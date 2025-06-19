Son dakika... İsrail nükleer tesisi vurdu: İran'dan dakikalar içinde misilleme geldi! Tel Aviv ve Kudüs'te 'yer sarsıldı'

İran'dan büyük misilleme saldırısı: İsrail'de çok sayıda nokta vuruldu

İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı duyuruldu. İsrail'in çok sayıda şehrinde uyarı sirenleri çalarken, halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.





AFP'nin haberine göre, Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. AFP muhabirleri, patlamalar sırasında yerin sarsıldığını belirtti.







İsrail basını, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğunu belirtti. Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.





İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

