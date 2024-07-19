Son dakika... İsrail şokta, Başkent Tel Aviv'e İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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IDF, Tel Aviv'i hedef alan insansız hava aracının tespit edildiğini ancak insan hatası nedeniyle düşürülmediğini açıkladı.
Times of Israel'de yer alan bilgilere göre, İHA, şehre deniz yönünden girdikten sonra saat 03:12'de Tel Aviv'deki bir apartman dairesine doğrudan çarptı.
Tespit edilen hedefe yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı için uyarı sirenleri de çalmadı.Saldırının sorumluluğunu Yemen'deki Husiler üstlenirken, bu iddia IAF tarafından henüz doğrulanmadı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.
İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğu insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.
Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Saldırının Husiler tarafından düzenlendiğini duyurdu ve İsrail'e bir balistik füze dört İHA ateşlendiğini iddia etti.Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, gece yarısı meydana gelen ölümcül saldırının ardından kentin "yüksek alarm durumuna geçtiğini" bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordinasyonlu olarak atık sulardan alınan numunelerde yapılan incelemelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, altyapının tahrip olması nedeniyle halkın yaşadığı yerlerde ve çadırlar arasında akan ve biriken sularda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edildiği, binlerce kişinin çocuk felcine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Suyun az ve kanalizasyon suyuyla kirlenmiş olması, tonlarca çöpün birikmesi ve İsrail'in temizlik maddelerinin girişine engel olması nedeniyle gerçek bir sağlık felaketinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarının derhal sona ermesi, temiz suyun temin edilmesi, kanalizasyon hatlarının onarılması ve yerinden edilenlerin yaşadığı yerlerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması çağrısı yapıldı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait hava araçları, ülkenin güneyindeki El-Cumeyme beldesindeki 3 katlı bir binaya saldırı düzenledi.Saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hizbullah ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Ali Cafer Maatuk adlı mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.Lübnan ve İsrail medyasında yayımlanan haberlerde ise Maatuk'un Hizbullah'ın saha komutanlarından biri olduğu iddia edildi.Lübnan Sivil Savunma Dairesi de yaptığı açıklamada saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığını ve bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıklarını kaydetti.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" yol açtığını belirtti.Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kişiler üzerinde tuhaf ve çok sayıda yaranın yanı sıra şekil bozukluklarına neden olan silahlar kullanıyor." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu silahların yok edici etkisine dair "Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hâlâ kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı.