Son dakika...İsrail Hizbullah'ın intikam yemininden saatler sonra Lübnan'ı vurdu! ABD medyası: En büyük bombardımanlardan biri, ateşkes zora girdi

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İsrail askerlerinin perşembe günü en az beş Filistinlinin öldürüldüğü bir baskının ardından cesetleri çatıdan aşağı ittikleri görüntüler ortaya çıktı. GÖrüntüler işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye kasabasında çekildi, IDF konuya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.
هدول برأيك أبرياء يا #ملكة_الأردن ؟!!— Talal Ibrahim (@Talalibrahim81) September 19, 2024
هدول برأيك أبرياء يا #وزيرة_الإمارات ؟!!
كل حدا وصف الصهاينة بالأبرياء هو إرهابي خنزير مثلهم.
■ فيديو آخر يظهر #وحشية_الاحتلال_الصهيوني بإلقاء جثامين الشهداء من سطح المنزل المحاصر في #قباطية جنوب #جنين في #الضفة_الغربية مساء الخميس. pic.twitter.com/MxKn5DxFjK
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının bölgedeki "ateşin düşmesine" yardımcı olacağına inandıklarını söyledi ve Ortadoğu'da diplomatik çözümün ulaşılabilir olduğunu belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile Hizbullah arasında bir haftadır devam eden ve her iki tarafı da savaşın eşiğine getiren gerginliğin ardından 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı, Perşembe günü X'te yayınlanan bir video mesajında, "tırmanışın kimsenin çıkarına olmadığını" söyleyerek itidal çağrısında bulundu."Diplomatik bir yol var" diyen Emmanuel Macron, "Lübnan'ın bütünlüğü, güvenliği ve egemenliğinin korunması gerekiyor" dedi.
İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın intikam yemininden saatler sonra Lübnan'ı bombaladı. ABD'li New York Times gazetesine göre bu bu yılki en yoğun bombardıman dalgalarından biriydi ancak tam teşekküllü bir savaşa doğru büyük bir adım gibi görünmüyordu (Saldırılar büyük nüfus merkezlerine ve Lübnan'ın kalbine ulaşmamış gibi görünüyordu). İsrailli yetkililerin savaşın kuzey sınırına kaydığı yönündeki açıklamalara atıfta bulunan NYT, İsrail Ordusu'nun da kuzey sınırında gerçekleşen bu çatışmalar için daha fazla kaynak ve personel ayırdığını yazdı.
Washington Post gazetesi ise Washington'ın kriz üzerindeki kontrolünün her zamankinden daha zayıf olduğunu yazdı ve İsrail saldırılarının ateşkes çabalarını zora soktuğunu yazdı.
Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.
Filistin resmi ajansı WAFA yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze belediyesine ait piknik alanı yakınındaki Ebulhatal ve Ziyaret ailelerine ait bir evi hedef aldığı belirtildi.Haberde, hava saldırısı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olayların gölgesinde durum değerlendirmesi yapıldığı ve bir dizi güvenlik önlemi alındığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu ise Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın resmi haber ajansı ise İsrail'in perşembe akşamı ülkenin güneyinde en az 52 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Batı ve İsrail medyası ise Lübnan'da 100'den fazla hedefin vurulduğunu yazdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun hava saldırılarının ardından bölgedeki sakinlere geceyi sığınakların yakınlarında geçirmeleri talimatını verdi.
İsrail’in salı ve çarşamba günleri Lübnan’da çağrı cihazı ve telsizleri uzaktan infilak ettirerek aralarında sivillerin de bulunduğu 32 kişiyi öldürmesinin ardından dün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kameraların karşısına çıktı. Konuşmasını intikamı simgeleyen kırmızı renkli bir arka planın önünde yapan Nasrallah, İsrail’in tüm kırmızı çizgileri geçtiğini belirterek bunun bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.
İsrail’in kasıtlı olarak binlerce Lübnanlıyı öldürmek istediğini, saldırıların bir çoğunun hastane, eczane, pazar yeri, dükkân ve hatta kadın ve çocukların da bulunduğu özel konutlarda düzenlendiğinin altını çizerek yaşananları terör eylemi ve katliam olarak niteledi. Nasrallah’ın konuşması öncesi ve sırasında İsrail savaş uçakları Lübnan’da bazı noktaları bombaladı ve Beyrut üzerine alçak uçuş gerçekleştirdi. Beyrutlular sonik patlama sesi duyulduğunu belirtti.
İsrail’in teknolojik açıdan üstün olduğunun farkında olduklarını dile getiren Hizbullah lideri, “Bu darbe bizi diz çöktürmedi ve çöktürmeyecek” diye konuştu. Öte yandan İsrail’e cevap vereceklerini aktaran Nasrallah, “Daha önce duymayacağınız şeyler duyacaksınız” dedi. İsrailli liderlere seslenen Nasrallah, “İşgalci halkınız Lübnan sınırına dönemeyecek” diyerek meydan okudu. Lübnan içerisinde bir tampon bölge kurulmasını savunan İsrailli komutanlara “akılsız” ifadesini kullanan Nasrallah, “Umarım gelirler ve bu bizim için bir fırsat olur” diye konuştu.