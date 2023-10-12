Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Beyaz Saray'dan Biden'ın açıklamaları sonrası geri adım

Güncelleme Tarihi:
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.
Yaklaşık 10 saatlik aradan sonra İsrail'in merkezi ve Batı Şeria'da roket sirenleri duyuluyor. İsrail'in orta kesimleri ve Batı Şeria'daki bazı kasabalarda roket alarmı veriliyor. Even Yehuda, Tayibe, Ariel ve Kfar Yona gibi bölgelerde sirenler duyuluyor.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki hastanelerin mezarlıklara dönüştüğü konusunda uyardı. Gazze'deki hastaneler zaten personel ve malzeme sıkıntısından dolayı bocalıyor, İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle ağır yaralıların sayısı her geçen saat artıyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El-Şeyh'e göre, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek.
Blinken'in, Hamas saldırılarının ardından ülkeye ve halkına verdiği desteği göstermek amacıyla önümüzdeki birkaç saat içinde İsrail'e varması bekleniyor.
Filistinli yetkili ayrıca eski adıyla Twitter olan X'teki bir gönderide, Abbas'ın Perşembe günü Amman'da Ürdün Kralı Abdullah ile görüşeceğini bildirdi.
2024'te Beyaz Saray'a dönmeyi amaçlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ölümcül Hamas krizini yönetme biçimi nedeniyle eleştirdi. Trump 'Hazır değildi. Kendisi hazırlıklı değildi ve İsrail de hazırlıklı değildi. Ve Trump yönetimi altında hazırlıklı olmalarına gerek kalmazdı' dedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Kalkilya kentlerinde Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yeniden çatışmalar çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in hava saldırılarında ölenlerin sayısının 1200'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca saldırılarda yaklaşık 5 bin 600 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İsrail'in son saldırıları Gazze'nin merkezindeki El Sabra mahallesi, güneydeki Han Yunus kenti ve Şeridi'nin batı kesimlerine yoğunlaşıyor. Daha önce saldırıya uğrayan El Karama mahallesi de geçtiğimiz saatlerde vuruldu.
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden ve diğer ABD'li yetkililerin Hamas'ın İsrailli çocukların kafalarını kestiklerini görmediklerini veya bağımsız olarak doğrulamadıklarını açıkladı.
Açıklama, Biden'ın 'Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi, doğrulayacağımı hiç düşünmezdim' sözlerinin ardından geldi.
Beyaz Saray sözcüsü, başkanın yorumlarının Netanyahu'nun sözcüsünün iddialarına ve İsrail'den gelen basında çıkan haberlere dayandığını söyledi. Al Jazeera bu gelişmeyi 'geri adım' olarak nitelendirdi. ABD merkezli Daily Beast ise 'Beyaz Saray Biden'ın yorumlarını geri çekmek zorunda kaldı' yorumunda bulundu.
BBC, Biden'ın yorumlarına açıklık getirmek için Beyaz Saray'a ulaştı. Bir Beyaz Saray yetkilisi BBC'ye Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, 'Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu' dedi.
Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ı yok etme sözü verdi. İsrailli bakan 'Hamas denen şeyi ortadan kaldıracağız. Hamas yeryüzünden silinecek. Var olmaya devam etmeyecek. İsrailli çocukların öldürüldüğü ve hepimizin kendi işimize baktığı bir durum olmayacak' dedi.