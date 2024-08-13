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Son dakikaâ€¦ Ä°srail Ä°ran saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± bekliyorâ€¦ Ordu en yüksek alarm seviyesine geçtiâ€¦ ABDâ€™den Türkiyeâ€™ye Ä°ran çaÄŸrÄ±sÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°ran#Ä°srail#ABD
Son dakikaâ€¦ Ä°srail Ä°ran saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± bekliyorâ€¦ Ordu en yÃ¼ksek alarm seviyesine geÃ§tiâ€¦ ABDâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye Ä°ran Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 13, 2024 08:17

Ä°srailâ€™in Gazzeâ€™ye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n 312â€™nci gÃ¼nÃ¼nde tÃ¼m gÃ¶zler Haniye suikastÄ± iÃ§in intikam yemini eden Ä°ranâ€™da. Ä°ranâ€™Ä±n Hizbullahâ€™la ortak ÅŸekilde olabileceÄŸi sÃ¶ylenen saldÄ±rÄ±sÄ± ABD tarafÄ±ndan da teyit edilirken Ä°srailâ€™de korkulu bekleyiÅŸ sÃ¼rÃ¼yor. Ã–te yandan ABDâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye Ä°ran konusunda Ã§aÄŸrÄ± geldiâ€¦

ABDâ€™den Türkiye ve müttefiklere Ä°ran çaÄŸrÄ±sÄ±

ABDâ€™nin Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Jeff Flake, ABDâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™den ve Ä°ran ile iliÅŸkisi olan diÄŸer mÃ¼ttefiklerinden Ä°ranâ€™Ä± Orta DoÄŸuâ€™daki gerilimi azaltmalarÄ± konusunda ikna etmelerini istediÄŸini belirtti.

IDF Ä°ran ve Hizbullah saldÄ±rÄ±larÄ± için "en üst düzeyde" alarmda

Ãœst dÃ¼zey yetkililer, Ä°ran'Ä±n Nisan saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak fÄ±rlatmanÄ±n tam zamanÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor, Ã¶te yandan Ä°srail ordusu sivillere yÃ¶nelik kurallarda hala bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

ABD ve Ä°srail, Ä°ran'Ä±n bu hafta iÃ§inde Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebileceÄŸi konusunda fikir birliÄŸinde. IDF dÃ¼nden itibaren "en Ã¼st dÃ¼zeyde alarm" durumuna geÃ§ti.

Beyaz Saray, Ä°ranâ€™Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bu hafta iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini doÄŸrularken saldÄ±rÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda Ä°srail'e dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±dan daha bÃ¼yÃ¼k boyutta olmasÄ± bekleniyor.

Ä°ranâ€™Ä±n fÃ¼ze ve insansÄ±z hava aracÄ± birimlerini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n Hizbullah ile koordineli ya da eÅŸ zamanlÄ± ÅŸekilde yapÄ±labileceÄŸi iddia ediliyor.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Blinken'in bu gece Orta DoÄŸu'ya gideceÄŸi iddia edildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Blinkenin bu gece Orta DoÄŸuya gideceÄŸi iddia edildi

ABD merkezli haber sitesi Axios muhabiri Barak Ravid'in sosyal medyada bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Antony Blinken bÃ¶lgedeki yÃ¼ksek tansiyon nedeniyle bu gece Orta DoÄŸu'ya gidecek. Ä°ddialara gÃ¶re Blinkenâ€™in rotasÄ±nda Katar, MÄ±sÄ±r ve Ä°srail var.

Ä°srail Han Yunus'ta bir evi bombaladÄ±, 10 Filistinli öldü
Ä°srail Han Yunusta bir evi bombaladÄ±, 10 Filistinli Ã¶ldÃ¼

SaÄŸlÄ±k kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Ä°srail ordusu Han Yunus'un doÄŸusundaki Ebu Hayye beldesinde "Ebu Hayye" ailesine ait evi bombaladÄ±, saldÄ±rÄ±da 10 Filistinli Ã¶ldÃ¼.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail ordusunun saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, yaralanan ve kaybolanlarÄ±n olduÄŸu belirtildi.

Ä°srailli esirleri koruyan iki Kassam üyesi bir esiri öldürdü, iki kadÄ±n esiri aÄŸÄ±r yaraladÄ±

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Ubeyde, Ä°srailli esirleri korumakla gÃ¶revlendirilen iki Kassam Ã¼yesinin bir esiri ateÅŸ aÃ§arak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, iki kadÄ±n esiri de aÄŸÄ±r yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

YaralÄ± esirlerin hayatlarÄ±nÄ± kurtarmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazzeâ€™deki katliamlarÄ±n ve bunun sonucunda ortaya Ã§Ä±kan tepkilerin tÃ¼m sorumluluÄŸunun Ä°srail hÃ¼kÃ¼metine ait olduÄŸunu dile getirdi.

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CanlÄ± AnlatÄ±m Ã–zeti

timelineABDâ€™den Türkiye ve müttefiklere Ä°ran çaÄŸrÄ±sÄ±
timelineIDF Ä°ran ve Hizbullah saldÄ±rÄ±larÄ± için "en üst düzeyde" alarmda
timelineABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Blinken'in bu gece Orta DoÄŸu'ya gideceÄŸi iddia edildi
timelineÄ°srail Han Yunus'ta bir evi bombaladÄ±, 10 Filistinli öldü
timelineÄ°srailli esirleri koruyan iki Kassam üyesi bir esiri öldürdü, iki kadÄ±n esiri aÄŸÄ±r yaraladÄ±
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#Ä°ran#Ä°srail#ABD

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