Son dakika... İsrail medyası: Mısır ve BAE Gazze güvenlik gücüne katılmaya hazır! Mısır'ın tek bir şartı var...

Güncelleme Tarihi:
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, srail ordusunun, Hizbullah ile yapılacak herhangi bir savaşta Lübnan'ı “Taş Devri'ne geri döndürme” kapasitesine sahip olduğu ancak hükümetin İsrail-Lübnan sınırında diplomatik bir çözümü tercih ettiğini açıkladı.Washington ziyareti sonrası gazetecilere konuşan Gallant, "Savaş istemiyoruz ama her senaryoya hazırlanıyoruz" dedi.
ABD, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması zor olsa da Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin hazırlıklara Arap müttefiklerini de dahil etmeye çalışıyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi üç yetkilinin The Times of Israel'e verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeye yaptığı son ziyaret sırasında mevkidaşlarına Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş sonrası Gazze güvenlik gücüne katılmaya hazır olduğunu bildirdi.
Üst düzey yetkililere göre, Blinken iki hafta önce Katar, Mısır, İsrail ve Ürdün'e yaptığı ziyaretler sırasında muhataplarına ABD'nin bu konuda ilerleme kaydettiğini ve Filistinlilerle birlikte çalışacak bir gücün oluşturulması için Kahire ve Abu Dabi'den destek aldığını bildirdi.
Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise Mısır'ın İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ettiğini öne sürdü ki bu şart Netanyahu'nun taahhütleri ile çatışabilir.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Cündiye ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kız çocuğu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yemen Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin 25 Haziran'da havayollarına ait Airbus 320 model 3 uçağı alıkoyduğu belirtildi.
Sana Havalimanı'nda alıkonan 3 uçağın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Havalimanı'ndan kalkış yaptığı ve hac ibadetini yerine getirip yurda dönen yüzlerce hacıyı taşıdığı kaydedildi.
Suudi Arabistan'daki binlerce Yemenli hacının dönmek için sıra beklediğine işaret edilen açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi, hükümet, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, uluslararası hava taşımacılığı kuruluşları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen elçisi Hans Grundberg'e, Husilerin bu keyfi uygulamalarının son bulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.
The Times of Israel gazetesinin ismi paylaşılmayan ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD’nin İsrail’e "göndermediği ağır bombaları içeren bir sevkiyatın şimdilik beklemede kalmaya devam edeceği" kaydedildi.
Öte yandan Washington’da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı görüntülü açıklamada, ABD’den ülkesine silah sevkiyatı konusu da dahil olmak üzere ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "önemli ilerlemeler kaydettiklerini" öne sürdü.