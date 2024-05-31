Son dakika :İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail'den Avrupa'yı tedirgin eden açıklama: Büyük bir saldırı dalgası geliyor...

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İsrail'in Refah'ta sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda onlarca masum insan diri diri yanarak can verdi. Enkaz görüntülerini inceleyen savunma uzmanları yakınlarda bu kadar çok sivil varken İsrail'in neden daha küçük, daha hassas silahlar kullanmadığını sorguladı.
Associated Press haber ajansına konuşan uzmanlar saldırıda kullanılan bombaların muhtemelen ABD yapımı GBU-39 bombaları olduğunu söylediler.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın Ağustos ayındaki Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa genelinde “büyük bir saldırı dalgası” planladığını öne sürdü. X hesabından yaptığı açıklamada İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i “terörizmin dünyadaki en büyük destekçisi” olarak nitelendiren Katz “Çok geç olmadan onu durdurmalıyız” dedi ancak iddiasına ilişkin bir kanıt sunmadı.
İsveç güvenlik servisi de dün yaptığı açıklamada, İran hükümetinin diğer devletlere, gruplara ve bireylere karşı şiddet içeren eylemler gerçekleştirmek için İsveç içindeki suç ağlarını kullandığını öne sürerken, peş peşe gelen açıklamalar Avrupa'da endişeye neden oldu.
Iran is operating terror in Sweden through criminal gangs and planning a major wave of attacks in Europe ahead of the @Paris2024 Olympics in France. @khamenei_ir is the world's biggest supporter of terrorism. We must stop him now before it's too late.@TobiasBillstrom pic.twitter.com/zTbat6Bgxp— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 30, 2024
Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı.
Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” denildi.