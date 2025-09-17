Son dakika: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de iletişim kesildi... Binlerce asker kente girdi

Son dakika: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de iletişim kesildi... Binlerce asker kente girdiGüncelleme Tarihi:
Son dakika: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de iletişim kesildi... Binlerce asker kente girdiGüncelleme Tarihi:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bölgelere yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru gece gündüz göç ediyor.
İsrail binlerce askerle Gazze kentine kara saldırısı başlattı. Tanklarla desteklenen birlikler, uluslararası alanda tepki çeken işgal harekatının ikinci gününde kentin iç bölgelerine ilerledi. Filistinliler, yıkıma uğrayan mahallelerden kaçışını sürdürüyor.
İsrail ordusu, kara birliklerinin şehre girmesinden önce hava kuvvetleri ve topçu birliklerinin son günlerde 150’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu bombardımanlarda, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadır kamplarının çevresinde bulunan çok katlı binalar hedef alınarak yıkıldı.
İsrail ordusunun yayımladığı grafik, operasyonun bitiminde Gazze Şeridi’nin tamamının kontrol altına alınmasının planlandığını gösterdi. Grafikte sadece kıyı şeridinde küçük bir alanın plan dışında bırakıldığı görüldü.
İnternet denetleme kurumu NetBlocks, Gazze Şeridi genelinde geniş çaplı bir internet kesintisi yaşandığını doğruladı. Kurum, özellikle İsrail’in saldırılarının yoğunlaştığı kuzey bölgelerinde bağlantının ciddi biçimde etkilendiğini ve neredeyse tamamen kesildiğini duyurdu.
Filistin Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu da bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgeye enerji sağlayan ana hatlara saldırması nedeniyle telefon hizmetlerinin ve internet bağlantılarının durduğunu bildirmişti. NetBlocks, kesintinin “ana fiber optik rotalardan birinin hedef alınması” sonucunda meydana geldiğini kaydetti.
Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunu gerçekleştiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de Filistinlilerin korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını belirterek, bir an önce ateşkes sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaptı.
Papa 14. Leo, "Gazze'deki Filistin halkına en derinden yakınlığımı belirtiyorum. Korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam ediyorlar. Topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar. 'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı’nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadesini kullandı.
Papa 14. Leo, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ben ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması için, müzakereler yoluyla diplomatik çözüme ulaşılması için, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi için çağrımı yineliyorum. Herkesi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten duamda bana katılmaya davet ediyorum."
Papa'nın bu sözleri, meydana toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teklifinin üye ülkeler tarafından kabul edilmesi halinde İsrail'in AB'ye ihracatının yüzde 37'sinin yeni gümrük vergilerinden etkileneceğini ve ikili iş birliği kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon euronun dondurulacağını bildirdi. AB Komisyonundan üst düzey bir yetkili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifi ile Komisyonun keseceği desteğin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.
Yetkili, Komisyonun kendi yaptırımları olarak "twinning" adı verilen ve AB üye ülkeleri ile İsrail makamlarını kamu yönetimi, mevzuat, enerji ve iklim politikası, istatistik gibi alanlarda teknik uzmanlık paylaşımı için eşleştiren kurumsal işbirliği programlarını hedef aldığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bölgesel entegrasyonunu destekleyen projelerin finanse edildiği "bölgesel tesis"in de askıya alınacağını duyuran yetkili, "İsrail'e yönelik 2025 yılı için tahsisat yaklaşık 6 milyon euro. Henüz üye devletlerin onayına sunulmadı. Bu da askıya alınacak. Ayrıca geçmiş yıllarda başlatılan projeler için de hiçbir adım atılmayacak." dedi.
Yetkili, 2020-2024 döneminde bu iki alanda toplam 14 milyon euro ayrıldığı, bunun 4,3 milyon eurosunun halihazırda sözleşmeye bağlandığı, yaklaşık 9,5 milyon euronun ise henüz sözleşmeye bağlanmadığı ve bunların da dondurulacağını kaydetti.
BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), yaptığı açıklamada Gazze’de yaşayanların artan bombardıman ve yıkımın ortasında “katlanarak büyüyen bir korku” yaşadığını belirtti. Ajans, özellikle Gazze Şehri ve kuzey bölgelerine yönelik hava saldırılarının her saat yoğunlaştığını vurguladı.
