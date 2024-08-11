Son dakika... İsrail bir kez daha Gazze’yi vurmaya hazırlanıyor: Katliam sonrası Han Yunus için üst üste tahliye emirleri… ABD’den İran’a yeni uyarı!

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İsrail ordusu, bölgede "çok sayıda terör eylemi" gerçekleştiğini söyleyerek Han Yunus'un El Jalaa mahallesindeki sivillere bölgeyi boşaltmalarını emretti.
IDF’nin X hesabından yeni bir harita yayınlanırken Gazze'nin güneyindeki "insani bölge"nin sınırları renk kodlarıyla İsrail tarafından çizildi. İnsani bölge sınırları İrail tarafından giderek daraltılırken IDF açıklamasında "Erken uyarı, sivil nüfusa verilen zararı azaltmak ve onları çatışma alanından uzak tutmak için yapılıyor" ifadesi kullanıldı.
Bu, İsrail’in dün geceden bu sabaha kadar yayınladığı ikinci tahliye emri oldu. IDF daha önce de Han Yunus şehir merkezinin güneyindeki Şeyh Nasır, Barbakh ve Maen gibi bölgelerde yaşayan Filistinli siviller için bir tahliye emri yayınlamıştı.
Birleşmiş Milletler raporuna göre, İsrail'in Han Yunus'un doğu bölgelerine yönelik tahliye emirleri sonucunda 70,000'e yakın insan zorla yerinden edildi. Gazze Şeridi'nin yüzölçümünün yüzde 86'sından fazlası hali hazırda bu tahliye emirleriyle boşaltılmış durumda.
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin kendi topraklarında öldürülmesinden bu yana İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapmaması konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.
Sosyal medyada dolaşan bir videoda Biden bir kiliseden çıkarken gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutulurken görülüyor.
Videoda Biden, kendisine yöneltilen "İran'a mesajınız nedir?" şeklindeki soruya aracına binmeden önce yanıt verirken ağzından "Yapma" kelimesinin çıktığı görülüyor.
ביידן נשאל הלילה מה המסר שלו לאיראן והשיב - "don't"@noaerezz pic.twitter.com/GBNZXU5y9h— גלצ (@GLZRadio) August 11, 2024
ABD Başkan Yardımcısı ve kasımdaki seçimlerde Demokrat Parti’den aday olan Kamala Harris Phoenix'teki seçim kampanyası çalışmaları sırasında gazetecilere konuştu ve Gazze'de "rehine anlaşması ve ateşkes" çağrılarını yineledi.
İsrail'in Gazze'deki bir okul yerleşkesine düzenlediği ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkisi sorulan ABD başkan yardımcısı, "Yine çok fazla sivil öldürüldü" ifadesini kullandı.