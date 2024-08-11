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Son dakika... İsrail bir kez daha Gazze’yi vurmaya hazırlanıyor: Katliam sonrası Han Yunus için üst üste tahliye emirleri… ABD’den İran’a yeni uyarı!

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#İsrail#Gazze#Han Yunus
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 10:14

Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Orta Doğu'da tansiyon zirveye çıktı. İran ve Hizbullah İsrail’e misilleme için harekete geçerken ABD’den İran’a sert uyarı geldi. İsrail Gazze’deki sivillere yönelik son saldırısının ardından üst üste yeni tahliye emri yayınlamaya devam ediyor…

İsrail’den Han Yunus için yeni tahliye emirleri
İsrail’den Han Yunus için yeni tahliye emirleri

İsrail ordusu, bölgede "çok sayıda terör eylemi" gerçekleştiğini söyleyerek Han Yunus'un El Jalaa mahallesindeki sivillere bölgeyi boşaltmalarını emretti. 

IDF’nin X hesabından yeni bir harita yayınlanırken Gazze'nin güneyindeki "insani bölge"nin sınırları renk kodlarıyla İsrail tarafından çizildi. İnsani bölge sınırları İrail tarafından giderek daraltılırken IDF açıklamasında "Erken uyarı, sivil nüfusa verilen zararı azaltmak ve onları çatışma alanından uzak tutmak için yapılıyor" ifadesi kullanıldı.

Bu, İsrail’in dün geceden bu sabaha kadar yayınladığı ikinci tahliye emri oldu. IDF daha önce de Han Yunus şehir merkezinin güneyindeki Şeyh Nasır, Barbakh ve Maen gibi bölgelerde yaşayan Filistinli siviller için bir tahliye emri yayınlamıştı.

BM: 70 bin kişi yerinden edildi
BM: 70 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler raporuna göre, İsrail'in Han Yunus'un doğu bölgelerine yönelik tahliye emirleri sonucunda 70,000'e yakın insan zorla yerinden edildi. Gazze Şeridi'nin yüzölçümünün yüzde 86'sından fazlası hali hazırda bu tahliye emirleriyle boşaltılmış durumda.

Biden’dan İran'a saldırı uyarısı: Yapmayın!

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin kendi topraklarında öldürülmesinden bu yana İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapmaması konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor. 

Sosyal medyada dolaşan bir videoda Biden bir kiliseden çıkarken gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutulurken görülüyor. 

Videoda Biden, kendisine yöneltilen "İran'a mesajınız nedir?" şeklindeki soruya aracına binmeden önce yanıt verirken ağzından "Yapma" kelimesinin çıktığı görülüyor.

 

Kamala Harris’ten Gazze açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı ve kasımdaki seçimlerde Demokrat Parti’den aday olan Kamala Harris Phoenix'teki seçim kampanyası çalışmaları sırasında gazetecilere konuştu ve Gazze'de "rehine anlaşması ve ateşkes" çağrılarını yineledi.


İsrail'in Gazze'deki bir okul yerleşkesine düzenlediği ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkisi sorulan ABD başkan yardımcısı, "Yine çok fazla sivil öldürüldü" ifadesini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail’den Han Yunus için yeni tahliye emirleri
timelineBM: 70 bin kişi yerinden edildi
timelineBiden’dan İran'a saldırı uyarısı: Yapmayın!
timelineKamala Harris’ten Gazze açıklaması
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#İsrail#Gazze#Han Yunus

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