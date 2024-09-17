Son dakika...İsrail savaş hedeflerini resmen genişletti! Görüntüler yayınlandı: Hizbullah böyle vurdu...

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail gece baskınlarının adresi Ramallah, El-Bire ve Nablus oldu.Ramallah ve Bire'deki baskınlarda aralarında İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın eşi Able Sadat'ın olduğu 3 kadın gözaltına alındı.
Sadat'ın kızı sosyal medyada yayımladığı bir videoda, 20'den fazla askerin evlerini bastığını, annesini gözaltına aldığını ve evde arama yaparak eşyaların fotoğrafını çektiğini söyledi.
İsrail güçleri ayrıca, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda 3, güneydeki Madama köyünde 1 ve Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad kasabasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri tesise düzenlediği insansız hava aracı saldırısının görüntülerini yayınladı. Al Jazeera görüntüleri doğruladığını duyurdu.
"حـ.ـزب الله" يستهدف منظومة فنيّة في موقع المالكية على الحدود اللبنانية الجنوبية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/xYuMvTwlB9— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 17, 2024
İsrail güvenlik kabinesi neredeyse bir yıldır devam eden savaştaki resmi hedeflerini, dördüncü bir madde ekleyerek güncellediğini duyurdu: "Kuzeydeki sakinlerin evlerine dönmesi."
Tel Aviv'in resmi olarak açıkladığı savaş hedefleri, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesinin ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin geri verilmesi ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanmasıydı.
Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim her gün adım adım tırmanıyor. Roket atışlarıyla ağır hasar gören kuzey sınırındaki kasabalardan on binlerce İsrailli tahliye edildi ve henüz evlerine geri dönmediler.İsrail Savunma Bakanı Gallant, Pazartesi günü, Hizbullah'a karşı askeri operasyonları görüşmek üzere ABD elçisi Amos Hochstein ile görüştü. Gallant u görüşme sonrası Hizbullah ile diplomatik bir çözümün artık mümkün olmadığını belirterek ateşkese kapıyı kapattı. ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması için tekrarlanan görüşmelerde de Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik diplomaside herhangi bir ilerleme sağlanamadı.
İsrail basını bu hafta başbakan Netanayhu'nun Kuzey sınırına askeri müdahale istediğini ancak Gallant'ın buna karşı çıktığını yazmıştı...
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün korkunç bir trajedi olduğunu belirterek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye devam edeceklerini bildirdi.Konuşmasına kendisinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek başlayan Greenfield, "Kimsenin hayatı gösteriye katıldığı için riske girmemeli." dedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 34 binden fazla Filistinlinin ismini açıkladı.Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi. Listede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yaş altı en az 710 bebeği öldürdüğüne dikkati çekildi.