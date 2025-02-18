Son dakika...İsrail gözünü kararttı: Gazze için özel birim kuruluyor! Ortalığı karıştıran iddia...

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Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini duyurdu.Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi.Söz konusu planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, "4. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nda Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddettiklerini vurguladı.Başkent Kahire'de düzenlenen toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın yanı sıra 35'ten fazla ülke ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.
Abdulati, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin iki devletli çözümü uygulamaya bağlı olduğunu belirtti.Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin topraklarının tamamında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydeden Abdulati, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için tek çözüm yolunun bu olduğunu vurguladı.Abdulati, ülkesinin, Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasına karşı olduğunun altını çizerek, bu tutumun hem Arap dünyası hem de uluslararası toplum tarafından desteklendiğini ifade etti.
İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden yaklaşık 90 milyon dolar ek kaynağa el konulması için bir karar imzaladı.Haberde, bakanlığın, Filistin Yönetimi’nin "teröristleri ve katilleri ödüllendirmeye devam etmesini" engelleyen ve fonları "terör kurbanları" ile ailelerine yönlendirecek bir karar aldığı iddia edildi.
İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Yönetimi'ne ait fonların "terör mağdurlarına" yönlendirilmesini sağlayan bu kararın adil ve ahlaki olduğunu savundu.Smotrich, "Bu, ulusal savaşımızda gerekli bir adımdır. Filistin Yönetimi’nin terörü teşvik etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor.Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek, yıllık 600 milyon şekel (165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.Bu rakam daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi.2021 Kasım ayından bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması devam ederken, İsrail'in 7'nci esir takası öncesi 4 esirin cenazesini teslim alması bekleniyor. Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisi, İsrail'in perşembe günü Gazze Şeridi'nden 4 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığını belirterek, cumartesi günü yapılması beklenen 7'nci esir takasında 3 esir yerine 6 esirin serbest bırakılması için çalışıldığını ifade etti.
Söz konusu iki takasın gerçekleşmesi halinde ateşkesin ilk aşamasında bırakılması beklenen 33 esirden sağ olan 25 esir serbest bırakılmış ve hayatını kaybeden 8 esirden 4'ünün cenazesi İsrail'e teslim edilmiş olacak.