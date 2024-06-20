Son dakika... İsrail – Hizbullah savaşı kapıda… Nasrallah İsrail'e gözdağı verdi… Güney Kıbrıs’ açık açık tehdit: Sizi de vururuz!

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Hizbullah’ın açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis de bir açıklama yaptı.
Hristodulidis İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını söylerken "Sorunun değil, çözümün parçasıyız" dedi ve Gazze'ye Güney Kıbrıs üzerinden insani yardımların gönderildiğini hatırlattı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin geçmişte askeri tatbikatlarda İsrail’e hava sahasını kullandırdığı biliniyor.
Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Talib Sami Abdullah, İsrail ordusunun 11 Haziran’da Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.
Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak konuşma yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail’in Lübnan’a olası bir saldırısında İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs’ı hedef alacakları uyarısında bulundu.
Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.
İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Güney Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.
Hizbullah İsrail'le topyekûn bir savaş peşinde olmadıklarını vurguladı. Ancak mecbur kalmaları halinde bu savaşın kendileri açısından “herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda bir uyarı yaptı.
Hizbullah lideri Nasrallah, “Biz savaş istemiyoruz ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına yaptığı açıklamada Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair söz verenlerin İsrail halkını yanılttığını belirterek, "Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor. Eğer hükümet bir alternatif bulmazsa Gazze'de olmaya devam edecek" dedi.
Hagari’nin açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin "Hamas'ın askeri ve idari kabiliyetlerinin yok edilmesini savaş hedeflerinden biri olarak belirlediği" belirtilerek, "IDF bu konuda kararlıdır" denildi.
IDF Sözcü Birimi de bir açıklama yayınlayarak, ordunun Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmek de dahil olmak üzere hükümetin belirttiği savaş hedeflerine bağlı olduğunu aktardı. Açıklamada, Hagari'nin açıklamasında "Hamas'ı bir ideoloji ve fikir olarak ortadan kaldırmaktan" bahsettiği belirtilerek, "Aksini iddia etmek, sözleri bağlamından koparmak olur" denildi.
İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz geçtiğimiz gün Hizbullah'ı uyarmış, örgütle topyekûn bir savaşa girilip girilmeyeceğine yönelik kararı yakında alacaklarını söylemişti.
Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planları onayladı.
Hizbullah tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan, bir drone ile çekilen videoda İsrail'in Doğu Akdeniz kıyısındaki liman şehri Hayfa yer aldı. 9 dakikalık videoda Hayfa üzerinde uçan Hizbullah drone’u İsrail'in 25 km derinliğine girerek Hayfa Limanı'na sızdı. Drone ile askeri hedefleri, yakıt depolarını, hava savunma bataryalarını, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemilerini görüntüleyen Hizbullah videoyu uluslararası kamuoyuyla paylaşmıştı. İsrail’in en önemli liman kenti Hayfa’ya sızan ve açıkça askeri hedefleri gösteren video ile Hizbullah İsrail’e gözdağı verdi.