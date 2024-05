Son dakika :İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail'den Avrupa'yı tedirgin eden açıklama: Büyük bir saldırı dalgası geliyor...

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın Ağustos ayındaki Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa genelinde “büyük bir saldırı dalgası” planladığını öne sürdü. X hesabından yaptığı açıklamada İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i “terörizmin dünyadaki en büyük destekçisi” olarak nitelendiren Katz “Çok geç olmadan onu durdurmalıyız” dedi ancak iddiasına ilişkin bir kanıt sunmadı.



İsveç güvenlik servisi de dün yaptığı açıklamada, İran hükümetinin diğer devletlere, gruplara ve bireylere karşı şiddet içeren eylemler gerçekleştirmek için İsveç içindeki suç ağlarını kullandığını öne sürerken, peş peşe gelen açıklamalar Avrupa'da endişeye neden oldu.





Iran is operating terror in Sweden through criminal gangs and planning a major wave of attacks in Europe ahead of the @Paris2024 Olympics in France. @khamenei_ir is the world's biggest supporter of terrorism. We must stop him now before it's too late.@TobiasBillstrom pic.twitter.com/zTbat6Bgxp