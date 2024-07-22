Son dakika...İsrail "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi!

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün Gazze'de BM'ye ait bir konvoya ateş açtığını belirtti.
Saldırıya uğrayan konvoyun Gazze kentine gittiği sırada Gazze Vadisi bölgesinde ağır ateş altında kaldığını ifade eden Lazzarini, 5 kurşun isabet eden BM'ye ait zırhlı aracın ağır hasar aldığını kaydetti.Lazzarini, saldırıya uğrayan konvoydaki araçların BM sembollerini taşıdığına, ekiplerin ise BM yelekleri giydiğine dikkati çekti.
Konvoyun hareketinden önce İsrailli yetkililerce koordine edildiğine ve onaylandığına işaret eden Lazzarini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını, daha sonra BM ekibinin yoluna devam ederek Gazze'ye ulaştığını aktardı.
Lazzarini, paylaşımında "İnsani yardım çalışanları hedef olamaz. Sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.
Gazze'de şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.
The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin konuştu.
Bu konuda ilk kez değerlendirmede bulunan Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek "ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını" söyledi.
Washington ziyaretinde 7 Ekim saldırılarından bu yana devam eden gelişmelerin tartışılacağı mesajını veren Netanyahu, Biden ile "rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşmeyi ve İsrail vatandaşlarının tamamının kuzey ve güneydeki evlerine güvenli şekilde dönmesinin sağlanmasını" ele alacağını ifade etti.
Başbakan Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, iki ülkenin "birleşik cephe" olmasının önemini de vurgulayarak, ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu aktardı.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in tahliye emrinin Han Yunus'un doğu bölgelerinde 400 bin kişiyi etkilediğini bildirdi. Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre İsrail güçleri tahliye emrinden kısa bir süre sonra doğu Han Yunus'ta hava saldırıları ve topçu atışları başlattı. Sivillerin evlerinden ayrılmalarına fırsat verilmedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.
Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.
İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Cezayir, İsrail'in, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı ve kentteki bazı bölgeleri bombalamasını şiddetle kınadı.Cezayir Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cezayir, kardeş Yemen'e yönelik bariz siyonist saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, siyonist varlığın Yemen saldırısını, mutlak hegemonyasını tüm bölgeye yaymak ve dikkatleri işlediği sayısız suçlardan uzaklaştırmak amacıyla benimsediği düzenli ve sistematik gerilimi artırma stratejisi kapsamında yaptığı kaydedildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barnea'nın liderliğindeki İsrail müzakere heyeti Hamas ile dolaylı müzakereler için perşembe Doha'ya gidiyor.
İsrail basınındaki haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu Washington ziyaretinden önce güvenlik kabinesiyle toplanarak müzakere edilen anlaşmayı görüştü.
İsrail heyetinin, Netanyahu'nun müzakerelerde ısrar ettiği iki yeni şartı anlaşmaya uygun formüle etmek için çalıştığı belirtildi. ABD'nin hazırladığı taslak ateşkes teklifine ek olarak Netanyahu, "İsrail'in Gazze-Mısır sınır hattını kontrol etmesi ve Gazze'nin kuzeyine Hamas unsurlarının dönmesinin engellenmesi için denetim mekanizması kurulması şartlarını" talep etmişti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı yazılı açıklamada, salı ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek Netanyahu'ya ziyaretinde başarı dilediğini belirtti.
İsrailli esirlerin serbest kalması için sınırlı bir fırsat doğduğuna dikkati çeken Gallant, İsrail güvenlik teşkilatının müzakere heyetini bir anlaşmayla geri dönmeleri için "tam olarak desteklediklerini" kaydetti.