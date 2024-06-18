Son dakika...İsrail Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor… İsrail umudunu ABD silahlarına bağladı… Protestocular Netanyahu’nun evine yürüdü: İstifa et!

İsrail'in Nusayrat kampına saldırısında en az 17 kişi öldü

Yerel basında, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki yoğun gece bombardımanının ardından Nusayrat mülteci kampında bir gecede en az 17 kişinin öldüğü bildiriliyor.







Al Jazeera’de yer alan habere göre daha önce Nusayrat'ta bir eve düzenlenen saldırıda en az yedi kişinin, ayrı bir saldırıda ise beş kişinin öldürüldüğü doğrulandı.







İsrail ordusunun orada tutulan dört İsrailli esiri kurtarmak için düzenlediği ölümcül kurtarma operasyonu sonrasında, bu ayın başlarında Nusayrat mülteci kampında yerinden edilmiş en az 274 Filistinli öldürülmüştü.