Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Netanyahu iki zor seçenek arasında sıkışıp kaldı!

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Hükümete ayrıntılı bir savaş sonrası planı hazırlama çağrısında bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı son açıklamada, “Hamas'a alternatif bir yönetim arayışındayız. Çalışmalar bölgedeki Hamas görevlilerinin uzaklaştırılması ve bir yönetim alternatifinin oluşturulmasını içeriyor." dedi ve savaşın sona ermesine yönelik sürecin hiçbir aşamasında Hamas yönetimini kabul etmeyeceklerini vurguladı.
İŞTE GALLANT'IN PLANI
Associated Press haber ajansına konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Gallant'ın Hamas'ın olmadığı bölgeleri "yerel yönetim merkezleri" haline getirmeyi planladığını söyledi. İsrail'in "düşman olmayan yerel aktörler" aradığını söyleyen yetkililer, Gallant'ın "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi gerektiğine" inandığını sözlerine ekledi.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı olduklarını duyurarak, Başbakan Netanyahu'yu istifa edip iktidardaki koalisyonu dağıtmakla tehdit etmişti.
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre köşeye sıkışan Netanyahu kez daha hükümetinin aşırı sağ üyelerinin taleplerini dengelemeye çalışıyor.
ABD'li New York Times gazetesi de Netanyahu'nun ateşkes ile hükümetinin ayakta kalması arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu ve Bibi için artık kritik bir zaman geldiğini yazdı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ile ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı Gazze ateşkes önerisini görüşmek üzere ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Times of Israel gazetesi ABD'li bakanın İsrail tarafına baskı yaptığını öne sürüyor.
Koalisyon hükümetinin üyesi olan Gantz, Netanyahu'ya 8 Haziran'a kadar bir plan üzerinde anlaşmaya varması yönünde bir ültimatom verdi, aksi takdirde koalisyondan ayrılacak.
Netanyahu'nun dış politika baş danışmanı Ophir Falk, Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Biden'ın teklifinin iyi bir anlaşma olmadığını ancak rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını canı gönülden istediklerini söyledi. İsrail'in koşulunun 'rehinelerin serbest bırakılması' ve 'Hamas'ın yok edilmesi' olduğunu söyleyen Falk, “Çalışılacak çok fazla ayrıntı var” dedi.