Son dakika... İsrail ordusu Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

Güncelleme Tarihi:
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde bir araya gelen Dürzi toplumunun liderleri, ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirterek, illerinde İçişleri Bakanlığı ve adli kolluk güçlerinin yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.
Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri, başkent Şam'da Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı ve son günlerde çatışmalara sahne olan Ceramane Mahallesi'nin girişlerindeki kontrol noktalarına konuşlandı.Şam'daki Ceramane Mahallesi'nin önde gelenleriyle varılan anlaşma gereği hükümete bağlı güvenlik güçleri, gece saatlerinde mahalleye hareket etti.
Yaklaşık 2 saat beklemenin ardından konvoy halinde hareket eden güvenlik güçleri mahallenin ana girişlerine unsurlarını yerleştirdi.Başkent Şam'a yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, Dürzilerin yoğun yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde 30 Nisan'da bazı Dürzi silahlı gruplarıyla hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.
Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.
Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Şam'da hükümet güçleriyle bazı silahlı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.Suriye hükümetini, çatışmaları sonlandırmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağıran Bruce, Suriye'de "tüm topluluklarının güvenliğini temin etmek için adımlar atılması gerektiğini" aktardı.Bruce, müzakere yoluyla çözüm bulunabileceğini ifade etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi.Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.