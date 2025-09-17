Son dakika: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de iletişim kesildi... Binlerce asker kente girdi

Papa'dan ateşkes çağrısı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunu gerçekleştiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de Filistinlilerin korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını belirterek, bir an önce ateşkes sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaptı.

Papa 14. Leo, "Gazze'deki Filistin halkına en derinden yakınlığımı belirtiyorum. Korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam ediyorlar. Topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar. 'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı’nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadesini kullandı.

Papa 14. Leo, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması için, müzakereler yoluyla diplomatik çözüme ulaşılması için, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi için çağrımı yineliyorum. Herkesi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten duamda bana katılmaya davet ediyorum."

Papa'nın bu sözleri, meydana toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.