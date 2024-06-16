Son dakika... İsrail için en ölümcül gün: Hamas pusu kurdu, 10 asker öldürüldü! Gazze'de taktiksel duraklama

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İsrail Gazze Şeridi’nde katliamlarına devam ederken, Filistinliler Kurban Bayramı’nı bombalar altında karşıladı. Bölgede bombardıman nedeniyle camilerin tamamına yakını yıkılırken, Filistinliler bayram namazını Maghazi mülteci kampındaki ortaokulda kıldı.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Palau bandralı, Ukrayna’nın sahibi olduğu ve Polonya tarafından işletilen M/V Verbena adlı dökme yük gemisinin, 13 Haziran’da balistik füzelerle iki ayrı saldırıya uğradığını, geminin mürettebatının ise M/V Anna Meta adlı gemi tarafından güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu. CENTCOM, İran gemisi IRIN Jamaran’ın da o sırada bölgede olduğunu ancak Verbena’nın mürettebatına yardıma gitmediğini vurguladı.
Açıklamada, “İran destekli Husiler, 13 Haziran'da Palau bandıralı, Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen dökme yük gemisi M/V Verbena'yı iki ayrı füze saldırısıyla vurdu. 15 Haziran’da yerel saatle 13.45 sularında mürettebat, gemiyi terk ettiklerini belirten bir imdat çağrısı yaptı. M/V Anna Meta yardım için gemiye müdahale etmiştir. Anna Meta denizcileri kurtardı ve onları güvenli bir yere taşıyor. Mürettebat, yangınların devam etmesi ve kontrol altına alınamaması nedeniyle gemiyi terk etmiştir. İran fırkateyni IRIN Jamaran, M/V Verbena'dan sekiz deniz mili uzaklıktaydı ve imdat çağrısına yanıt vermedi” denildi.
İsrail'de büyük bir kalabalık, esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle meydanlara indi.
Başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Natanya kentlerindeki protestolarda 12 kişi tutuklanırken, İsrail basını bu haftaki gösterinin şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğunu yazdı. Protestoların şiddetinin artmasında bir gün içinde 10 İsrail askerinin öldürülmesinin etkili olduğu düşünülüyor.
İsrailli protestocu grupları ülke çapında şenlik ateşleri yaktı ve büyük otoyollar ve kavşaklara barikatlar kurdu. Haaretz gazetesi 8 İsrail askerini öldüren Hamas pususunun birçok kişinin gözünde kazanılamaz sonsuz bir savaş haline gelen Gazze savaşı hakkında daha fazla soru işareti yaratacağını yazdı. Tepkiler giderek büyüyor...
Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi. Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısındaki bir eve düzenlenen saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu öğrenildi.Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki saldırıda da çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi.
İsrail’in yoğun kısıtlama ve tacizlerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Müslüman Kurban Bayramı’nı kutluyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yaklaşık 40 bin Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisinin sınırlamaları nedeniyle cemaat, namazın ardından dağıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insani yardımların geçişinin artırılması için Gazze’nin güneyinde 08.00-19.00 saatleri arasında, aksi bildirilene kadar askeri faaliyetlerin durdurulacağını duyurdu.
IDF’ten yapılan açıklamada, askeri faaliyetlerin, güneyde Kerem Şalom, El-Bayuk ve Avrupa Hastanesi hattı boyunca durdurulacağı ifade edildi. Açıklamada, “Gazze'ye giren insani yardım hacmini arttırmak amacıyla, BM ve uluslararası örgütlerle yapılan ek görüşmelerin ardından, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Yolu'na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca, ikinci bir duyuruya kadar her gün 08:00'den 19:00'a kadar insani yardım amaçlı askeri faaliyetlere yerel ve taktiksel bir ara verilecektir. Bu, IDF tarafından yürütülen insani yardım çabalarında ilave bir adımdır. IDF sahadaki insani yardım çabalarını desteklemeye devam edecektir” denildi.
Dün Refah kentinde Hamas'ın araçlarına roket güdümlü el bombalarıyla pusu kurması sonucu 8 İsrail askeri öldü. Ordu gecenin ilerleyen saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerin daha öldürüldüğünü açıkladı. Bu, İsrail ordusunun Ocak ayından bu yana en ölümcül savaş günü oldu.
İsrail ordusunun web sitesinde yayınlanan bilgilere göre, bu, 27 Ekim'de Gazze'ye yapılan kara işgalinden bu yana öldürülen İsrail askerlerinin toplam sayısı 307'ye çıktı.