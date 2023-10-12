Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Beyaz Saray'dan Biden'ın açıklamaları sonrası geri adım

BEYAZ SARAY'DAN BIDEN'IN SÖZLERİNE DÜZELTME

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden ve diğer ABD'li yetkililerin Hamas'ın İsrailli çocukların kafalarını kestiklerini görmediklerini veya bağımsız olarak doğrulamadıklarını açıkladı.





Açıklama, Biden'ın 'Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi, doğrulayacağımı hiç düşünmezdim' sözlerinin ardından geldi.





Beyaz Saray sözcüsü, başkanın yorumlarının Netanyahu'nun sözcüsünün iddialarına ve İsrail'den gelen basında çıkan haberlere dayandığını söyledi. Al Jazeera bu gelişmeyi 'geri adım' olarak nitelendirdi. ABD merkezli Daily Beast ise 'Beyaz Saray Biden'ın yorumlarını geri çekmek zorunda kaldı' yorumunda bulundu.





BBC, Biden'ın yorumlarına açıklık getirmek için Beyaz Saray'a ulaştı. Bir Beyaz Saray yetkilisi BBC'ye Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, 'Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu' dedi.