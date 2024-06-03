×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu iki zor seçenek arasında sıkışıp kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu iki zor seçenek arasında sıkışıp kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 08:34

İsrail'in Gazze şeridine yönelik acımasız saldırıları 241 gündür aralıksız devam ederken gözler savaşı sona erdirecek 3 aşamalı ateşkes planına çevrildi. Bakanlarının istifa resti çektiği Netanyahu hükümet içinden gelen talepleri dengelemeye çalışırken İsrail hükümeti de Gazze'de Hamas'a 'yönetim alternatifi' arıyor.

İsrail, Gazze'de Hamas'a 'yönetim alternatifi' arıyor
İsrail, Gazzede Hamasa yönetim alternatifi arıyor

Hükümete ayrıntılı bir savaş sonrası planı hazırlama çağrısında bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı son açıklamada, “Hamas'a alternatif bir yönetim arayışındayız. Çalışmalar bölgedeki Hamas görevlilerinin uzaklaştırılması ve bir yönetim alternatifinin oluşturulmasını içeriyor." dedi ve savaşın sona ermesine yönelik sürecin hiçbir aşamasında Hamas yönetimini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İŞTE GALLANT'IN PLANI

Associated Press haber ajansına konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Gallant'ın Hamas'ın olmadığı bölgeleri "yerel yönetim merkezleri" haline getirmeyi planladığını söyledi. İsrail'in "düşman olmayan yerel aktörler" aradığını söyleyen yetkililer, Gallant'ın "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi gerektiğine" inandığını sözlerine ekledi.

Netanyahu hükümet içinden gelen talepleri dengelemeye çalışıyor
Netanyahu hükümet içinden gelen talepleri dengelemeye çalışıyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı olduklarını duyurarak, Başbakan Netanyahu'yu istifa edip iktidardaki koalisyonu dağıtmakla tehdit etmişti.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre köşeye sıkışan Netanyahu kez daha hükümetinin aşırı sağ üyelerinin taleplerini dengelemeye çalışıyor.

ABD'li New York Times gazetesi de Netanyahu'nun ateşkes ile hükümetinin ayakta kalması arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu ve Bibi için artık kritik bir zaman geldiğini yazdı.

Blinken Gallant ve Gantz'la görüştü
Blinken Gallant ve Gantzla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ile ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı Gazze ateşkes önerisini görüşmek üzere ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Times of Israel gazetesi ABD'li bakanın İsrail tarafına baskı yaptığını öne sürüyor.

Koalisyon hükümetinin üyesi olan Gantz, Netanyahu'ya 8 Haziran'a kadar bir plan üzerinde anlaşmaya varması yönünde bir ültimatom verdi, aksi takdirde koalisyondan ayrılacak.

İsrail anlaşmadan memnun değil ancak kabul edecek

Netanyahu'nun dış politika baş danışmanı Ophir Falk, Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Biden'ın teklifinin iyi bir anlaşma olmadığını ancak rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını canı gönülden istediklerini söyledi. İsrail'in koşulunun 'rehinelerin serbest bırakılması' ve 'Hamas'ın yok edilmesi' olduğunu söyleyen Falk, “Çalışılacak çok fazla ayrıntı var” dedi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail, Gazze'de Hamas'a 'yönetim alternatifi' arıyor
timelineNetanyahu hükümet içinden gelen talepleri dengelemeye çalışıyor
timelineBlinken Gallant ve Gantz'la görüştü
timelineİsrail anlaşmadan memnun değil ancak kabul edecek
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

BAKMADAN GEÇME!