Son dakika... İsrail medyası: Mısır ve BAE Gazze güvenlik gücüne katılmaya hazır! Mısır'ın tek bir şartı var...

İsrail medyası: Mısır ve BAE savaş sonrası Gazze güvenlik gücüne katılmaya hazır

ABD, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması zor olsa da Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin hazırlıklara Arap müttefiklerini de dahil etmeye çalışıyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi üç yetkilinin The Times of Israel'e verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeye yaptığı son ziyaret sırasında mevkidaşlarına Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş sonrası Gazze güvenlik gücüne katılmaya hazır olduğunu bildirdi.



Üst düzey yetkililere göre, Blinken iki hafta önce Katar, Mısır, İsrail ve Ürdün'e yaptığı ziyaretler sırasında muhataplarına ABD'nin bu konuda ilerleme kaydettiğini ve Filistinlilerle birlikte çalışacak bir gücün oluşturulması için Kahire ve Abu Dabi'den destek aldığını bildirdi.



Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise Mısır'ın İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ettiğini öne sürdü ki bu şart Netanyahu'nun taahhütleri ile çatışabilir.





