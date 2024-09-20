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Son dakika...İsrail Hizbullah'ın intikam yemininden saatler sonra Lübnan'ı vurdu! ABD medyası: En büyük bombardımanlardan biri, ateşkes zora girdi

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#İsrail#Hizbullah#Lübnan
Son dakika...İsrail Hizbullahın intikam yemininden saatler sonra Lübnanı vurdu ABD medyası: En büyük bombardımanlardan biri, ateşkes zora girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:11

Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah dün Lübnan'daki patlamalarla ilgili İsrail'i suçladı ve "Tüm kırmızı çizgiler aşıldı" dedi. 'Bu bir savaş ilanıdır' diyen Nasrallah intikam sözü verirken İsrail bu konuşmadan saatler sonra Lübnan'ı bombaladı. ABD medyası dün geceki saldırının şimdiye kadarki en büyük bombardıman dalgalarından biri olduğunu yazdı. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı, bölgedeki sakinlere geceyi sığınakların yakınlarında geçirmeleri talimatını verdi. Öte yandan, ABD, İngiltere ve Fransa her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinden bir skandal daha

İsrail askerlerinin perşembe günü en az beş Filistinlinin öldürüldüğü bir baskının ardından cesetleri çatıdan aşağı ittikleri görüntüler ortaya çıktı. GÖrüntüler işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye kasabasında çekildi, IDF konuya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan itidal çağrısı
ABD, İngiltere ve Fransadan itidal çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının bölgedeki "ateşin düşmesine" yardımcı olacağına inandıklarını söyledi ve Ortadoğu'da diplomatik çözümün ulaşılabilir olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile Hizbullah arasında bir haftadır devam eden ve her iki tarafı da savaşın eşiğine getiren gerginliğin ardından 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Perşembe günü X'te yayınlanan bir video mesajında, "tırmanışın kimsenin çıkarına olmadığını" söyleyerek itidal çağrısında bulundu."Diplomatik bir yol var" diyen Emmanuel Macron, "Lübnan'ın bütünlüğü, güvenliği ve egemenliğinin korunması gerekiyor" dedi.

ABD medyası: Bu yılki en büyük bombardıman dalgalarından biri
ABD medyası: Bu yılki en büyük bombardıman dalgalarından biri

İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın intikam yemininden saatler sonra Lübnan'ı bombaladı. ABD'li New York Times gazetesine göre bu bu yılki en yoğun bombardıman dalgalarından biriydi ancak tam teşekküllü bir savaşa doğru büyük bir adım gibi görünmüyordu (Saldırılar büyük nüfus merkezlerine ve Lübnan'ın kalbine ulaşmamış gibi görünüyordu). İsrailli yetkililerin savaşın kuzey sınırına kaydığı yönündeki açıklamalara atıfta bulunan NYT, İsrail Ordusu'nun da kuzey sınırında gerçekleşen bu çatışmalar için daha fazla kaynak ve personel ayırdığını yazdı.

Washington Post gazetesi ise Washington'ın kriz üzerindeki kontrolünün her zamankinden daha zayıf olduğunu yazdı ve İsrail saldırılarının ateşkes çabalarını zora soktuğunu yazdı.

Lübnan, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor
Lübnan, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili BMGKya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.

 

İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze belediyesine ait piknik alanı yakınındaki Ebulhatal ve Ziyaret ailelerine ait bir evi hedef aldığı belirtildi.Haberde, hava saldırısı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı
İsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olayların gölgesinde durum değerlendirmesi yapıldığı ve bir dizi güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.

İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı ise İsrail'in perşembe akşamı ülkenin güneyinde en az 52 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Batı ve İsrail medyası ise Lübnan'da 100'den fazla hedefin vurulduğunu yazdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun hava saldırılarının ardından bölgedeki sakinlere geceyi sığınakların yakınlarında geçirmeleri talimatını verdi.

Nasrallah meydan okudu: Buyrun gelin
Nasrallah meydan okudu: Buyrun gelin

İsrail’in salı ve çarşamba günleri Lübnan’da çağrı cihazı ve telsizleri uzaktan infilak ettirerek aralarında sivillerin de bulunduğu 32 kişiyi öldürmesinin ardından dün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kameraların karşısına çıktı. Konuşmasını intikamı simgeleyen kırmızı renkli bir arka planın önünde yapan Nasrallah, İsrail’in tüm kırmızı çizgileri geçtiğini belirterek bunun bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.

İsrail’in kasıtlı olarak binlerce Lübnanlıyı öldürmek istediğini, saldırıların bir çoğunun hastane, eczane, pazar yeri, dükkân ve hatta kadın ve çocukların da bulunduğu özel konutlarda düzenlendiğinin altını çizerek yaşananları terör eylemi ve katliam olarak niteledi. Nasrallah’ın konuşması öncesi ve sırasında İsrail savaş uçakları Lübnan’da bazı noktaları bombaladı ve Beyrut üzerine alçak uçuş gerçekleştirdi. Beyrutlular sonik patlama sesi duyulduğunu belirtti.

İsrail’in teknolojik açıdan üstün olduğunun farkında olduklarını dile getiren Hizbullah lideri, “Bu darbe bizi diz çöktürmedi ve çöktürmeyecek” diye konuştu. Öte yandan İsrail’e cevap vereceklerini aktaran Nasrallah, “Daha önce duymayacağınız şeyler duyacaksınız” dedi. İsrailli liderlere seslenen Nasrallah, “İşgalci halkınız Lübnan sınırına dönemeyecek” diyerek meydan okudu. Lübnan içerisinde bir tampon bölge kurulmasını savunan İsrailli komutanlara “akılsız” ifadesini kullanan Nasrallah, “Umarım gelirler ve bu bizim için bir fırsat olur” diye konuştu.

 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail askerlerinden bir skandal daha
timelineABD, İngiltere ve Fransa'dan itidal çağrısı
timelineABD medyası: Bu yılki en büyük bombardıman dalgalarından biri
timelineLübnan, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor
timelineİsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü
timelineİsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı
timelineİsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi
timelineNasrallah meydan okudu: Buyrun gelin
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hizbullah#Lübnan

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