Son dakika... İsrail ordusu Gazze’de yerinden edilmiş sivilleri vurdu: En az 3 ölü, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:
ABD’nin başkanı olarak seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Filistin Yönetimi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve kendisine iyi şanslar diledi.
Abbas görüşmede “uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” ifade etti. Trump ise, Abbas'a “savaşı durdurmak için çalışacağını” ve “Orta Doğu'ya barışı getirmek” için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.
İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail ordusu Filistin’de yine sivilleri hedef aldı.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
ÖLÜ SAYISI 43 BİN 500’Ü AŞMIŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı en az 43 bin 508'e ulaşmıştı. 102 bin 684 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü’ne saldırı düzenlendiğini açıklarken, Hizbullah da İsrail'in Tel Nof Hava Üssü’nü füze ile hedef aldıklarını bildirdi.
İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü’nü hedef aldıklarını belirtti. Saree ayrıca grubun Yemen'in batısı üzerinde bir ABD insansız hava aracını (İHA) durdurduğunu söyledi.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, “Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof hava üssünü gelişmiş füze salvosuyla hedef aldık” ifadeleri kullanıldı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, son haftalarda İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik kasıtlı saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Kasım'da Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarında UNIFIL'in konvoyu yakınlarında gerçekleşen saldırının ardından Malezyalı 5 UNIFIL askerinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, UNIFIL askerilerinin yaralandığı bu saldırının kınandığı belirtildi.
Son haftalarda İsrail'in kasıtlı saldırılarında 5 UNIFIL askerinin daha yaralandığı bildirilen açıklamada, bu saldırıların "kabul edilemez" olduğu ve sona ermesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, UNIFIL'in görevini yerine getirebilmesinin gerektiği vurgulanarak, "BM Barış Güçlerinin korunması ve personelin, eşyasının ve tesislerinin güvenliği sağlanmalı." ifadesi kullanıldı.
Lübnan resmi ajansı NNA, 7 Kasım'da İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinin kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını bildirmişti.
Hedef alınan aracın hemen yakınında UNIFIL'e ait araçların da seyir halinde olduğu, saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri belirtilmişti.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında UNIFIL askerleri de olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
İsrail polisi'nin Fransız konsolosluğunda çalışan iki jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmesinin yankıları sürüyor.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün Fransa mülkü olan Eleona'da ciddi bir olayın yaşandığını belirtti. Braun-Pivet, ülkesinin bölgedeki durumun yatıştırılması için çalıştığı sırada gerçekleşen bu olayı şiddetle kınadığını kaydederek, "İsrailli mevkidaşıma duyduğum rahatsızlığı iletmek istedim." ifadesini kullandı.
Fransız Senatosunda Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Komisyonu Başkanı Cedric Perrin, X hesabından paylaştığı açıklamada, diplomatik statüsü bulunan 2 Fransız jandarmanın İsrail polisince gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Perrin, Pater Noster Kilisesi'ne izinsiz ve silahlı şekilde giren İsrail polisinin 2 Fransız'ı gözaltına aldığını belirterek, bu tür eylemlerin yasa dışı olduğunu ve gerilimi beslediğini vurguladı.
Gözaltına alınan 2 kişiye ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya desteğini dile getiren Perrin, gelecek hafta yapacağı görüşmede İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'dan konuya ilişkin açıklama talep edeceğini ifade etti.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'te Fransa mülkünde 2 Fransız jandarmanın İsrail polisince gözaltına alınması "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'ya karşı tekrarladığı kibirli eylemlerin kabul edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı taraftarlarının Filistin bayrağına saldırması ve Arap karşıtı sloganlar atmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.
وزارة الخارجية تدين هتافات الإسرائيليين المعادية للعرب والاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني في #أمستردام— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) November 8, 2024
Palestine’s Ministry of Foreign Affairs Condemns Anti-Arab Chants and Attack on Palestinian Flag in #Amsterdam pic.twitter.com/vxjJJSsMTh
Bakanlık açıklamasında, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, Amsterdam'daki bir İsrail futbol kulübünün taraftarlarınca atılan Arap karşıtı sloganları ve düşmanca eylemleri şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu eylemler arasında "Gazze'de devam eden işgal ve sistematik şiddete karşı Filistinlilerin hakları ve direnişiyle dayanışmayı simgeleyen" Filistin bayrağının indirilmesinin de yer aldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Hollanda hükümetini olayları tahrik edenler hakkında derhal soruşturma başlatmaya ve Hollanda'da yaşayan Filistinlileri ve Arapları korumaya çağırdı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 399 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 39 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 508'e, yaralı sayısının da 102 bin 684'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevden aldığı Yoav Gallant, düzenlenen törenle resmen istifa etti ve yerine eski Dışişleri Bakanı Israel Katz atandı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir danışmanı Ali Laricani, İsrail'in geçen ay İran askeri tesislerine düzenlediği hava saldırısına "içgüdüsel" bir tepki verilmemesi konusunda uyardı.
İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, “İsrail çatışmayı İran'a taşımayı hedefliyor. Onun tuzağından kaçınmak için akıllıca hareket etmeli ve içgüdüsel tepki vermemeliyiz" dedi.
Laricani, “Eylemlerimiz ve tepkilerimiz stratejik olarak belirlendi. Bu nedenle içgüdüsel ya da duygusal tepkilerden kaçınmalı ve tamamen mantıklı hareket etmeliyiz" diye ekledi.
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik 56 haftadır devam ettirdiği kısıtlamalarının gölgesinde Mescid-i Aksa'ya girebilen Filistinliler cuma namazını eda etti.
BM İnsan Hakları Ofisi, Kasım 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında Gazze'de savaş suçu teşkil edebilecek sivillerin öldürülmesi ve uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin raporunu paylaştı.
Sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik saldırıların insanlığa karşı suç teşkil edebileceği belirtilen raporda, ulusal, etnik veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle yapılan saldırıların ise "soykırım suçu" teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.
Raporda, İsrailli yetkililerin, çatışmanın sona ermesinin Gazze'nin tamamen yıkılmasına ve Filistin halkının göçüne bağlı olduğu yönündeki tekrarlanan açıklamalarına dikkati çekilerek, Filistinlilere yönelik ayrımcılığı, düşmanlığı ve şiddeti, hatta Filistinlilerin ortadan kaldırılmasını meşrulaştırma çabalarına yönelik açıklamaların da belgelendiği kaydedildi.
BM İnsan Hakları Ofisi'nin, Gazze'de saldırılar, bombardımanlar ve diğer saldırı eylemleri sonucu öldürülenlerin kişisel bilgilerini doğruladığı aktarılan raporda, "Bu ölümlerin şu ana kadar yaklaşık yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu tespit ettik. Bu durum, ayrımcılık ve orantılılık da dahil uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin sistematik olarak ihlal edildiğini gösteriyor. Doğrulanmış ölümlerin yaklaşık yüzde 80'i konut veya benzeri mekanlarda öldürüldü. Bunların yüzde 44'ü çocuk ve yüzde 26'sı kadın." ifadeleri kullanıldı.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amsterdam'dan gelen haberleri dehşetle takip ettim. İsraillilere yönelik tamamen kabul edilemez antisemitik saldırılar yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de X hesabından İsrailli taraftarlara destek çıkarak şunları kaydetti:
"Amsterdam sokaklarında Yahudi avı gibi görünüyor. Sokaklarımızda Maccabi Tel Aviv taraftarlarına saldıran çok kültürlü güruhun tutuklanıp sınır dışı edilmesi gerekiyor. Hollanda'da bunların yaşanabilmesinden utanç duyuyorum. Kesinlikle kabul edilemez."
Hollanda polisi, maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda havai fişek bulundurma, kullanma ve kamu düzenini bozma suçlarından 57 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Hollanda'da yaşanan şiddet olaylarının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emriyle, İsrail vatandaşlarının tahliyesi için Tel Aviv'den Amsterdam'a iki adet uçak gönderildiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından görevinden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalmasının rehine anlaşmasını kaybetmeye değmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.
Kanal 12'de yer alan habere göre, rehine aileleriyle bir araya gelen Gallant, Philadelphi Koridorunda kalma kararının rehine anlaşmasını engellemek için bir bahane olarak kullanılmasını eleştirdi.
Gallant ailelere, “Philadelphi Koridoru'nda kalmanın güvenlik ya da siyasi bir anlamı yok. Bu sorun çözülebilir ve çözülmelidir de" ifadesinde bulundu.
Gallant ayrıca, "Korkarım ki hala Gazze'de kalabilmek için Philadelphi Koridoru'ndayız. Bu bana uygunsuz bir amaç gibi geliyor" dedi.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin Al-Daraj mahallesinde yaşayan Hamada ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
9 kişinin cenazeleri ile yaralıların, Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.
İsrail’den saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
İsaril Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz, Arava Çölü ve Negev bölgelerinde roket uyarı sirenleri çaldığını açıkladı.
IDF, Yemen'den atılan bir füzenin sirenleri tetiklediğini belirtirken Lübnan'dan da gelecek füzelere karşı uyarıda bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amsterdam'daki kavgada 10 İsrailli'nin yaralandığını, 2'sine ise ulaşılamadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada yaralanmaların ciddiyetinin belirsiz olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrailliler ile şu anda iletişim halinde olmadıklarını ve İsrail vatandaşlarına otellerinden ayrılmamalarını tavsiye etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hollanda Başbakanı Dick Schoof'a, Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Ajax taraftarları arasında çıkan kavga dolayısıyla çağrıda bulundu.
