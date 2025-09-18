Son dakika: İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine ilerliyor: Tanklar kritik mahalleyi kuşattı

Son dakika: İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine ilerliyor: Tanklar kritik mahalleyi kuşattıGüncelleme Tarihi:
Al Jazeera'ye konuşan Gazzeli sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun perşembe gecesi en az 83 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.
İsrail güçleri, Gazze’de Şifa Hastanesi’nin dışında en az 15 kişiyi, Ehli Hastanesi’nin yakınında ise 4 kişiyi öldürdü. Kentte faal durumdaki son hastanelerin çevresinde gerçekleşen saldırılarda toplam 19 kişi hayatını kaybetti.
Gazze Şehri’nde kara harekatının ikinci gününde, İsrail güçlerinin önemli yerleşim bölgelerine girdiği bildirildi. Yerel halk ve görgü tanıkları, onlarca tank ile askeri aracın bölgeye doğru ilerlediği bilgisini verdi.
Paylaşılan video görüntülerinde, kentin kuzeyinde yer alan Şeyh Rıdvan’ın kenar mahallelerinde tankların, buldozerlerin ve zırhlı personel taşıyıcıların hareket ettiği görüldü. İsrail birliklerinin ilerleyişlerini gizlemek için sis bombaları ve top atışlarıyla yoğun duman oluşturduğu kaydedildi.
Savaştan önce on binlerce kişinin yaşadığı Şeyh Rıdvan, Gazze’nin en kalabalık semtlerinden biri olarak biliniyor. Şeyh Rıdvan; Ebu İskender, el-Tavam ve el-Saftavi bölgelerini kapsıyor ve Gazze’nin merkezini kuzey ilçelerine bağlayan kritik bir yol olan el-Cela Caddesi üzerinde bulunuyor. Bölge sakinleri, buranın kontrol altına alınmasının İsrail güçlerinin şehrin merkezine daha kolay ulaşmasının önünü açabileceğini belirtiyor.
Gazze sokaklarında tankların görülmesi, özellikle batı ve merkez mahallelerinde yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. Şeyh Rıdvan’a yönelik saldırı, binlerce ailenin güneye doğru kaçmasına yol açtı ve yeni bir göç dalgasını tetikledi.
İsrail'e ait tank ve ağır iş makinalarının da bulunduğu askeri araçların, Gazze kentinin kuzeybatısındaki yeni mahallelere ilerlediği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail tankları Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgeden yüzlerce metre içeriye girdi.
Aralarında kepçelerin de bulunduğu ağır İsrail askeri araçları, kentin kuzeybatısında Kerame Kuleleri ile Muhaberat bölgelerinin çevresinde çalışma yaptı. İsrail ordusu, Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgede bulunan askeri araçların fotoğraf ve görüntülerini yayımladı.
ABD'nin New York kentinde, İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun haftaya başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılacak olmasını protesto etti. "İsrail, Yahudiliğe karşı" adlı internet sitesi üzerinden organize olan göstericiler, Manhattan'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu binasının karşısında toplandı.
Okul otobüsleriyle alana gelen yüzlerce Ortodoks Yahudi, ellerinde "Yahudi halkının 1 numaralı düşmanı Netanyahu ve Ben Gvir", "Siyonizm karşıtı olmak Yahudi düşmanı olmak değildir" ve "Yahudileri siyonist orduya katılmaya zorlamayı durdurun" yazılı pankartlar açarak, BM toplantıları için New York'a gelecek olan Netanyahu'ya tepki gösterdi. Protesto gösterisinde Yidişçe konuşmaların yapıldığı platformun arkasında "Netanyahu: bizim adımıza konuşmuyorsun" yazılı büyük bir afiş dikkat çekti.
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere karşı elektroşok ve plastik mermi kullanımının arttığını, Negev ve Ofer hapishanelerinde uyuz hastalığının yayıldığını bildirdi. Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, avukatların eylül ayında 7 farklı İsrail hapishanesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca esiri ziyaret ettiği belirtilerek, esirlerin tanıklıklarının İsrail hapishane sisteminin sistematik suçlarını ve vahşetini sürdürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi.
Esirlerin, gözaltı koşullarının herhangi bir iyileşme olmaksızın aynı kaldığını, özellikle yiyeceklerin yetersizliğinin onları sürekli açlık içinde bıraktığını ve temel ihtiyaçlardan mahrum edildiklerini ifade ettiği bildirildi. Açıklamada, binlerce esirin tutulduğu en büyük hapishanelerden biri olan Negev'in, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana baskı, işkence ve saldırıların merkezi haline geldiği vurgulandı.
Negev hapishanesinin, aynı zamanda hastalıkların ve salgınların yayıldığı bir yer olduğuna değinilen açıklamada, bu durumun, birçok esirin hayatını kaybetmesine yol açtığı kaydedildi. Esirlerin, ayrıca elbise sıkıntısı yaşadıklarını, bazılarının 6 aydır kıyafetlerini değiştiremediğini aktardığı vurgulanan açıklamada, Damon hapishanesindeki kadın esirlerin tanıklıkları ise baskı, çıplak arama, darp ve özel ihtiyaçlarından mahrum bırakılma şeklinde sıralandı.
Açıklamada, işlenen suçların artık kelimelerle tarif edilemeyecek boyuta ulaştığı ifade edilerek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu. İsrail cezaevlerinde tutulan 11 bin 100'den fazla Filistinli işkence, açlık ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Maliye Bakanı Bezazel Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını vurgulayan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına işaret ederek, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.