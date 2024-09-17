Son dakika...İsrail savaş hedeflerini resmen genişletti! Görüntüler yayınlandı: Hizbullah böyle vurdu...

İsrail savaş hedeflerini genişletti

İsrail güvenlik kabinesi neredeyse bir yıldır devam eden savaştaki resmi hedeflerini, dördüncü bir madde ekleyerek güncellediğini duyurdu: "Kuzeydeki sakinlerin evlerine dönmesi."



Tel Aviv'in resmi olarak açıkladığı savaş hedefleri, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesinin ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin geri verilmesi ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanmasıydı.



Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim her gün adım adım tırmanıyor. Roket atışlarıyla ağır hasar gören kuzey sınırındaki kasabalardan on binlerce İsrailli tahliye edildi ve henüz evlerine geri dönmediler.İsrail Savunma Bakanı Gallant, Pazartesi günü, Hizbullah'a karşı askeri operasyonları görüşmek üzere ABD elçisi Amos Hochstein ile görüştü. Gallant u görüşme sonrası Hizbullah ile diplomatik bir çözümün artık mümkün olmadığını belirterek ateşkese kapıyı kapattı. ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması için tekrarlanan görüşmelerde de Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik diplomaside herhangi bir ilerleme sağlanamadı.



İsrail basını bu hafta başbakan Netanayhu'nun Kuzey sınırına askeri müdahale istediğini ancak Gallant'ın buna karşı çıktığını yazmıştı...