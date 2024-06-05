Son dakika...İsrail-Hizbullah gerilimi zirveye çıktı! İsrail 'saldırıya hazırız' dedi, Hizbullah sonucu 'yıkım' olur diyerek uyardı

İsrail için kıyamet senaryosu: Hizbullah ile savaş

İsrail'in 7 Ekim sonrası başlattığı savaşta en büyük korkusu çatışmalara Hizbullah'ın da dahil olmasıydı. Hamas'tan çok daha güçlü silahlara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyor.



Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.



Analistler, Hizbullah'ın son 17 yılda askeri yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini, hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile İsrail için çok ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.