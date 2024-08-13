Son dakikaâ€¦ Ä°srail Ä°ran saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± bekliyorâ€¦ Ordu en yÃ¼ksek alarm seviyesine geÃ§tiâ€¦ ABDâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye Ä°ran Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

IDF Ä°ran ve Hizbullah saldÄ±rÄ±larÄ± için "en üst düzeyde" alarmda

Ãœst dÃ¼zey yetkililer, Ä°ran'Ä±n Nisan saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak fÄ±rlatmanÄ±n tam zamanÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor, Ã¶te yandan Ä°srail ordusu sivillere yÃ¶nelik kurallarda hala bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.



ABD ve Ä°srail, Ä°ran'Ä±n bu hafta iÃ§inde Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyebileceÄŸi konusunda fikir birliÄŸinde. IDF dÃ¼nden itibaren "en Ã¼st dÃ¼zeyde alarm" durumuna geÃ§ti.

Beyaz Saray, Ä°ranâ€™Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bu hafta iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini doÄŸrularken saldÄ±rÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda Ä°srail'e dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±dan daha bÃ¼yÃ¼k boyutta olmasÄ± bekleniyor.



Ä°ranâ€™Ä±n fÃ¼ze ve insansÄ±z hava aracÄ± birimlerini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n Hizbullah ile koordineli ya da eÅŸ zamanlÄ± ÅŸekilde yapÄ±labileceÄŸi iddia ediliyor.