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Son dakika...İsrail 'Philadelphi Koridoru' için kararını verdi, rehine aileleri çileden çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hizbullah#Hamas
Son dakika...İsrail Philadelphi Koridoru için kararını verdi, rehine aileleri çileden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 09:51

İsrail Güvenlik Kabinesi, esir takası önündeki en büyük engellerden biri olarak görülen Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladı. Karar rehine ailelerini kızdırırken Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın öneriye hayır oyu verdiği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise toplantıya katılmadığı öğrenildi.

Philadelphi Koridoru kararı rehine ailelerini kzıdırdı

Rehine aileleri İsrail kabinesinin Philadelphi Koridoru kararını eleştirdi. Kanal 12'den yayınlanan açıklamada açıklamada, "Neredeyse bir yıllık ihmalden sonra, Netanyahu bir anlaşmanın olmayacağını garantilemek için tek bir fırsatı bile kaçırmıyor." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Netanyahu'nun attığı adımlarla tüm esirlerin serbest bırakılmasını "tehlikeye soktuğu" vurgulandı

Esir takası önündeki en büyük engellerden biriydi

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmasını engellemeye çalıştığı eleştirileri yapılıyor.Netanyahu, esir takası müzakerelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından olası bir mutabakat için Philadelphi Koridoru'nun İsrail ordusunca kontrol edilmesinin de aralarında bulunduğu bazı yeni şartlar istemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeniden başlanan ve ara ara devam eden esir takası müzakerelerinin Netanyahu'nun getirdiği yeni şartlar nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor.Güvenlik Kabinesinin Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini onaylamasının esir takası müzakerelerini çıkmaza sokacağı ifade ediliyor.

İsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı
İsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridorunda işgalin devam etmesini onayladı

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi.Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın öneriye hayır oyu verdiği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise toplantıya katılmadığı kaydedildi.Toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koridordaki işgalin devam etmesinin "gerekliliğini" savunduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun ayrıca bu adımın İsrail ile Hamas arasında "esir takasını zora sokmayacağı" aksine olası bir mutabakatı "daha da mümkün hale getireceği" iddiasında bulunduğu belirtildi.Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin İsrail ordusunca Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesine yönelik hazırladığı ve Güvenlik Kabinesine sunduğu haritaları ABD'nin "onayladığını" iddia ettiği ifade edildi.

Ürdün'de, İsrail'in Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılar protesto edildi
Ürdünde, İsrailin Batı Şeriada 28 Ağustosta başlattığı geniş çaplı saldırılar protesto edildi

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) çağrısı üzerine başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

"Batı Şerialıların yerinden edilmesi Ürdün'e yönelik bir saldırıdır" sloganıyla düzenlenen protestoya katılanlar, "Batı Şeria'dan, Gazze'den, Amman'dan (El-Aksa) Tufan yolunda yürümeye söz veriyoruz", "Hamas teröristtir dediler. Batı Şeria'nın tamamı Hamaslıdır” ve “Yürü, yürü, ey Hamas... Sen silah, biz kurşunuz.” sloganları attı.

İsrail ordusu 48 saat sonra geride büyük yıkım bırakarak Tulkerim'den çekildi
İsrail ordusu 48 saat sonra geride büyük yıkım bırakarak Tulkerimden çekildi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra Tulkerim kentinden çekildi.Buldozerlerle 48 saatlik süre boyunca anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden İsrail güçleri, elektrik direklerini söktü, evleri yıktı ve araçları kullanılmaz hale getirdi.İsrail güçleri dün de Tubas'taki el-Faria Mülteci Kampı'ndan 30 saat sonra çekilmişti.

Suriye'de İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi
Suriyede İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze İHAlarla saldırı girişimi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse kamikaze İHA'larla saldırı girişiminde bulundu.Üsteki hava savunma sistemleri, İHA'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti.ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelinePhiladelphi Koridoru kararı rehine ailelerini kzıdırdı
timelineİsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı
timelineÜrdün'de, İsrail'in Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılar protesto edildi
timelineİsrail ordusu 48 saat sonra geride büyük yıkım bırakarak Tulkerim'den çekildi
timelineSuriye'de İran destekli gruplardan ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi
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#İsrail#Hizbullah#Hamas

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