Netanyahu yaptığı çağrıda, Hollanda'daki vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını ve yetkililerin hızlı bir şekilde hareket etmesini talep etti.
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, İsrailli taraftarlar hoş karşılanmadı. Hollanda takımı Ajax'ın taraftarları ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında kavga çıktı.
"Özgür Filistin" diye bağıran ve Filistin bayrakları taşıyan Ajax taraftarları ile Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında çıkan kavgada, çok sayıda İsrailli yaralandı.
İsrail medyasında yer alan habere göre, çıkan kavgada ayrıca, İsraillilerden bazılarının pasaportlarına Ajax taraftarları tarafından el konuldu.
İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda, parlamentonun bir konuda duruşunu gösteren ancak yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan "Gazze'deki soykırım" önergesi görüşüldü.
Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze'deki durumun endişe sebebi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Gazze'de ölü sayısının 43 bini aştığını kaydeden Martin, "İsrail'in Gazze'deki savaşı herhangi bir ahlak pusulasının ötesindedir. Tüm nüfusun toplu şekilde cezalandırılmasına ve Gazze'nin tamamen yıkılmasına şahit oluyoruz." dedi.
Martin, acil ateşkes çağrısını yinelerken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasına değindi.
UNRWA'nın Filistinliler için oynadığı rolün korunması için uluslararası kuruluşlar ve benzer fikirdeki ülkelerle görüşme içinde olduklarını belirten Martin, "UNRWA, İsrail hükümetinin sistematik saldırılarıyla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.
Martin, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasının, ülkesinin Filistin'le dayanışmasını dünyaya göstermek açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine yürütülen davaya da değinen Martin, "Daha önce de belirttiğimiz gibi hükümetimiz, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesi kapsamında başlatılan davaya katılmayı planlıyor." diye konuştu.
Martin, katılma kararının titizce yapılmış hukuki analizler sonrasında alındığını anlatırken, bu kararın yıl sonuna kadar deklare edileceğini de söyledi.
Konuşmaların ardından Dail'de yapılan oylamada önerge kabul edildi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurları ile ülkedeki askerleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesinin savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sayda kentinde bir araca düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere 7 kişinin yaralandığı saldırı kınandı.
İsrail'in UNIFIL güçleri, Lübnan askerleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesinin, savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu kaydedildi.
İsrail Meclisi (Knesset), Dışişleri Bakanı Katz'ı resmen Savunma Bakanı olarak atadı.
Selefi Yoav Gallant'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından görevden alınmasının ardından Savunma Bakanı Israel Katz, İsrai Meclisi'nde yemin etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini yineledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Barrot ile bir araya geldi.
İsrail ordusunun, Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği "öldürme ve aç bırakma suçlarının" ele alındığı görüşmede Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması, yardımların Gazze'ye girmesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini dile getirdi.
Abbas, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyete doğrudan meydan okuma anlamına geldiğini ifade etti.
Fransa'da Filistin destekçileri, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesini istedi.
Filistin destekçileri, Paris'te Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, "Sonsuza kadar İsrail" adlı kuruluşun 13 Kasım'da Paris'te düzenleyeceği galanın Fransız makamları tarafından iptal edilmesini talep etti.
Söz konusu galaya tepki gösteren eylemciler, "Smotrich ve arkadaşları için Paris'te gala yok." ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi." sloganları attı.
Gösteride, Filistin ve Lübnan bayrakları, "Batı, Gazze'deki soykırımından sorumlu" ve "Katil Smotrich" yazılı pankartlar açıldı.
Protestoya, Fransız siyasetçiler, siyonizm karşıtı Yahudi sivil toplum kuruluşları ve hahamlar da katıldı.
Bir Yahudi haham, "Gerçek hahamlar, her daim siyonizme ve İsrail devletine karşı çıktı." yazılı pankart taşıdı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadéro Meydanı'nda, "Israel is Forever" tarafından düzenlenen bir gala etkinliğine karşı birkaç yüz kişilik bir protesto düzenlendi.
EuroPalestine gibi çeşitli derneklerin çağrısıyla gerçekleştirilen protesto, 13 Kasım 2024 tarihinde yapılacak etkinliğe karşı gerçekleştirildi.
İsrail ordusuna fon toplamak amacıyla organize edilen etkinliğin, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesini destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze’de bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin batısındaki Shati Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu’na yönelik İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken, yaşanan vahşet ve panik anları ise amatör kameralara yansıdı.