Son dakika... İsrail bir kez daha Gazze’yi vurmaya hazırlanıyor: Katliam sonrası Han Yunus için üst üste tahliye emirleri… ABD’den İran’a yeni uyarı!

İsrail’den Han Yunus için yeni tahliye emirleri

İsrail ordusu, bölgede "çok sayıda terör eylemi" gerçekleştiğini söyleyerek Han Yunus'un El Jalaa mahallesindeki sivillere bölgeyi boşaltmalarını emretti.



IDF’nin X hesabından yeni bir harita yayınlanırken Gazze'nin güneyindeki "insani bölge"nin sınırları renk kodlarıyla İsrail tarafından çizildi. İnsani bölge sınırları İrail tarafından giderek daraltılırken IDF açıklamasında "Erken uyarı, sivil nüfusa verilen zararı azaltmak ve onları çatışma alanından uzak tutmak için yapılıyor" ifadesi kullanıldı.



Bu, İsrail’in dün geceden bu sabaha kadar yayınladığı ikinci tahliye emri oldu. IDF daha önce de Han Yunus şehir merkezinin güneyindeki Şeyh Nasır, Barbakh ve Maen gibi bölgelerde yaşayan Filistinli siviller için bir tahliye emri yayınlamıştı.