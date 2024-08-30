Son dakika...İsrail 'Philadelphi Koridoru' için kararını verdi, rehine aileleri çileden çıktı!

Philadelphi Koridoru kararı rehine ailelerini kzıdırdı

Rehine aileleri İsrail kabinesinin Philadelphi Koridoru kararını eleştirdi. Kanal 12'den yayınlanan açıklamada açıklamada, "Neredeyse bir yıllık ihmalden sonra, Netanyahu bir anlaşmanın olmayacağını garantilemek için tek bir fırsatı bile kaçırmıyor." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Netanyahu'nun attığı adımlarla tüm esirlerin serbest bırakılmasını "tehlikeye soktuğu" vurgulandı



Esir takası önündeki en büyük engellerden biriydi



İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmasını engellemeye çalıştığı eleştirileri yapılıyor.Netanyahu, esir takası müzakerelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından olası bir mutabakat için Philadelphi Koridoru'nun İsrail ordusunca kontrol edilmesinin de aralarında bulunduğu bazı yeni şartlar istemişti.



Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeniden başlanan ve ara ara devam eden esir takası müzakerelerinin Netanyahu'nun getirdiği yeni şartlar nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor.Güvenlik Kabinesinin Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini onaylamasının esir takası müzakerelerini çıkmaza sokacağı ifade ediliyor.