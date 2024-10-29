Son dakika...İsrail hiç hesaba katmamıştı, Netanyahu'nun kabusu oldu: En korktuğum şey İHA'lar!

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İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen acil toplantıda ABD’yi İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ortak olmakla suçladı. İrevani, “Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” dedi.
Axios'un İsrailli 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Gazze'de 28 günlük ateşkes için yeni bir öneri ortaya attı. Burns'ün teklifine göre ateşkes anlaşması kapsamında Hamas'ın elindeki 8 rehineye karşılık onlarca Filistinli tutuklunun serbest bırakılması planlanıyor. Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler olması isteniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail geçici bir araya sıcak bakıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Meclise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinden korktuğu öne sürüldü.İsrail devlet televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun İHA'lar konusunda hissettiği korkunun arttığı iddia edildi.Haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.Başbakanlık Ofisinden, haberde geçen iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.
Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.
İSRAİL HESABA KATMAMIŞTI, EN BÜYÜK SORUN HALİNE GELDİ
Hizbullah'ın daha önce düzenlediği İHA'lı saldırıların arkasından İsrail'in çok pahalı hava savunma sisteminin İHA'ları durdurmakta ne kadar etkin olduğu tartışma konusu olmuştu. BBC'ye konuşan güvenlik uzmanları Demir Kubbe'nin Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan fırlattığı roketleri engellediğini söylüyor, çünkü Hizbullah'ın fırlattığı roketler ilkel sistemler ve roketler atıldığı anda nereye gideceklerini hesaplamak ve engellemek mümkün. İHA'ları durdurmak ise İsrail'in savaş boyunca karşılaştığı en büyük sorunlardan biri haline geldi hatta ABD'li yayın kuruluşu CNN bu durumu 'İsrail'in yeni başğrısı' olarak değerlendirmişti.
Uluslararası Güvenlik Uzmanı Daniel Sobelman CNN'e yaptığı açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin etkilyici olduğunu belirtti ancak sistemin roket ve füzelere karşı koymak için tasarlandığını vurgulayarak "Bu sistem her yerden fırlatılabilen, alçaktan ve yavaş uçbilen, hızla yön değiştirebilen insansız hava araçlarına karşı etkili değil." demişti. İsrailli yetkililer de başta hesaba katmadıkları İHA'ların İsrail için bir zayıflık olduğunu kabul ediyor.İsrail Savunma Bakanı Yoan Gallant İHA saldırılarını önlemek için çözüm arayışında olduklarını açıklamıştı
Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 gemiyi balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Mesira" televizyonunda yayımlanan konuşmasında "işgal altındaki Filistin topraklarına giriş yasağını (Husilerin ilan ettiği)" çiğneyen 3 gemiye "operasyon" düzenlediklerini belirtti.
Seri, Umman Denizi'nde "SC MONTREAL" ve "MAERSK KOWLOON" isimli gemilerin İHA'lar ve kanatlı füzelerle hedef alındığını, Kızıldeniz'de de "MOTARO" adlı gemiye çok sayıda balistik füze atıldığını ve bu "operasyonların" başarıyla tamamlandığını kaydetti.
Seri, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" ihlal etmeleri sebebiyle vurulduğunu kaydettiği gemilerin maliki şirketler hakkında bilgi vermedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını derin endişeyle karşıladığını bildirdi.Guterres, yazılı açıklamasında yasaların uygulanması halinde BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilen UNRWA'nın Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında görevini yerine getiremeyeceğine işaret etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail’e BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA’nın faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik yasayı uygulamama çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), acil oturumda toplanarak İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıları görüştü.Acil oturum, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK üyelerine gönderdiği mektubun ardından Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle yapıldı.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "her türlü gerginlik artışını kınadığını" anımsatarak, bu faaliyetlere son verilmesi gerektiğini belirtti.
Khiari, "İki taraf da birbirinin sınırını test etmeyi bırakmalı." diyerek, bunun bölgenin barış ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.Guterres'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin durumu hakkında da dün açıklama yaptığını ve korkunç düzeydeki ölüm ile yıkıma dikkati çektiğini hatırlatan Khiari, buradaki yaşam koşularının dayanılmaz olduğunun altını çizdi.
İsrail Meclisi, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Knesset'te yapılan oylamada, 120 sandalyeli mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, 10 milletvekili aleyhte oy kullandı.
Oylama oturumunda konuşan İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, İsrail'in "kendisine yönelik tehditlere karşı" mücadele etme hakkına sahip olduğunu savundu.Yasa tasarısını hazırlayan Knesset milletvekillerinden Boaz Bismuth ise UNRWA'nın mültecilere yardım kuruluşu olmadığını öne sürdü.
Yasayla, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.