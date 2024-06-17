Son dakika...İsrail Lübnan sınırında gerilim zirvede: ABD devreye girdi! Netanyahu Savaş Kabinesi'ni feshetti

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İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 7 Ekim saldırısı sonrası kurulan Savaş Kabinesi’ni feshettiğini ve yeni bir kabinenin kurulmayacağını duyurdu. Netanyahu’nun kararı Benny Gantz’ın kabineden istifa etmesinden 8 gün sonra geldi.
İsrail'in Maariv ve Ynet haber sitelerinin bildirdiğine göre, İsrail başbakanı duyuruyu dün geceki kabine toplantısı sırasında yaptı.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dwight D. Eisenhower’da görevli denizciler, 15 Haziran'da Kızıldeniz'de İran destekli Husiler tarafından saldırıya uğrayan bir ticari geminin mürettebatını havadan taşıdı. Liberya bandıralı, Yunanistan'a ait dökme yük gemisi M/V Tutor, 12 Haziran'da güney Kızıldeniz'in uluslararası sularında seyrederken İran destekli bir Husi insansız deniz aracı tarafından vuruldu. Saldırı geminin makine dairesinde ciddi su baskınına ve hasara yol açtı. Bir sivil denizci halen kayıptır. Helikopter Deniz Taarruz Filosu (HSM) 74'ten bir helikopter, Tutor'dan 24 sivil denizciyi havayoluyla Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea'ye taşıdı. Oradan da Helikopter Deniz Savaş Filosu (HSC) 7'nin helikopterleri, grubu USS Dwight D. Eisenhower'a taşıdı. Denizciler uçak gemisinde tıbbi kontrolden geçirildikten sonra daha sonraki bakım için karaya götürüldü” denildi.
İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ciddi bir gerilimi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari açıklamasında, "Hizbullah'ın artan saldırganlığı bizi, Lübnan ve tüm bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor" derken, BM'den yetkililer de Lübnan'ın güney sınırında yapılacak bir yanlış hesaplamanın daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği yönünde "çok gerçek" bir risk olduğunu söylediler.
Hafta sonu Gazze'de öldürülen 11 askerin cenazeleri, Netanyahu'nun açıkladığı savaş hedeflerine nasıl ulaşılabileceği sorusunu yeniden gündeme getiriyor.Netanyahu, Hamas'a karşı "mutlak zafer" sözü verdi. Refah'taki mevcut operasyonu, "Hamas'ın Gazze'de kalan son taburlarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi ve operasyonun "taburun imhası" için gerekli olduğunu söyledi.
Ancak Hamas'ın askeri örgütünü dağıtmanın dahi, çatışmanın tamamen sona ermesi anlamına gelmediği açık. İsrail güçleri, "Hamas savaşçılarından temizlediklerini" ilan ettikleri bölgelerde hala Hamas'ın gerilla operasyonlarına maruz kalıyor.Hamas'ın kilit önemdeki liderleri Yahya Sinvar ve Muhammed Deif'in öldürüldüğüne ya da yakalandığına dair hiçbir işaret yok.
Başbakan Netanyahu için savaşın bitmesi muhtemelen, siyasi yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir mücadeleyi de beraberinde getirecek.Netanyahu'nun ordusu ve müttefikleri arasında ortaya çıkan bölünmeler, savaşın söylemi ile gerçeklik arasındaki farkı ve gergin ortamı gözler önüne seriyor. Netanyahu, "mutlak zafer" vaadi ile "sonsuza kadar savaş" ihtimali arasında sıkışmış durumda.
Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu "2 kişinin öldüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin de yaralandığını" bildirdi .
Biden'ın üst düzey danışmanlarından Amos Hochstein, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin daha da artmasını önlemek aracı ile İsrail'e gidiyor. CBS News geçen hafta ABD'nin İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin topyekün bir savaşa dönüşebileceğinden endişe ettiğini bu nedenle de Hochstein'i görevlendirdiğini yazmıştı. İsrail ordusu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari dün, Hizbullah'tan İsrail'e yönelik sınır ötesi ateşin yoğunlaşmasının ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini söyledi.