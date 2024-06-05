×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika...İsrail-Hizbullah gerilimi zirveye çıktı! İsrail 'saldırıya hazırız' dedi, Hizbullah sonucu 'yıkım' olur diyerek uyardı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas #Gazze
Son dakika...İsrail-Hizbullah gerilimi zirveye çıktı İsrail saldırıya hazırız dedi, Hizbullah sonucu yıkım olur diyerek uyardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 08:08

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları ve peşinden başlayan büyük yangınlar iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de saldırıya geçmeye hazır olduklarını açıklarken, Hizbullah İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini duyurdu. Gelen son haberlere göre taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürüyor, işte bölgeden son gelişmeler...

İsrail için kıyamet senaryosu: Hizbullah ile savaş
İsrail için kıyamet senaryosu: Hizbullah ile savaş

İsrail'in 7 Ekim sonrası başlattığı savaşta en büyük korkusu çatışmalara Hizbullah'ın da dahil olmasıydı. Hamas'tan çok daha güçlü silahlara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyor.

Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.

Analistler, Hizbullah'ın son 17 yılda askeri yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini, hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile İsrail için çok ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar
İsrail ve Hizbullahtan karşılıklı saldırılar

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Aita al-Shaab kasabası ve Hula ile Markaba arasındaki vadi de dahil olmak üzere güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları başlattı.

Times of Israel ise Lübnan sınırı yakınında siren seslerinin duyulduğunu ve yerel halktan güvenli bölgelere gitmeleri istendiğini duyurdu.

Al Jazeera de Hizbullah'ın, İsrail güçlerinin sınır çatışmaları sırasında kullandığı "El Malikiye bölgesinin" yakınındaki İsrail askerlerini bombaladığını yazdı.

İsrail'in güneyinde mühimmat patlaması: 9 asker yaralandı

İsrail ordusu, İsrail'in güneyindeki bir askeri üste mühimmat stokunun patlaması sonucu ikisi ağır olmak üzere dokuz askerin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, askerlerden ikisinin orta derecede yaralandığı, beş askerin ise hafif yaralandığı belirtildi. Askerler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları bölgede günlerce süren orman yangınlarına yol açtı. Geniş ormanlık alanlar yok olurken 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın İsrail hükümetinin kuzeyde Hizbullah'la tırmanan gerilimi sona erdirmesi yönündeki yeni talepleri de körüklüyor.

Salı günü Kiryat Shmona kasabasındaki itfaiyecileri ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi.Ben-Gvir, "Toprağımız hedef alınırken Lübnan'da barış olmaz" dedi.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de bölgeyi ziyaret ederek, ülkenin "bir karar noktasına yaklaştığını" söyledi.İsrail ordusunun "saldırıya geçmeye hazır" olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti, Hizbullah'ın Hamas'tan daha eğitimli ve daha donanımlı bir düşman olduğunun farkında. Burada savaşmanın Gazze'ye benzmeyeceğini de bilerek çatışmayı kuzeyle sınırlı konusunda kararlı davrandı.

Ancak yangınlar, bu yıkıcı ve unutulmuş çatışmayı doğrudan İsrailli ulusal gazetelerin ön sayfalarına taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinde harekete geçmesi için yeni bir baskı var.

İsrail’den Lübnan’a saldırıya hazırız sinyali
İsrail’den Lübnan’a saldırıya hazırız sinyali

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kuzeyde bir taarruza geçmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Çok iyi bir eğitim sürecinin ardından kuzeyde bir taarruza geçmeye hazırız.

Bir karar noktasına yaklaşıyoruz” dedi.Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Şeyh Naim Kasım ise kendilerinin savaşı genişletmek niyetinde olmadığını ancak kendilerine dayatılması halinde savaşacaklarını belirterek, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar durana kadar İsrail’e yönelik saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

Slovenya Filistin’i resmen tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail için kıyamet senaryosu: Hizbullah ile savaş
timelineİsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar
timelineİsrail'in güneyinde mühimmat patlaması: 9 asker yaralandı
timelineİsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor
timelineİsrail’den Lübnan’a saldırıya hazırız sinyali
timelineSlovenya Filistin’i resmen tanıdı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

BAKMADAN GEÇME!