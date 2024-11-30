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Son dakika...İsrail Gazze'ye saldırdı: En az 10 ölü

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#İsrail#Hamas#Hizbullah
Son dakika...İsrail Gazzeye saldırdı: En az 10 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 11:32

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırısında 3'ü ABD merkezli yardım kuruluşu çalışanı 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırısında 3'ü Gazze'ye gıda yardımı sağlayan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze kent merkezindeki Rimal bölgesini hedef aldı.İsrail'in Şüheda Caddesi'nde "Kehil" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bombalanan evin enkazında kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Cibaliya en-Nezle bölgesinde Halime es-Sadiyye Okulu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı, bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araç ve bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 2 kişi öldü, olayda yaralananlar oldu.

UCM, İsrail'in tutuklama emrine itirazının reddedilmesini istedi
UCM, İsrailin tutuklama emrine itirazının reddedilmesini istedi

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini talep etti. İsrail, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında ‘Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan’ dolayı çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi.

ABD'li Tümgeneral Jeffers'ın, Lübnan'da "denetleme mekanizması eş başkanlığı" yapacağı duyuruldu
ABDli Tümgeneral Jeffersın, Lübnanda denetleme mekanizması eş başkanlığı yapacağı duyuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jeffers'ın 27 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiği belirtildi.Açıklamaya göre, Jeffers, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulmasına ilişkin uygulama ve denetleme mekanizması eş başkanlığı görevini yürütecek.

ABD'nin başkanlığını yürüteceği çatışmaların durdurulması uygulama ve denetleme mekanizması, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacak.Biden'ın danışmanı Hochstein ise, daimi bir sivil yetkili belirlenene kadar "sivil eş başkan" olarak görev yapacak.

Trump, göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkes sağlansın istiyor
Trump, göreve başlamadan önce Gazzede ateşkes sağlansın istiyor

Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren Trump'a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın dış politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretinden yeni dönen Graham, 20 Ocak'ta resmen görevine başlayacak olan Trump'ın başkanlığı devralmadan önce Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasını çok istediğini ifade etti.

Graham, "Trump, esirlerin serbest bırakılması konusunda her zamankinden daha kararlı ve esir anlaşmasını da içeren ateşkesi destekliyor. Bu anlaşmanın gerçekleştiğini şimdi görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in saldırısında 3'ü ABD merkezli yardım kuruluşu çalışanı 5 Filistinli hayatını kaybetti
timelineİsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
timelineUCM, İsrail'in tutuklama emrine itirazının reddedilmesini istedi
timelineABD'li Tümgeneral Jeffers'ın, Lübnan'da "denetleme mekanizması eş başkanlığı" yapacağı duyuruldu
timelineTrump, göreve başlamadan önce Gazze'de ateşkes sağlansın istiyor
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#İsrail#Hamas#Hizbullah

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