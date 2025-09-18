Son dakika: İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine ilerliyor: Tanklar kritik mahalleyi kuşattı

Gazze'nin merkezine giden mahalle kuşatıldı

Gazze Şehri’nde kara harekatının ikinci gününde, İsrail güçlerinin önemli yerleşim bölgelerine girdiği bildirildi. Yerel halk ve görgü tanıkları, onlarca tank ile askeri aracın bölgeye doğru ilerlediği bilgisini verdi.

Paylaşılan video görüntülerinde, kentin kuzeyinde yer alan Şeyh Rıdvan’ın kenar mahallelerinde tankların, buldozerlerin ve zırhlı personel taşıyıcıların hareket ettiği görüldü. İsrail birliklerinin ilerleyişlerini gizlemek için sis bombaları ve top atışlarıyla yoğun duman oluşturduğu kaydedildi.

Savaştan önce on binlerce kişinin yaşadığı Şeyh Rıdvan, Gazze’nin en kalabalık semtlerinden biri olarak biliniyor. Şeyh Rıdvan; Ebu İskender, el-Tavam ve el-Saftavi bölgelerini kapsıyor ve Gazze’nin merkezini kuzey ilçelerine bağlayan kritik bir yol olan el-Cela Caddesi üzerinde bulunuyor. Bölge sakinleri, buranın kontrol altına alınmasının İsrail güçlerinin şehrin merkezine daha kolay ulaşmasının önünü açabileceğini belirtiyor.

Gazze sokaklarında tankların görülmesi, özellikle batı ve merkez mahallelerinde yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. Şeyh Rıdvan’a yönelik saldırı, binlerce ailenin güneye doğru kaçmasına yol açtı ve yeni bir göç dalgasını tetikledi.