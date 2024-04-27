Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum...Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması geldi! Barışın önündeki tek engel: Netanyahu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ticari gemilere yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husiler'in dün yerel saatle 17.49'da Kızıldeniz'deki Barbados bandıralı ve Liberya tarafından işletilen MAISHA petrol tankeri ile İngiltere'ye ait Panama bandıralı ve Seyşeller tarafından işletilen Andromeda Star petrol tankerinin bulunduğu bölgeye 3 füze ateşlediği duyuruldu.
Andromeda Star tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldiği, ancak yolculuğuna devam ettiği aktarıldı. Diğer petrol tankerinde ise hasar oluşmadığı öğrenildi.
Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. Katar’da bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren teklife İsrail’den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini duyurdu. El-Hayya, “Hamas, 13 Nisan'da Mısırlı ve Katarlı arabuluculara ilettiği öneriye Siyonist işgalcilerin resmi yanıtını bugün aldı” ifadelerini kullandı.
Hamas Hareketinden dün yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın isteklerine ve haklarına gerçekten hitap eden her türlü öneriyi değerlendirmeye istekli olduğumuzu yineliyoruz. Bunlar arasında sürdürülebilir bir ateşkes, işgal (İsrail) güçlerinin tamamen geri çekilmesi, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşü, kapsamlı yeniden inşa çabaları, ablukanın sona ermesi ve temel insani yardımın sağlanması yer alıyor. Ayrıca kendi geleceğini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alma arayışımızın bir parçası olarak anlamlı bir mahkum değişim anlaşmasına doğru ilerlemenin önemini vurguluyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.
Gazze'de 7 ayı aşkın süredir devam eden savaşın sona ermesi için müzakere çalışmaları devam ediyor.Mısır, Katar ve ABD tarafların müzakere masasına oturması için temaslarını sürdürürken İsrail devlet televizyonu KAN'a isminin açıklanmaması koşulu ile konuşan üst düzey İsrailli yetkili barış anlaşmasının önündeki tek engelin Başbakan Netanyahu olduğunu öne sürdü.
Netanyahu'nun anlaşmaya varılmaması için sürekli engeller ve zorluklar çıkardığını söyleyen kaynak, İsrailli Başbakan'ın son olarak Mısır'ın sunduğu teklifin dışında başka bir anlaşma istediğini iddia etti.
Birleşmiş Milletler'den Pehr Lodhammar, düzenlediği basın toplantısında, savaşın başlamasından yaklaşık yedi ay sonra Gazze'de metrekare başına ortalama 300 kg moloz düştüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'deki savaşının, çoğu patlamamış bombalarla dolu 37 milyon ton enkaz oluşturduğunu söyleyen Lodhammar bunların temizlenmesinin 10 yıldan fazla süreceğini belirterek "Gazze'deki mevcut enkaz miktarına bakıldığında 100 tırla 14 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz." dedi.
IKBY'nin Süleymaniye kentindeki Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem kasabasında yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas tarafından işletilen Kormor Gaz Sahasına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Çemçemal Kaymakamı Remk Ramazan yaptığı açıklamada, saldırıda Yemenli 4 çalışanın öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgileri olmadığını belirten Ramazan, İHA'nın sahadaki petrol depolama alanına isabet ettiğini aktardı.
Saldırı IKBY’de gaz üretiminin durdurulmasına ve elektrik üretiminin 2 bin 500 megavat azalmasına yol açarken, IKBY Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin enerji santrallerine gaz tedarikinin yeniden başlatılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Barzani, "Süleymaniye’ye bağlı Çamçemal'deki Kormor Gaz Sahasına düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Bu tür saldırıların ülkenin huzur ve istikrarını tehlikeye attığını kaydeden Barzani, Irak federal hükümetinin ilgili makamlarının bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması için üzerlerine düşen görevi yapması ve saldırının faillerinin yakalanarak cezalandırılması gerektiğini ifade etti.
ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı protestolara birçok yeni üniversiteden destek geldi.
Ülke genelinde binlerce öğrenci İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için eylemler düzenledi.
İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken, ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 1 hafta önce başlayan Filistin yanlısı protestolar ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayıldı. Son olarak Stanford Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Pensilvanya Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi öğrencileri de Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek adına protesto gösterileri düzenledi. Bazı üniversitelerde çadır kurarak nöbet tutan öğrenciler, bazı üniversitelerde ise Filistin bayrakları ve pankartlarla Gazze’de ateşkeş çağrısı yaptı.