Son dakika... İsrail nükleer tesisi vurdu: İran'dan dakikalar içinde misilleme geldi! Tel Aviv ve Kudüs'te 'yer sarsıldı'

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soroka Hastanesi'nin İran'ın misilleme saldırısında hasar almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu, misillemeye karşılık vereceklerini belirterek, İran'ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.
İran'ın resmi haber ajansı, misillemede İsrail'e ait askeri altyapının isabetli şekilde vurulduğunu bildirdi. Soroka Hastanesi'nin hedef alınmadığının altı çizilen haberde, hastanenin patlama dalgasından etkilendiği vurgulandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bir balistik füzenin Soroka Hastanesi'ni hedef aldığını öne sürdü. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, hastanenin kasten vurulduğunu iddia ederek, bunun bir suç olduğunu dile getirdi.
İsrail ordusu, füze saldırısının ardından detaylı hasar tespit çalışmaları başlattığını bildirdi. Holon bölgesinde en az 16 kişinin yaralandığı, İsrail genelinde ise yaralı sayısının 50'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail ordu radyosu, saldırının ardından en az birkaç noktada insanların enkaz altında kaldığına dair rapor aldıklarını bildirdi. Tel Aviv'in doğusundaki İsrail borsasının merkez binasının da saldırıda vurulduğu duyuruldu.
İsrail'den gelen ilk raporlara göre, çok sayıda kişi füze saldırısında yıkılan binaların enkazında mahsur kaldı.
İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı duyuruldu. İsrail'in çok sayıda şehrinde uyarı sirenleri çalarken, halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
AFP'nin haberine göre, Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. AFP muhabirleri, patlamalar sırasında yerin sarsıldığını belirtti.
İsrail basını, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğunu belirtti. Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in İran'a ait Arak nükleer tesisini vurmaya başladığı bildirildi.
İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde tesisin çevresindeki sivillere bölgeyi boşaltmaları çağrısı yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda Orta Doğu hakkında istihbarat brifingi alacak. Trump'ın brifingde, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ve İsrail-İran çatışmasındaki son duruma dair bilgilendirilmesi bekleniyor.
İsrail'de hükümetin İran'a başlatılan saldırılar sonrası İsraillilerin yurt dışına çıkışına getirmeyi planladığı kısıtlamalara karşı ‘Kaliteli Yönetim Hareketi’ isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını bildirdi.
'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların İsrail'den çıkışına ilişkin böyle bir 'kapsamlı yasağa' tek başına karar vermesinin uygunsuz olduğu belirtildi. 'Kaliteli Yönetim Hareketi'nden hükümete 'yasalarla korunan hareket özgürlüğü hakkını halkın güvenliğiyle harmanlayan daha dengeli bir çözüm bulması' çağrısı yapıldı.
Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdi. Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.
İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.
Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı. Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.
Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında “savunma alanını” kapsayan maddeler bulunmadığını belirtti.
Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, "İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığının, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.
Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" diye konuştu. Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum" yanıtını verdi.