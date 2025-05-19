Son dakika... İsrail Gazze'ye işgal harekatı başlattı: Gece boyunca süren saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail ve Hamas arasında müzakereler devam ediyor

Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı görüşmelere başladı. Hamas'ın yayın organı El Aksa televizyonu, üst düzey Hamas yetkilisi Tahir El Nunu'nun "ön koşulsuz müzakerelerin başladığını" doğruladığını bildirdi. Hamas, İsrail'in savaşı tamamen sona erdireceğine dair uluslararası garanti vermesi durumunda tüm İsrailli rehineleri serbest bırakabileceğini belirtti.



CNN International, ismi açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberinde, örgütün 60 günlük ateşkes ve 300 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında 7-9 İsrailli rehineyi teslim etmeye hazır olduğunu öne sürdü. Ancak Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri bu iddiayı yalanladı.

Zuhri, El-Aksa TV'nin Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dokuz İsrailli tutuklunun iki aylık ateşkes karşılığında serbest bırakılacağına dair söylentilerin asılsız olduğunu" vurguladı. Zuhri'nin açıklamasında, "İşgal güçlerinin uluslararası garantilerle saldırıları durdurmayı taahhüt etmesi halinde tüm tutukluları serbest bırakmaya hazırız. Ancak saldırılar devam ettiği sürece tutukluları teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.