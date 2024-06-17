Son dakika...İsrail Lübnan sınırında gerilim zirvede: ABD devreye girdi! Netanyahu Savaş Kabinesi'ni feshetti

Netanyahu iki ihtimal arasında sıkışıp kaldı

Hafta sonu Gazze'de öldürülen 11 askerin cenazeleri, Netanyahu'nun açıkladığı savaş hedeflerine nasıl ulaşılabileceği sorusunu yeniden gündeme getiriyor.Netanyahu, Hamas'a karşı "mutlak zafer" sözü verdi. Refah'taki mevcut operasyonu, "Hamas'ın Gazze'de kalan son taburlarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi ve operasyonun "taburun imhası" için gerekli olduğunu söyledi.



Ancak Hamas'ın askeri örgütünü dağıtmanın dahi, çatışmanın tamamen sona ermesi anlamına gelmediği açık. İsrail güçleri, "Hamas savaşçılarından temizlediklerini" ilan ettikleri bölgelerde hala Hamas'ın gerilla operasyonlarına maruz kalıyor.Hamas'ın kilit önemdeki liderleri Yahya Sinvar ve Muhammed Deif'in öldürüldüğüne ya da yakalandığına dair hiçbir işaret yok.



Başbakan Netanyahu için savaşın bitmesi muhtemelen, siyasi yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir mücadeleyi de beraberinde getirecek.Netanyahu'nun ordusu ve müttefikleri arasında ortaya çıkan bölünmeler, savaşın söylemi ile gerçeklik arasındaki farkı ve gergin ortamı gözler önüne seriyor. Netanyahu, "mutlak zafer" vaadi ile "sonsuza kadar savaş" ihtimali arasında sıkışmış durumda.