'ACİL İHTİYAÇ' DUYURUSU
Derhal ateşkes çağrısını yineleyen UNRWA, X platformunda yayımladığı ayrı bir mesajda ise İsrail’in aylardır abluka altında tuttuğu Gazze’ye insani yardım girişine izin vermediğini belirtti. Açıklamada, “Malzemelere acilen ihtiyaç var. Kuşatma kaldırılmalı” ifadelerine yer verildi.
Fransız sol görüşlü milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in Gazze'ye saldırısının "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.
Panot, Fransa'nın İsrail'e yaptırım uygulaması, aksi takdirde suç ortaklığı suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Öte yandan Jean-Luc Melachon liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi, başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinliler için toplanma çağrısında bulundu.
🔴Au secours. À Gaza l'extermination totale est engagée.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 16, 2025
Rassemblement urgent contre le génocide mercredi 17 septembre place de la République à 18H30 à Paris. pic.twitter.com/23Ck1UTSiH
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını “kardeş Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının bir uzantısı” olarak nitelendirerek kınadı.
Yapılan açıklamada, “Bakanlık, Katar devletinin Filistin davasını destekleyen kararlı ve kalıcı tutumunu ve kardeş Filistin halkının azmini yineler.” ifadeleri yer aldı.
Filistin telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altında tutarak saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ve Kuzey vilayetinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği bildirildi.
İsrail ordusunun bölgeye iletişim ve internet hizmeti sağlayan bazı ana hatları hedef alması sonucu erişim kesintisinin yaşandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının oluşturduğu riskler altında hatları onarma çalışmalarını başlattıkları kaydedildi. AA'ya konuşan görgü tanıkları, Gazze kentindeki birçok bölgede internet hizmetlerinin kesildiğini doğruladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Euronews haber kanalına yaptığı açıklamada İsrail'e yaptırım sinyali verdi. Kallas, Gazze Şeridi'ndeki savaş ve Batı Şeria'daki devam eden ihlallere yanıt olarak İsrail mallarına yeniden gümrük vergisi uygulamayı planladıklarını belirtti.
İsrail-AB Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticaretle ilgili hükümleri askıya alma stratejisini doğrulayan Kallas, 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki ticaretin 42,6 milyar euro olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 37'sinin tercihli muamele kapsamında gerçekleştiğini söyledi.
Planın, İsrail'in AB ile olan tercihli ticaret ortağı düzenlemeleri kapsamında kalan ticaretini hedeflediğini Kaja Kallas, "Dolayısıyla bu adımın İsrail için yüksek bir maliyeti olacak" dedi.
"DURUMUN FELAKET DÜZEYİNDE OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRSİNİZ, BU KONUDA NE YAPIYORUZ"
Söz konusu önlemin kabul edilmesi için AB üye devletlerinin çoğunluğu gerekirken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas bunun zor olacağını söyledi. Kaja Kallas, "Benim tüm muhataplarıma sorduğum soru şuydu: Eğer bu durumun son derece ciddi, felaket düzeyinde ve sürdürülemez olduğu konusunda hemfikirsiniz, o zaman sorulması gereken soru şudur: Bu konuda ne yapıyoruz? Eğer bu önlemleri desteklemiyorsanız, o zaman hangi önlemleri destekleyebilirsiniz? Alternatif getirin" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şafak vaktinden bu yana en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaşamını yitirenler arasında, İsrail ordusunun Filistinlileri daha fazla yerinden etme ve bölgenin en büyük kentsel merkezini ele geçirme çabalarını yoğunlaştırdığı kuşatma altındaki Gazze kentinden 17 kişi de yer alıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana en az 64 bin 964 kişi hayatını kaybederken, 165 bin 312 kişi ise yaralandı.
İsrail ordusuna bağlı birliklerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batı kesiminde ABD ve İsrail destekli İnsani Yardım Koridoru'nun (GHF) yardım dağıtım noktasında yiyecek bekleyen Filistinlilere ateş açtığı bildirildi. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, GHF girişiminin mayıs ayı sonunda kurulmasından bu yana en az 2497 kişinin öldüğünü ve en az 18 bin 294 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.
İsrail ordusunun Personel Dairesi'nde görevli General Dado Bar Kalifa, ordu bünyesinde asker kaçaklarına yönelik tutuklama operasyonlarının yoğunlaştırıldığını açıkladı. General Kalifa, yaptığı açıklamada şu ana kadar 13 bin asker kaçağının tespit edildiğini ifade etti.
