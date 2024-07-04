Son dakika...İsrail-Hizbullah gerilimi zirvede:100 roket attılar: Saldırılar gece boyu sürdü! Biden'dan Netanyahu'ya tehdit: Bunu yaparsan ben yokum

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New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın nisan ayında gerçekleştirdiği büyük füze ve insansız hava aracı saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı ve "İran'a büyük bir saldırı düzenlerseniz, kendi başınıza kalırsınız." dedi.
Gazeteye göre Netanyahu, başlangıçta Biden'ın uyarılarına kulak asmadı ve İran'dan gelebilecek gelecekteki saldırıları caydırmak için bir yanıt verilmesi gerektiğini savundu ancak Biden daha da kararlı davrandı ve 'Bunu yaparsan ben yokum' dedi. Netanyahu sonunda saldırıları azaltmayı kabul etti.
İsrail Ordusu, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki hedefleri, Şihine'deki bir bina ve Jabal Blat bölgesindeki altyapı tesislerinin savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi. İsrail medyası saldırıların gece boyu sürdüğünü açıklarken, IDF saldırının görüntülerini paylaştı.
מטוסי קרב תקפו לאורך הלילה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, ביניהם מבנה צבאי במרחב שיחין ושלוש תשתיות טרור במרחב בלאט.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 4, 2024
בנוסף, כוחות צה״ל ביצעו ירי להסרת איום למרחב שבעא שבדרום לבנון. pic.twitter.com/zdZ9supYPy
İsrail ile Lübnan sınır hattı Lübnan'ın güneyindeki sahil kenti Sur'da bir araca düzenlenen hava saldırısıyla dün yeniden hareketlendi. İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın tecrübeli saha komutanı Muhammed Nimah Nasır'ın Sur'da öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Ordu, Nasır'ın Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın "Aziz Birliği"nin başındaki üst düzey komutanlardan olduğu ve İsrail'e sınır hattında düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu savundu.Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Nasır'ın öldürüldüğü saldırıda bir başka mensubu Muhammed Hassan Haşşab'ın (27) da hayatını kaybettiğini belirtti.
HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME SALDIRISI
Sur'da Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınır hattı boyunca Kiryat Şmona ve Golan Tepeleri bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail yönüne 100 kadar roket atıldı.Lübnan sınırı yakınlarında tahliye edilmiş Zarit yerleşim yerindeki bir eve roket isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Atılan roketlerin çoğunun açık araziye düştüğü aktarıldı. İsrail İtfaiye ve Sivil Savunma Ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, roketler nedeniyle dağlık arazideki bazı noktalarda yangın çıktı.
Batı medyası Hizbullah ve İsrail arasındaki son çatışmaların topyekun bir savaşı tetikleyebileceği görüşünde. Ağır silahlara sahip ve uzun zamandır Hamas'tan çok daha üstün bir düşman olarak görülen Hizbullah, İsrail'le topyekûn bir savaş istemediğini vurguluyor ancak grubun lider yardımcısı Naim Qassem Salı günü Associated Press'e verdiği röportajda "İsrail ne istediğine kendi karar verebilir: sınırlı savaş, topyekûn savaş, kısmi savaş... Ancak cevabımızın İsrail tarafından belirlenen angajman kuralları dahilinde olmayacağını bilmeliler" dedi.
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in, Derec Mahallesi'nde Zeyno ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Sivil Savunma yetkililerinin enkaz altında hala ölü ve yaralı aradığını belirten görgü tanıkları, saldırıda evin tamamen yıkıldığını, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki tahribatın büyük olduğunu aktardı.
İsrail’in Gazze kentine sabahtan bu yana düzlediği saldırılarda 30’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes müzakereleri devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail müzakere ekibinin Katarlı, Mısırlı ve ABD'li arabuluculardan teslim aldığını açıkladı. Başbakanlık, "İsrail öneriyi inceliyor ve arabuluculara yanıtını iletecek" denildi.
HAMAS DOĞRULADI
Hamas, Gazze’de ateşkese ilişkin arabulucularla görüştüğünü belirterek, "Savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmek amacıyla arabulucularla bazı fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Hamas, taleplerinde esnek olduğunu belirterek, İsrail'in ise kendilerini "kandırmaya ve kaçmaya çalıştığını" aktardı.
İsrail son ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifini 27 Mayıs'ta sunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta teklifin bazı önemli detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Hamas, 11 Haziran'da İsrail'in teklifine yanıt vermişti. ABD ve İsrail, Hamas’ın birçok maddede değişiklik yaptığını ifade etmişti.