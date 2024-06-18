Son dakika...İsrail Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor… İsrail umudunu ABD silahlarına bağladı… Protestocular Netanyahu’nun evine yürüdü: İstifa et!

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Yerel basında, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki yoğun gece bombardımanının ardından Nusayrat mülteci kampında bir gecede en az 17 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Al Jazeera’de yer alan habere göre daha önce Nusayrat'ta bir eve düzenlenen saldırıda en az yedi kişinin, ayrı bir saldırıda ise beş kişinin öldürüldüğü doğrulandı.
İsrail ordusunun orada tutulan dört İsrailli esiri kurtarmak için düzenlediği ölümcül kurtarma operasyonu sonrasında, bu ayın başlarında Nusayrat mülteci kampında yerinden edilmiş en az 274 Filistinli öldürülmüştü.
İsrail parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, erken seçim çağrısında bulunarak, hükümetten Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas’la anlaşmaya varılmasını talep etti.
Erken seçim çağrısında bulunan İsrailliler hükümetten Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas’la anlaşmaya varılmasını talep etti. Göstericiler, "Hayır, pervasız bir hükümeti kabul etmeyeceğiz" ve "Faşizme hayır" sloganları attı.
Göstericiler daha sonra Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna yürüyerek istifa taleplerini yenilediler ve Netanyahu hükümetinin devrilmesi yönünde sloganlar attılar.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’dan İsrail'e yoğunlaştırılmış sınır ötesi ateşinin ciddi bir gerilimi tetikleyebileceği söylendi.
IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İngilizce yaptığı video açıklamasında, "Hizbullah'ın artan saldırganlığı bizi, Lübnan ve tüm bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor" dedi.
ABD elçisi ve müzakereci Amos Hochstein Hizbullah ile daha derin bir çatışmayı önlemeye yönelik görüşmeler için İsrail'e geldi. Hochstein, derinleşen çatışmaların savaşı tetikleyebileceği endişesiyle Washington tarafından görevlendirilmişti.
Hochstein dün Lübnan'a uçmadan önce Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi. Bugün Lübnan’a gidecek olan elçi burada Hizbullah'ın görüşlerini Batılı muhataplarına aktaran Lübnan Parlamentosu'nun sekizinci dönem başkanı ve Emel hareketinin lideri Nebih Berri ile görüşecek.
Özellikle İsrail'in geçen hafta Hizbullah'ın şu ana kadar hedef alınan en üst düzey komutanı Taleb Abdullah'ı öldürmesinin ardından Washington'da iki taraf arasında ciddi bir tırmanma riskinden duyulan endişe giderek artıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Washington'un önümüzdeki günlerde İsrail'e silah sevkiyatı üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıracağı sözünü verdiği bildirildi.
Dün, Kanal 12 tarafından İbranice ve Bild gazetesi tarafından Almanca olarak yayınlanan kaynaksız bir haberde, geçen hafta Kudüs'te yaptıkları görüşmede Netanyahu'nun ABD'nin Hamas'a karşı savaşa verdiği askeri desteği fiilen durdurduğundan yakınarak, ABD'nin silah sevkiyatlarının 7 Ekim'den sonraki seviyesine dönmesini talep ettiği belirtildi.
Netanyahu'nun yardımların yavaşlamasının İran'ın ve Hamas ve Hizbullah da dahil olmak üzere bölgedeki vekillerinin işine yaradığını, savaşı uzattığını ve yeni cephelere yayılma riskini arttırdığını savunduğu bildirildi.
İsrail medyasında yer alan haberde ise Netanyahu’nun bu çıkışının ardından “Blinken söz verdi. ABD İsrail’e silah kısıtlamalarını kaldıracak” ifadeleri kullanıldı.