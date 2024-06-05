Son dakika...İsrail-Hizbullah gerilimi zirveye çıktı! İsrail 'saldırıya hazırız' dedi, Hizbullah sonucu 'yıkım' olur diyerek uyardı

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İsrail'in 7 Ekim sonrası başlattığı savaşta en büyük korkusu çatışmalara Hizbullah'ın da dahil olmasıydı. Hamas'tan çok daha güçlü silahlara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyor.
Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.
Analistler, Hizbullah'ın son 17 yılda askeri yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini, hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile İsrail için çok ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Aita al-Shaab kasabası ve Hula ile Markaba arasındaki vadi de dahil olmak üzere güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları başlattı.
Times of Israel ise Lübnan sınırı yakınında siren seslerinin duyulduğunu ve yerel halktan güvenli bölgelere gitmeleri istendiğini duyurdu.
Al Jazeera de Hizbullah'ın, İsrail güçlerinin sınır çatışmaları sırasında kullandığı "El Malikiye bölgesinin" yakınındaki İsrail askerlerini bombaladığını yazdı.
İsrail ordusu, İsrail'in güneyindeki bir askeri üste mühimmat stokunun patlaması sonucu ikisi ağır olmak üzere dokuz askerin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, askerlerden ikisinin orta derecede yaralandığı, beş askerin ise hafif yaralandığı belirtildi. Askerler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları bölgede günlerce süren orman yangınlarına yol açtı. Geniş ormanlık alanlar yok olurken 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın İsrail hükümetinin kuzeyde Hizbullah'la tırmanan gerilimi sona erdirmesi yönündeki yeni talepleri de körüklüyor.
Salı günü Kiryat Shmona kasabasındaki itfaiyecileri ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi.Ben-Gvir, "Toprağımız hedef alınırken Lübnan'da barış olmaz" dedi.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de bölgeyi ziyaret ederek, ülkenin "bir karar noktasına yaklaştığını" söyledi.İsrail ordusunun "saldırıya geçmeye hazır" olduğunu belirtti.
Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.
İsrail hükümeti, Hizbullah'ın Hamas'tan daha eğitimli ve daha donanımlı bir düşman olduğunun farkında. Burada savaşmanın Gazze'ye benzmeyeceğini de bilerek çatışmayı kuzeyle sınırlı konusunda kararlı davrandı.
Ancak yangınlar, bu yıkıcı ve unutulmuş çatışmayı doğrudan İsrailli ulusal gazetelerin ön sayfalarına taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinde harekete geçmesi için yeni bir baskı var.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kuzeyde bir taarruza geçmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Çok iyi bir eğitim sürecinin ardından kuzeyde bir taarruza geçmeye hazırız.
Bir karar noktasına yaklaşıyoruz” dedi.Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Şeyh Naim Kasım ise kendilerinin savaşı genişletmek niyetinde olmadığını ancak kendilerine dayatılması halinde savaşacaklarını belirterek, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar durana kadar İsrail’e yönelik saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.
İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.