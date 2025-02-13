Son dakika: İsrail İran'a saldırı hazırlığında: Trump'ın destek verme ihtimali yüksek! İşte masadaki iki seçenek

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin saldırı iddiasının ardından Washington Post gazetesi de İsrail'in yıl ortasına kadar İran'a saldırmasının muhtemel olduğunu yazdı. Olası bir İsrail saldırısına ilişkin uyarılar, Biden yönetiminin sonu ile Trump yönetiminin başlangıcını kapsayan çok sayıda istihbarat raporunda yer alıyor.
Washington Post'a göre, böyle bir saldırı İran'ın nükleer programını aylarca geriye götürme, bölgede gerginliği artırma ve daha geniş çaplı bir çatışma riskini beraberinde getiriyor.
WP'nin ulaştığı istihbarat raporları iki olası saldırı seçeneğini ortaya koyuyor. Buna göre, 'uzaktan saldırı' seçeneğinde İsrail uçakları İran hava sahasının dışında havadan fırlatılan balistik füzeler veya ALBM'ler ateşleyebilir. Daha riskli ikinci seçenekte ise İsrail jetleri İran hava sahasına girerek, nükleer tesislerine BLU-109'lala saldırabilir. Her iki seçenekte de ABD'nin havadan yakıt ikmali, istihbarat, gözetleme ve keşif şeklinde destek sağlaması bekleniyor.
WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisini içeren rapor hazırladı.Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi.İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.
ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.Raporda, bu kapsamda İsrail'in, İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine "önemli saldırılar" düzenlemeyi planladığı aktarıldı.
İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu, bu yüzden İsrail'in destek için Trump yönetimine baskı yapabileceğini kaydetti.Ayrıca saldırlarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.
WSJ'nin iddiası bugün ABD medyasının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Hamas’ın esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmasının ardından esir takası anlaşmasında patlak veren kriz çözülme yolunda görünüyor." ifadelerine yer verildi."Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakacağının tahmin edildiği" ifade edilen haberde 16 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.
Gazete, adı paylaşılmayan İsrailli yetkilinin "İsrail ve Hamas'ın, anlaşmanın ilk aşamasının sonuna kadar başarılı olmasını istediğini ve Hamas'ın, anlaşmayı sürdürmeye hazır olduğuna dair mesajlar gönderdiğini" aktardı.İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a cumartesi günü tüm tutukluları serbest bırakmaması halinde "cehennemin kapılarını" açacağı tehdidinin "İsrail'i ikileme soktuğunu" ifade ettiği kaydedildi.
İsrailli Kanal 12 televizyonunun haberinde ise çeşitli uluslararası kuruluşların bugün Gazze Şeridi'ne yakıt ve tıbbi ekipman yardımı getirmesinin beklendiğini bildirdi.Kanal 12'nin haberinde esir değişim anlaşmasının tamamlanabileceğine işaret edildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine tepki göstererek, "Bize, füze ve silah bulundurmamamızı, askeri gücümüzü artırmamamızı söylüyorlar. Asıl hedefleri, Gazze’de yaptıkları gibi İran’da da benzer bir senaryo uygulamak. Ancak tehditler karşısında geri adım atmayacağız ve teslim olmayacağız" dedi.
ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı baskı politikasının müzakerelere engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugün müzakereden söz edenler, geçmişte İran halkına en ağır yaptırımları uygulayan, tüm iş birliği yollarını kapatan ve ülkemizi baskı altına almak için her türlü aracı kullananlardır. Eğer gerçekten müzakere istiyorlarsa, neden düşmanca politikalarını sona erdirmiyorlar? Bu tür aldatmacalar artık etkisini yitirdi ve kimse İran’ı yolundan döndüremez" ifadelerini kullandı.
İsrail basınından Kanal 12'nin haberinde, "İsrail, Hamas'tan arabulucular (Mısır, Katar ve ABD) aracılığıyla anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini genişletmesini isteme olasılığını çalışıyor." ifadelerine yer verildi.İsrail'in bu talebinin bazı esirlerin "hasta ve yaralı olduğunun" tespit edilmesi sebebiyle gündeme geldiği öne sürüldü.