriye'ye paraşütçü birlikleri konuşlandırdığını yazarken Al Jazeera Şam ve çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
AP haber ajansı İsrail'in 'Suriye'deki kaosu toprak kapmak için kullanmakla' suçlandığına dikkat çekti ve Golan tepelerindeki işgalin uluslararası toplumun çoğu tarafından tanınmayan bir hareket olduğunu vurguladı.
Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.Açıklamada, Arap ülkesinde dış müdahalelerden uzak, barışçıl bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilirken, şiddetin siyasi çatışmaların çözümünde bir araç olarak kullanılmaması ve halkı yeniden yerinden edecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.
Venezuela'nın medeniyetlerin beşiği olan Suriye'nin kimliğini zenginleştiren dini, kültürel ve etnik çeşitliliğin korunmasını ve barış içinde bir arada yaşamı savunduğu ifade edildi.Venezuela'nın Suriye'de şiddet ve terörizmi sona erdirecek kapsamlı kalkınma girişimlerine her türlü desteği sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Venezuela, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile egemenlik ve bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan değerlere mutlak saygının savunulmasını bir kez daha yineliyor."
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından tampon bölgeyi ele geçirmesi ve ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları başlatmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Siyonist düşmanın Suriye topraklarında işlediği sürekli suçlar, ister Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ederek ister Suriye devletinin savunma kabiliyetlerini vurarak ve yok ederek olsun, Suriye devletinin ve halkının egemenliğine yönelik açık bir saldırganlık, küstahça bir ihlal ve bu kardeş ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına da değinilen açıklamada, İsrail'e tüm siyasi ve hukuki alanlarda baskı uygulanması çağrısı yapıldı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı belirtilen haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi.Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.
Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Orta Doğu'daki barışı tesis etmek için Avrupa'nın, Türkiye ile daha da güçlü şekilde çalışması gerektiğini söyledi.Rusya'nın "zayıfladığını" belirten Merz, "Çünkü Rusya, Suriye'yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. Ve Türkiye güçlendi. O (Türkiye) şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak." dedi.
Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, "Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Türkiye'nin, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatap olduğunu söyledi.Suriye konusuna dikkatle yaklaştıklarını belirten Tajani, "Suriye'deki durumla alakalı iyimserim. Başka ülkelerden; Lübnan'dan, Türkiye'den dönenler var. Durumun doğru yöne gidebileceğine inanıyorum ama temkinli olmalıyız." dedi.Tajani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Suriye'de Hristiyan azınlıkların korunması konusu da dahil olmak üzere uzun bir görüşme yaptığını anımsatarak "Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmek için önemli bir muhataptır." diye konuştu.
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in kara işgalini genişletmeye çalıştığı, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri ve Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Netanyahu, 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin "sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" öne sürdü.
"Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor." ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin “güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Netanyahu, "Dün Ortadoğu tarihinde yeni ve dramatik bir sayfa açıldı; Esed rejimi düştü.” ifadesini kullandı.Esad rejimi devrilmesinin İsrail’in "Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a yönelik saldırılarının "doğrudan sonucu” olduğunu savunan Netanyahu, "Bugün herkes biliyor.” dedi.
İran'ın Esad rejiminin iktidarda tutmak için milyarlarca doları harcadığını öne süren Netanyahu, Esad rejimini, “İran’dan Hizbullah'a giden bir silah hattı” olarak nitelendirdi. Netanyahu, basın toplantısında son 48 saatte Suriye'deki rejimin askeri üslerine düzenlenen ve İsrail'e atfedilen hava saldırılarına değinmedi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da birçok ülke, Suriyelilerin iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecini dondurma kararı aldı. Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya hükümeti ise bir adım daha ileri giderek, Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek ülkelerine göndermeyi planladığını duyurdu.