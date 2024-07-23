Son dakika... İsrail giriş çıkışları kapatıp hareket eden her şeye ateş açtı! 2 üst düzey komutan öldürüldü

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Başkanlık yarışından çekilen ve yerine Kamala Harris'i aday gösteren ABD Başkanı Biden, Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla katıldı. Harris'e desteğini yineleyen Biden, burada Orta Doğu ve Gazze'deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Biden, "Gazze'deki savaşı nasıl sona erdirip Orta Doğu'da barışa ulaşabileceğimiz ve tüm esirlerin eve dönmesini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda İsrailliler ve Filistinlilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Komutanı Eşref Nafi yoğun çatışmaların yaşandığı Tulkarim mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.Filistin medyasına göre, saldırıda hayatını kaybedenler arasında El Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı Muhammed Ebu Abdo da yer alıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri de Batı Şeria kentinde düzenlenen baskın sırasında bir grup silahlı kişiyi vurduğunu duyurdu.
Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor.
İsrail'de, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçti.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, mecliste yapılan oylamada, Ajansın İsrail'deki çalışmalarını yasaklayan birinci yasa tasarısı 9 ret oyuna karşı, 58 oyla kabul edildi.
Ajans çalışanlarının yasal dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının kaldırılmasını öngören ikinci yasa tasarısı 9 aleyhte oya karşı 63 oyla, UNRWA'nın "terör örgütü" ilan edilmesini ve İsrail'in Ajans'la ilişkilerini kesmesini talep eden üçüncü tasarı ise 10 ret oya karşı 50 oyla geçti.
Tasarıların, yasalaşmaları için geçmeleri gereken ikinci ve üçüncü oylamalara hazırlık için Meclis Dışişleri ve Savunma Komisyonuna gönderileceği kaydedildi.
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırısında iki evde yangın çıktığı bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.Lübnan'dan atılan iki tanksavar füzesinin, Lübnan sınırının 6 kilometre uzağındaki Yukarı Celile'de İsraillilerin gasbettiği Filistin toprağı Metulla'da iki eve isabet ettiği belirtildi.
Saldırı sonrası söz konusu evlerde yangın çıktığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha fazla füze fırlatılabileceği endişesiyle olay yerine ulaşamadığı kaydedildi.İsrail Hayom gazetesinin haberinde de Celile'deki Kiryat Şmona da iki füzenin düştüğü ifade edildi.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve İsrail güçlerinin Hiyam başta olmak üzere güneydeki beldelere ve evlere düzenlediği saldırılara yanıt olarak Metulla'da İsrail güçlerince kullanılan bir binanın hedef alındığı ve söz konusu binada yangın çıktığı belirtildi.Açıklamada Manara'da İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın da hedef alındığını ve burada da yangın çıktığını aktarıldı.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatmaya aldığı belirtildi.
İsrailli askerlerin baskını 25'ten fazla zırhlı araçla yaptığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun ağır iş makineleriyle girdiği kampta altyapıyı ve Filistinlilerin iş yerlerini yıktığı ifade edildi.
Ağır iş makinelerinin yıkıma yollardaki araçları ezerek başladığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun yaptığı yıkımların enkazını da Filistinlilerin evlerinin önüne ve sokaklara yığdığı kaydedildi.
İsrail askerlerinin baskınla Tulkerim Mülteci Kampı'nın giriş çıkışlarını tümüyle kapatarak hareket eden her şeyi ateş yağmuruna tuttuğu vurgulanan haberde, askerlerin kuşatma sırasında kamptaki bazı vatandaşların evlerine girerek arama yaptığı ve Filistinlileri sorguya çektiği bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in yaptığı yıkım sonucu mülteci kampında elektrik ve su kesintisinin de olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının de bölgede yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.
Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki baskında Filistinli bir gencin üzerine ateş açıldığına işaret edilen haberde, 3 kurşun isabet eden 30 yaşlarındaki gencin Filistin Kızılayı ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Haberde, İsrail ordusunun Tulkerim kentine düzenlediği baskınlar sırasında Filistinli bir genci de göğsünden vurarak yaraladığı aktarıldı.