Son dakika... İsrail Hamas savaşında son durum: 3 aşamalı ateşkes planı masada! Netanyahu köşeye sıkıştı! ‘Anlaşmayı kabul edersen seni deviririz!’

İki aşırı sağcı bakandan Netanyahu’ya tehdit: Seni deviririz

İsrailli iki aşırı sağcı bakan, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmesi halinde istifa etmekle ve iktidardaki koalisyonu dağıtmakla tehdit etti.







Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı olduklarını söyledi.







Ben-Gvir, “Bu anlaşma savaşın sona ermesi ve Hamas'ın yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bu, terörizm için bir zafer ve İsrail Devleti için bir güvenlik tehdidi oluşturan pervasız bir anlaşmadır” dedi.







Netanyahu'nun sağcı koalisyonu parlamentoda zayıf bir çoğunluğa sahip ve iktidarı korumak için altı sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi ve yedi sandalyeye sahip Smotrich'in Dini Siyonizm partisi de dahil olmak üzere bir dizi gruba güveniyor.