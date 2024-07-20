Son dakika… İsrail savaş uçaklarının Yemen’e saldırı düzenledi! Savaş Ortadoğu'ya mı yayılıyor?

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İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.
Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi.
İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.
Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.
Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, kontrol noktalarından geçen yerinden edilmiş kişilerin resimlerini ve görüntülerini yayınlayarak ve bunlar üzerinde herhangi bir denetim yapılmadığı yanılsaması yaratarak Filistinlileri kandırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İsrail'in yalan ve hilelerle psikolojik baskı oluşturduğuna" karşı uyarıda bulunulurken, İsrail ordusunun "yerinden edilmiş insanlara karşı en çirkin işkence ve taciz biçimlerini uyguladığı, ayrıca onlarcasını infaz ettiği ve yaralıları kan kaybından ölüme terk ettiği" vurgulandı.
Açıklamada uluslararası topluma, "Gazze Şeridi'ndeki açlığı sistematik bir politika olarak kullanarak saldırıların başından bu yana uyguladığı yerinden edilme politikasını durdurması için İsrail'e acilen müdahale etmesi ve baskı yapması" çağrısında bulunuldu.
Ordu, geçtiğimiz günlerde "X" ve "Facebook" platformları aracılığıyla Gazze ve Kuzey Valiliklerinden vatandaşların "güvenli" olduğunu öne sürdüğü güneye doğru geçiş rotalarını gösteren haritalar yayınlamıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte bölgeye 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 89 bin 622'ye yükseldiği aktarıldı.
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN SAYISI 161'E YÜKSELDİ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Ebu Casir, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Gazetecinin ölümüyle birlikte Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısının 161'e yükseldiği ifade edildi.
Ekim ayından beri süren savaşta dün İsrail’in kalbi Tel Aviv’in İHA ve balistik füzeyle vurulması ülkeyi büyük bir şok dalgasına sürüklemişti.
İsrail medyası alarm durumuna geçerken IDF’nin kendisinin de dünkü saldırıdan sonra kabul etmek zorunda kaldığı güvenlik zafiyeti tartışma konusu oldu.
Bulgular, İHA'nın tespit edilmesine rağmen tehdit olarak sınıflandırılmadığını, herhangi bir alarm verilmediğini ve önleme girişiminde bulunulmadığını gösteriyor.
Jerusalem Post'un haberinde bu hataların büyük bir felakete yol açabileceği ve İsrail’in çok daha büyük ve yıkıcı bir saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.
İran, Husiler ve Lübnan Hizbullah'ının Orta Doğu'dan üç koldan İsrail’in Gush Dan bölgesini hedef alan yaklaşık 5 bin İHA ve çeşitli tiplerde füzelerle saldırı yapabilecek kapasitede olduğunu yazan gazete “Büyük bir felaketin yaklaşmakta olan tehdidinin farkına varmak önemlidir” diyerek bunun İsrail’in toptan yok oluşu anlamına gelebileceğini yazdı.
New York Times'ın bugün manşetin taşıdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanları, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun önümüzdeki çarşamba günü Washington'da Kongre'ye yapacağı konuşmadan önce başkanlık yarışından çekilmeyeceğini iddia ediyor.
Haberde Biden’ın Gazze'deki savaşın arka planında son dönemde ikili arasında gerilen ilişkileri göz önünde bulundurarak, o tarihten önce yarıştan çekilmek ve böylece Netanyahu'yu memnun etmek istemediği söyleniyor
Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirtirken sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.
Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.
Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.
Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.
İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 24 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.