Son dakika... İsrail Gazze'ye işgal harekatı başlattı: Gece boyunca süren saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti

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Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı görüşmelere başladı. Hamas'ın yayın organı El Aksa televizyonu, üst düzey Hamas yetkilisi Tahir El Nunu'nun "ön koşulsuz müzakerelerin başladığını" doğruladığını bildirdi. Hamas, İsrail'in savaşı tamamen sona erdireceğine dair uluslararası garanti vermesi durumunda tüm İsrailli rehineleri serbest bırakabileceğini belirtti.
CNN International, ismi açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberinde, örgütün 60 günlük ateşkes ve 300 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında 7-9 İsrailli rehineyi teslim etmeye hazır olduğunu öne sürdü. Ancak Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri bu iddiayı yalanladı.
Zuhri, El-Aksa TV'nin Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dokuz İsrailli tutuklunun iki aylık ateşkes karşılığında serbest bırakılacağına dair söylentilerin asılsız olduğunu" vurguladı. Zuhri'nin açıklamasında, "İşgal güçlerinin uluslararası garantilerle saldırıları durdurmayı taahhüt etmesi halinde tüm tutukluları serbest bırakmaya hazırız. Ancak saldırılar devam ettiği sürece tutukluları teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün gece İsrail'in son saldırıları sonucunda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, perşembe gününden bu yana düzenlenen hava saldırılarında ise 300'den fazla kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı. Gazzeli yetkililer, pek çok ailenin gece uyurken bombalamalar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, "Gazze'nin kuzeyindeki tüm kamu hastanelerinin artık hizmet veremez durumda olduğunu" açıkladı.
CNN'e demeç veren El-Avda Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Salha, hastane çevresindeki şiddetli bombardıman nedeniyle "korkunç bir gece" yaşandığını belirtti. Hastanenin oksijen, elektrik ve su sistemlerinin ağır hasar gördüğünü, helikopterlerin hastane üzerinde uçuşlarının tıbbi ekiplerin hareketini engellediğini ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik hizmetleri sekteye uğrattığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail ve Hamas'a sunduğu güncellenmiş rehine anlaşması teklifini kabul etmeleri yönünde doğrudan baskı uyguladığı öne sürüldü. Üst düzey İsrailli yetkililer ve konuya yakın kaynaklara göre, Witkoff'un önerisi kalan rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını içeriyor.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun teklife prensipte olumlu yaklaştığı ancak bazı çekincelerinin bulunduğu belirtilirken, Hamas'ın ise savaşın tamamen sona ereceğine dair garanti talep ettiği kaydedildi. Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerin, Doha'daki müzakere ekiplerinin yanı sıra farklı kanallar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya'da bulunan Endonezya Hastanesini kuşattığı belirtildi. Endonezya Hastanesi, insansız hava araçlarından (İHA) sonra tank ve buldozerlerle de kuşatma altına alındı.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, tank ve buldozerlerle yapılan kuşatma ve açılan ateş sonucu bazı hastaların yaralandığını söyledi. Burş, hastanenin kuşatılması nedeniyle hastalar ile sağlık personelinin son derece tehlikeli insani koşullar altında bulunduğunu dile getirerek, hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun tavsiyesi üzerine Gazze'ye belli miktarda insani yardım girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kıtlık krizinin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla halka temel miktarda gıda sağlayacaktır" ifadesine yer verildi. Kıtlık krizinin Hamas'a yarayacağı iddia edilen açıklamada, İsrail ordusunun yardımların dağıtımının kontrolünü yapacağı kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin karar, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındı. İsrail basını, güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Doha'da süren müzakereler ve bölgeye insani yardım girişini görüşmek üzere toplandığını belirtti.
Kabine kararının oylama yapılmaksızın alındığı, daha önce böyle bir karar alınırsa hükümeti dağıtmakla tehdit eden aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in itirazlarının göz ardı edildiği ve kararın oylamaya açılması önerilerinin reddedildiği ifade edildi.
Walla internet sitesinin haberinde, yardımların 24 Mayıs'a kadar Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla sağlanacağı, bu tarihten sonra İsrail'in öncülüğündeki yardım dağıtma planına geçileceği bildirildi. Ben-Gvir, yaptığı açıklamada kararı eleştirerek, "Esirlerimiz tünellerdeyken, Şerit'e giren her türlü insani yardım kesinlikle Hamas'ı besleyecek ve ona oksijen verecektir" iddiasında bulundu ve Netanyahu'yu hata yapmakla suçladı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir. Gazze'nin farklı bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkes sağlanmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz."
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı bir kara harekâtı başlattığını duyurdu. Operasyona aktif görevdeki askerlerin yanı sıra son dönemde göreve çağrılan yedek askerlerin de katıldığı belirtildi.
Kara harekâtı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese hazır oldukları yönündeki açıklamasından sadece birkaç saat sonra başladı. Aynı gün içinde IDF, Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki yedi bölge ve mahallenin sakinlerini zorunlu tahliye için uyardı. IDF yetkilileri, kara harekâtına hava kuvvetlerinin de destek verdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hamas Gazze'yi terk edene kadar operasyonlar devam edecek" ifadelerini kullandı.