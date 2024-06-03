Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu iki zor seçenek arasında sıkışıp kaldı!

Netanyahu hükümet içinden gelen talepleri dengelemeye çalışıyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı olduklarını duyurarak, Başbakan Netanyahu'yu istifa edip iktidardaki koalisyonu dağıtmakla tehdit etmişti.



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre köşeye sıkışan Netanyahu kez daha hükümetinin aşırı sağ üyelerinin taleplerini dengelemeye çalışıyor.



ABD'li New York Times gazetesi de Netanyahu'nun ateşkes ile hükümetinin ayakta kalması arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu ve Bibi için artık kritik bir zaman geldiğini yazdı.