Son dakika...İsrail gözünü kararttı: Gazze için özel birim kuruluyor! Ortalığı karıştıran iddia...

'Tel Aviv yönetimi, Filistin vergi gelirlerinin 90 milyon dolarına el koydu'

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden yaklaşık 90 milyon dolar ek kaynağa el konulması için bir karar imzaladı.Haberde, bakanlığın, Filistin Yönetimi’nin "teröristleri ve katilleri ödüllendirmeye devam etmesini" engelleyen ve fonları "terör kurbanları" ile ailelerine yönlendirecek bir karar aldığı iddia edildi.



İsrail Maliye Bakanı Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Yönetimi'ne ait fonların "terör mağdurlarına" yönlendirilmesini sağlayan bu kararın adil ve ahlaki olduğunu savundu.Smotrich, "Bu, ulusal savaşımızda gerekli bir adımdır. Filistin Yönetimi’nin terörü teşvik etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor.Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek, yıllık 600 milyon şekel (165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.Bu rakam daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi.2021 Kasım ayından bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.