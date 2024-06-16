Son dakika... İsrail için en ölümcül gün: Hamas pusu kurdu, 10 asker öldürüldü! Gazze'de taktiksel duraklama

CENTCOM: Husilerin vurduğu geminin mürettebatı güvenli yere taşınıyor

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Palau bandralı, Ukrayna’nın sahibi olduğu ve Polonya tarafından işletilen M/V Verbena adlı dökme yük gemisinin, 13 Haziran’da balistik füzelerle iki ayrı saldırıya uğradığını, geminin mürettebatının ise M/V Anna Meta adlı gemi tarafından güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu. CENTCOM, İran gemisi IRIN Jamaran’ın da o sırada bölgede olduğunu ancak Verbena’nın mürettebatına yardıma gitmediğini vurguladı.



Açıklamada, “İran destekli Husiler, 13 Haziran'da Palau bandıralı, Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen dökme yük gemisi M/V Verbena'yı iki ayrı füze saldırısıyla vurdu. 15 Haziran’da yerel saatle 13.45 sularında mürettebat, gemiyi terk ettiklerini belirten bir imdat çağrısı yaptı. M/V Anna Meta yardım için gemiye müdahale etmiştir. Anna Meta denizcileri kurtardı ve onları güvenli bir yere taşıyor. Mürettebat, yangınların devam etmesi ve kontrol altına alınamaması nedeniyle gemiyi terk etmiştir. İran fırkateyni IRIN Jamaran, M/V Verbena'dan sekiz deniz mili uzaklıktaydı ve imdat çağrısına yanıt vermedi” denildi.