İsrail Hayom gazetesinin haberinde, General Bar Kalifa'nın "askerden kaçmanın norm haline geldiği" uyarısında bulunduğu ve bu durumun diğer askeri birliklerde hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi. General Kalifa konuya ilişkin, "Askerlik muafiyetlerini düzenleyen bir avukat ordusu var" dedi.
Gazze’de tutulan esirlerin aileleri, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve müzakerelerden sorumlu isim Ron Dermer’in evinin önünde protesto düzenledi. Aileler, hükümete çağrıda bulunarak sevdiklerinin geri getirilmesini istedi. Aileler, hâlâ sevdiklerinin geri dönmesini bekleyen çok sayıda kişi olduğunu vurguladı.
Al Jazeera'ye konuşan Gazze’de rehin tutulan Tal Chaimi’nin amcası Zamir Chaimi, Dermer’in bu görevi üstlenmesinden bu yana “sonucun sıfır” olduğunu söyledi. Zamir Chaimi, “Eğer yapabileceğiniz tek şey buysa, yapmadığınızı açıkça söyleyin ve bu görevi daha iyi yapabilecek birine devredin” ifadelerini kullandı.
Yemen’deki Husiler tarafından İsrail’e balistik füze fırlatıldığı kaydedildi. Füzenin İsrail'e ulaşmadan önce düşerek hedefine ulaşamadığı açıklandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), füzeyi tespit ettiğini doğruladı. Ancak füzenin tehdit oluşturmaması gerekçesiyle İsrail’de herhangi bir saldırı uyarısı yapılmadı.
İsrail'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'deki hastanelere yakıt ulaştırmasını engellediği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze kentindeki hastanelere yakıt ulaştırma girişimlerini kasıtlı olarak engelliyor." ifadesi kullanıldı.
Yakıtın hastanelerdeki jeneratörlerin çalıştırılması için kullanıldığına dikkati çekilen açıklamada, DSÖ'nün yakıt ulaştırmasının engellenmesinin hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin tamamen durması anlamına geldiği vurgulandı. Yakıtın ulaştırılamaması durumunda Sahabe Tıp Merkezi, Genel Hizmet Hastanesi, merkezi oksijen istasyonu, ambulanslar ve diğer hastanelerin birkaç gün içinde hizmet dışı kalacağı uyarısı yapıldı.
İsrail ordusunun Gazze kentinde içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı kaydedildi.
İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı.
Rantisi Çocuk Hastanesi, İsrail saldırısından önce
BÖLGEDEKİ TEK İHTİSAS HASTANESİYDİ
Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu vurgulandı. Hastanede çeşitli bölümlerde tedavi gören 80 hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 çocuk ve yenidoğan bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğuna dikkati çekildi.
İsrail saldırısı sonrasında 40 hastanın güvenli yer arayışı ve çocuklarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk ettiği, 40 hasta ve refakatçilerin, 12 yoğun bakım hastası ve 30 hastane personelinin ise hastanede kaldığı belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması için çağrı yapıldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürürken, Gazze kentindeki sivilleri yerinden etmek amacıyla bina ve evleri bombalıyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) tahminine göre, Gazze’den kaçan Filistinlilerin sayısı 400 bine ulaştı. Gazze kentinden çıkan Filistinliler, Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine sığındı.
IDF, Gazze kentini işgal harekatı başlatmadan önce Gazze’de yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı tahmin ediliyordu. Saldırı öncesinde ise Gazze kentinin tüm sakinlerine, İsrail tarafından belirlenen güneydeki insani yardım bölgesine derhal gitmeleri çağrısı yapılmıştı. Son günlerde Gazze kentini terk etmek zorunda kalanların sayısı artarken, IDF'in hesaplamalarına son günlerde 400 bin kişi bölgeden ayrıldı. Bu rakamın, Birleşmiş Milletler’in tahminlerinin üzerinde olduğu aktarıldı.
Al Jazeera'nin bildirdiğine göre, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında, Gazze kentinde bulunan profesyonel bir futbol akademisinden 10 çocuk yaşamını yitirdi. Çocukların, İsrail’in bölgeye düzenlediği bombardımanlarda hayatını kaybettiği bildirildi. Akademi müdürü, hayatını kaybeden çocukları Gazze’nin en parlak futbol yetenekleri olarak tanımladı.
İsrail, yoğun bombardımanın sürdüğü Gazze kentinden ayrılmak isteyen siviller için “geçici” bir tahliye rotası duyurdu.
İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, “Salah al-Din Caddesi üzerinden geçici bir ulaşım güzergâhının açıldığını duyuruyoruz” ifadelerini kullandı. Adraee, söz konusu güzergâhın yalnızca 48 saat süreyle açık kalacağını belirtti.
İsrail'in Gazze kentine yönelik yeni bir bombardıman başlattığı bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı nedeniyle binlerce Filistinli bölgeden kaçıyor. İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması ve binlerce kişiyi yerinden etmesi sonucunda salı günü kentte on binlerce kişi Gazze kentinden çıkmak için harekete geçti.
Al Jazeera'nin haberine göre, pek çok Filistinli, İsrail'in işgal planının ilk günlerinde bölgede kalmaya söz vermişti. Ancak İsrail ordusunun "ölümcül bombardımanının" şiddetini artırması ve gökdelenleri, evleri ve sivil altyapıyı enkaza çevirmesi üzerine, imkanı olanlar güvenli bölge garantisi olmaksızın güneye doğru ilerlemeye başladı.
Sağlık yetkilileri, bombardımanda bir aracın isabet alması sonucu kaçmaya çalışan sivillerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kentte en az 17 konut binası yıkıldı.
Yıkılan binalar arasında, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı doğudaki Tuffah mahallesinde bulunan Aybaki Camii de yer aldı. Bombardıman devam ederken, İsrail ordusu kentin kuzey, güney ve doğusundaki bölgeleri patlayıcı yüklü robotlarla tahrip etmeyi sürdürdü.
Yedioth Ahronoth ve Maariv gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir hafta önce Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından Katar'a yönelik "sözlü" saldırılarını artırdı. Batı Kudüs'teki ofisinde basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, Katar'a yönelik sert eleştirilerinin olduğunu belirtti ve "bunları savaş sırasında ortaya koyduğunu" söyledi.
"Katar isteseydi çok daha güçlü bir baskı kurabilir ve kaçırılan tüm insanlarımızı (İsrailli esirleri) serbest bırakmamıza yardımcı olabilirdi" iddiasında bulunan Netanyahu, Katar'ın, Hamas'la bağlantılı olduğunu, Hamas'ı desteklediğini, Hamas'a ev sahipliği yaptığını ve Hamas'ı finanse ettiğini ileri sürdü.
Netanyahu, Al Jazeera televizyonunu izleyen insanların orada antisemitizm, antisiyonizm ve yıllardır süren anti-Amerikancılığı göreceğini savundu.
Ulusal Medya Otoritesi'nin haber sitesinde yer alan habere göre, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, 4 gün sürecek Mısır ziyaretinin başlangıcında bu ülkedeki İspanyol vatandaşlarıyla bir araya geldi. Felipe, Mısır'a yaptığı ilk ziyaretinde, bölgenin trajik ve gergin koşullardan geçtiğini, Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşandığını vurguladı. Kral Felipe, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Kraliçe Letizia ile birlikte Mısır'ı, bölgeyi etkileyen gergin ve trajik koşulların gölgesinde ziyaret ettiklerini söyledi.
İspanya Kralı 6. Felipe, "Kraliçe ve ben, karmaşık ve istikrarsız bölgesel durumu çevreleyen belirsizliğin farkındayız ve bu nedenle size desteğimizi ve yakınlığımızı, ayrıca vatandaşlarınızın yakınlığını ifade etmek istiyoruz." diye konuştu. Felipe, yaklaşık iki yıl önce başlayan bu çatışmanın son perdesinin, çok sayıda can kaybına, Gazze'deki durumun dayanılmaz bir insani krize dönüşmesine, yüz binlerce masum insanın tarifsiz acılar çekmesine ve Gazze'nin tamamen yerle bir olmasına yol açarak çok geniş kapsamlı etkilere sahip olduğunu dile getirdi.
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarda 86'sı Gazze kentinde olmak üzere en az 101 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde yerleşim alanlarını şiddetli hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurdu.
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği ağır bombardımanların ardından kentteki hastanelere en az 86 kişinin naaşı getirildi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde devam eden İsrail saldırılarında 9 kişi hayatını kaybederken, güneydeki hava saldırılarında da 6 kişi öldü. Öte yandan görgü tanıkları da Gazze kentinde yoğunlaşan İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu vurgulayan görgü tanıkları, Gazze kentinin kuzeybatısında bazı evlerin bombalanması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 23 sivilin yaşamını yitirdiğini, Gazze kentinin orta kesiminde ise vurulan evlerin enkazından en az 20 ölü ve 15 yaralının çıkarıldığını aktardı.