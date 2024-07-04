Son dakika...İsrail-Hizbullah gerilimi zirvede:100 roket attılar: Saldırılar gece boyu sürdü! Biden'dan Netanyahu'ya tehdit: Bunu yaparsan ben yokum

Hizbullah'tan misilleme saldırısı: 100 roket fırlatıldı

İsrail ile Lübnan sınır hattı Lübnan'ın güneyindeki sahil kenti Sur'da bir araca düzenlenen hava saldırısıyla dün yeniden hareketlendi. İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın tecrübeli saha komutanı Muhammed Nimah Nasır'ın Sur'da öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Ordu, Nasır'ın Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın "Aziz Birliği"nin başındaki üst düzey komutanlardan olduğu ve İsrail'e sınır hattında düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu savundu.Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Nasır'ın öldürüldüğü saldırıda bir başka mensubu Muhammed Hassan Haşşab'ın (27) da hayatını kaybettiğini belirtti.



HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME SALDIRISI



Sur'da Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınır hattı boyunca Kiryat Şmona ve Golan Tepeleri bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail yönüne 100 kadar roket atıldı.Lübnan sınırı yakınlarında tahliye edilmiş Zarit yerleşim yerindeki bir eve roket isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Atılan roketlerin çoğunun açık araziye düştüğü aktarıldı. İsrail İtfaiye ve Sivil Savunma Ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, roketler nedeniyle dağlık arazideki bazı noktalarda yangın çıktı.



Batı medyası Hizbullah ve İsrail arasındaki son çatışmaların topyekun bir savaşı tetikleyebileceği görüşünde. Ağır silahlara sahip ve uzun zamandır Hamas'tan çok daha üstün bir düşman olarak görülen Hizbullah, İsrail'le topyekûn bir savaş istemediğini vurguluyor ancak grubun lider yardımcısı Naim Qassem Salı günü Associated Press'e verdiği röportajda "İsrail ne istediğine kendi karar verebilir: sınırlı savaş, topyekûn savaş, kısmi savaş... Ancak cevabımızın İsrail tarafından belirlenen angajman kuralları dahilinde olmayacağını bilmeliler" dedi.







