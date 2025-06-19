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Son dakika... İsrail nükleer tesisi vurdu: İran'dan dakikalar içinde misilleme geldi! Tel Aviv ve Kudüs'te 'yer sarsıldı'

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haberleri#Îsrail#İran
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:01

İran ve İsrail arasında çatışma giderek şiddetleniyor. ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı planlarını gizlice onayladığını öne sürdü. Trump, bugün güvenlik brifingine katılarak Orta Doğu'daki duruma ilişkin bilgilendirilecek. Trump'ın mühimmat desteği verdiklerini bildirdiği İsrail ise İran'ın Arak nükleer tesisine hava saldırısı başlattığını duyurdu. Tahran yönetimi, Arak'a saldırı haberinin ardından balistik füzelerle misilleme yaptı. Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. İran füzelerinin İsrail borsasının merkez binası ve ülkenin güneyindeki en büyük hastane de dahil çok sayıda noktayı vurduğu belirtildi.

Netanyahu'dan İran'a tehdit
Netanyahudan İrana tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soroka Hastanesi'nin İran'ın misilleme saldırısında hasar almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu, misillemeye karşılık vereceklerini belirterek, İran'ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.

Soroka Hastanesi patlama dalgasından etkilendi
Soroka Hastanesi patlama dalgasından etkilendi

İran'ın resmi haber ajansı, misillemede İsrail'e ait askeri altyapının isabetli şekilde vurulduğunu bildirdi. Soroka Hastanesi'nin hedef alınmadığının altı çizilen haberde, hastanenin patlama dalgasından etkilendiği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bir balistik füzenin Soroka Hastanesi'ni hedef aldığını öne sürdü. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, hastanenin kasten vurulduğunu iddia ederek, bunun bir suç olduğunu dile getirdi.


İsrail ordusu hasar tespit çalışması başlattı
İsrail ordusu hasar tespit çalışması başlattı

İsrail ordusu, füze saldırısının ardından detaylı hasar tespit çalışmaları başlattığını bildirdi. Holon bölgesinde en az 16 kişinin yaralandığı, İsrail genelinde ise yaralı sayısının 50'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail borsası vuruldu: Çok sayıda kişi enkazlarda mahsur kaldı
İsrail borsası vuruldu: Çok sayıda kişi enkazlarda mahsur kaldı

İsrail ordu radyosu, saldırının ardından en az birkaç noktada insanların enkaz altında kaldığına dair rapor aldıklarını bildirdi. Tel Aviv'in doğusundaki İsrail borsasının merkez binasının da saldırıda vurulduğu duyuruldu.

İsrail'den gelen ilk raporlara göre, çok sayıda kişi füze saldırısında yıkılan binaların enkazında mahsur kaldı.

İran'dan büyük misilleme saldırısı: İsrail'de çok sayıda nokta vuruldu
İrandan büyük misilleme saldırısı: İsrailde çok sayıda nokta vuruldu

İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı duyuruldu. İsrail'in çok sayıda şehrinde uyarı sirenleri çalarken, halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.


AFP'nin haberine göre, Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. AFP muhabirleri, patlamalar sırasında yerin sarsıldığını belirtti.


İsrail basını, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğunu belirtti. Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.


İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Arak nükleer tesisine saldırı başlattı
İsrail Arak nükleer tesisine saldırı başlattı

İsrail'in İran'a ait Arak nükleer tesisini vurmaya başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde tesisin çevresindeki sivillere bölgeyi boşaltmaları çağrısı yapmıştı.

Trump istihbarat brifingi alacak
Trump istihbarat brifingi alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda Orta Doğu hakkında istihbarat brifingi alacak. Trump'ın brifingde, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ve İsrail-İran çatışmasındaki son duruma dair bilgilendirilmesi bekleniyor.

İsrail'de yurt dışına çıkış yasağı tartışma yarattı
İsrailde yurt dışına çıkış yasağı tartışma yarattı

İsrail'de hükümetin İran'a başlatılan saldırılar sonrası İsraillilerin yurt dışına çıkışına getirmeyi planladığı kısıtlamalara karşı ‘Kaliteli Yönetim Hareketi’ isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını bildirdi.

'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların İsrail'den çıkışına ilişkin böyle bir 'kapsamlı yasağa' tek başına karar vermesinin uygunsuz olduğu belirtildi. 'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden hükümete 'yasalarla korunan hareket özgürlüğü hakkını halkın güvenliğiyle harmanlayan daha dengeli bir çözüm bulması' çağrısı yapıldı.

"Trump, İran'a saldırıyı gizlice onayladı"
Trump, İrana saldırıyı gizlice onayladı

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdi. Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı. Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.

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Putin'den İran açıklaması: Tahran yönetimiyle temas halindeyiz
Putinden İran açıklaması: Tahran yönetimiyle temas halindeyiz

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında “savunma alanını” kapsayan maddeler bulunmadığını belirtti.

Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, "İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığının, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" diye konuştu. Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum" yanıtını verdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineNetanyahu'dan İran'a tehdit
timelineSoroka Hastanesi patlama dalgasından etkilendi
timelineİsrail ordusu hasar tespit çalışması başlattı
timelineİsrail borsası vuruldu: Çok sayıda kişi enkazlarda mahsur kaldı
timelineİran'dan büyük misilleme saldırısı: İsrail'de çok sayıda nokta vuruldu
timelineİsrail Arak nükleer tesisine saldırı başlattı
timelineTrump istihbarat brifingi alacak
timelineİsrail'de yurt dışına çıkış yasağı tartışma yarattı
timeline"Trump, İran'a saldırıyı gizlice onayladı"
timelinePutin'den İran açıklaması: Tahran yönetimiyle temas halindeyiz
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#Son Dakika Haberleri#Îsrail#İran

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