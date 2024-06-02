Son dakika... İsrail Hamas savaşında son durum: 3 aşamalı ateşkes planı masada! Netanyahu köşeye sıkıştı! ‘Anlaşmayı kabul edersen seni deviririz!’

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İsrailli iki aşırı sağcı bakan, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmesi halinde istifa etmekle ve iktidardaki koalisyonu dağıtmakla tehdit etti.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşma yapılmasına karşı olduklarını söyledi.
Ben-Gvir, “Bu anlaşma savaşın sona ermesi ve Hamas'ın yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bu, terörizm için bir zafer ve İsrail Devleti için bir güvenlik tehdidi oluşturan pervasız bir anlaşmadır” dedi.
Netanyahu'nun sağcı koalisyonu parlamentoda zayıf bir çoğunluğa sahip ve iktidarı korumak için altı sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi ve yedi sandalyeye sahip Smotrich'in Dini Siyonizm partisi de dahil olmak üzere bir dizi gruba güveniyor.
Ben-Gvir, Netanyahu'nun anlaşmayı uygulaması durumunda açıkça hükümeti devireceklerini söylerken "Başbakan Netanyahu, yasa dışı anlaşmayı yayınlanan şartlara göre uygularsa, bu da savaşın sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Otzma Yehudit (liderliğini yaptığı parti) hükümeti feshedecektir” tehdidinde bulundu.
Ben-Gvir “Bu yasa dışı bir anlaşma, terörizmin zaferi ve İsrail devletine yönelik bir güvenlik tehdididir. Böyle bir anlaşmayı onaylamak mutlak zaferi değil, mutlak yenilgiyi temsil eder. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmadan savaşın bitmesine izin vermeyeceğiz" sözleriyle Biden’ın masaya koyduğu 3 aşamalı ateşkes planına karşı olduklarını açıkça ortaya koydu.
Joe Biden’ın yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşmasına ilişkin yeni teklif açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Biden'ın dün açıkladığı ve İsrail'den geldiğini söylediği teklifi görüşmek üzere kabinenin en kısa zamanda toplanması çağrısında bulundu.
Gantz’ın Ofisi’nden yapılan açıklamada, "ABD, Başkan Biden'ın liderliğinde savaşın başlangıcından bu yana olduğu gibi, İsrail'in güvenliğine ve esirlerin iadesine yönelik çabalara olan bağlılığını zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde kanıtlamıştır. Başkan'a ve tüm ABD’li dostlarımıza destekleri için minnettarız” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, “İsrail Devleti olarak esirleri geri getirme arzusunda birleşiyoruz. Bu, 6 ilke temelinde savaşın hedeflerine ulaşma kararlılığımızı azaltmayan üstün bir ahlaki yükümlülüktür” denildi.
Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.
İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.
Esir aileleri de göstericilere hitaben yaptıkları konuşmalarda, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul edilmesi talebinde bulundu.
Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Biden'in teklifinin kabul etmesinin gerekliliğine vurgu yapan esir aileleri, zaman zaman "Anlaşmaya evet deyin!" sloganları attı.
Biden’ın açıkladığı plana göre ilk aşamada ateşkes, İsrail’in Gazze’den çekilmesi, bazı mahkumların ve rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın Gazze’ye ulaşması var.
İkinci aşamada askerler de dahil olmak üzere tüm rehinelerin geri dönmesi yer alıyor.
Biden, İsrail'in planının üçüncü aşamasında da 7 Ekim'de rehin alınan ve hayatını kaybeden tüm rehinelerden geriye kalanların geri verilmesi ve Gazze’nin yeniden inşasının yer aldığını belirtti.
Ancak gerek Netanyahu’nun açıklamaları gerekse hükümet kanadından gelen itirazlar bu planın uygulanabilirliğini şüpheli hale getiriyor.