Son dakika: İsrail İran'a saldırı hazırlığında: Trump'ın destek verme ihtimali yüksek! İşte masadaki iki seçenek

Washington Post:İsrail'in yıl ortasına kadar İran'a saldırması muhtemel

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin saldırı iddiasının ardından Washington Post gazetesi de İsrail'in yıl ortasına kadar İran'a saldırmasının muhtemel olduğunu yazdı. Olası bir İsrail saldırısına ilişkin uyarılar, Biden yönetiminin sonu ile Trump yönetiminin başlangıcını kapsayan çok sayıda istihbarat raporunda yer alıyor.



Washington Post'a göre, böyle bir saldırı İran'ın nükleer programını aylarca geriye götürme, bölgede gerginliği artırma ve daha geniş çaplı bir çatışma riskini beraberinde getiriyor.



WP'nin ulaştığı istihbarat raporları iki olası saldırı seçeneğini ortaya koyuyor. Buna göre, 'uzaktan saldırı' seçeneğinde İsrail uçakları İran hava sahasının dışında havadan fırlatılan balistik füzeler veya ALBM'ler ateşleyebilir. Daha riskli ikinci seçenekte ise İsrail jetleri İran hava sahasına girerek, nükleer tesislerine BLU-109'lala saldırabilir. Her iki seçenekte de ABD'nin havadan yakıt ikmali, istihbarat, gözetleme ve keşif şeklinde destek sağlaması bekleniyor.