Son dakika...İsrail hiç hesaba katmamıştı, Netanyahu'nun kabusu oldu: En korktuğum şey İHA'lar!

Netanyahu'nun en büyük kabusu: İHA'lar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Meclise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinden korktuğu öne sürüldü.İsrail devlet televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun İHA'lar konusunda hissettiği korkunun arttığı iddia edildi.Haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.Başbakanlık Ofisinden, haberde geçen iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.



Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.



İSRAİL HESABA KATMAMIŞTI, EN BÜYÜK SORUN HALİNE GELDİ



Hizbullah'ın daha önce düzenlediği İHA'lı saldırıların arkasından İsrail'in çok pahalı hava savunma sisteminin İHA'ları durdurmakta ne kadar etkin olduğu tartışma konusu olmuştu. BBC'ye konuşan güvenlik uzmanları Demir Kubbe'nin Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan fırlattığı roketleri engellediğini söylüyor, çünkü Hizbullah'ın fırlattığı roketler ilkel sistemler ve roketler atıldığı anda nereye gideceklerini hesaplamak ve engellemek mümkün. İHA'ları durdurmak ise İsrail'in savaş boyunca karşılaştığı en büyük sorunlardan biri haline geldi hatta ABD'li yayın kuruluşu CNN bu durumu 'İsrail'in yeni başğrısı' olarak değerlendirmişti.



Uluslararası Güvenlik Uzmanı Daniel Sobelman CNN'e yaptığı açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin etkilyici olduğunu belirtti ancak sistemin roket ve füzelere karşı koymak için tasarlandığını vurgulayarak "Bu sistem her yerden fırlatılabilen, alçaktan ve yavaş uçbilen, hızla yön değiştirebilen insansız hava araçlarına karşı etkili değil." demişti. İsrailli yetkililer de başta hesaba katmadıkları İHA'ların İsrail için bir zayıflık olduğunu kabul ediyor.İsrail Savunma Bakanı Yoan Gallant İHA saldırılarını önlemek için çözüm arayışında olduklarını açıklamıştı