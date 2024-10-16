Son dakika...İsrail Beyrut'u hedef aldı, Hizbullah'tan 50 füzeyle misilleme! ABD Netanyahu'ya 30 gün süre tanıdı: Sonuçlarına katlanırsınız...

ABD, Gazze'ye insani yardım için İsrail'e 30 gün süre verdi

Amerikan yönetimi, Gazze'ye insanı yardımın artırılması için İsrail hükümetine 30 gün süre tanıdı ve 'aksi halde sonuçlarına katlanırsınız' uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzalı mektup 13 Ekim'de gönderildi.Mektup, Biden yönetiminden İsrail'e bugüne kadar yapılan en güçlü yazılı uyarı olarak nitelendiriliyor, İnsani yardımın gerçekleşmemesi halinde Amerikan askeri yardımlarının bir kısmının kesilebileceği uyarısında bulunuyor.



Mektupta, çeşitli tahliye emirleriyle yerlerinden olan 1.7 milyondan fazla kişinin Gazze'nin sahil şeridinde çok dar bir alanda sıkıştığı ve ölümcül bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. ABD'nin Gazze'de "gittikçe kötüleşen insani durumla ilgili derin endişeleri" olduğu belirtiliyor. İsrail hükümetinden bu gidişatı değiştirmek için bu ay içinde "acil ve sürekli" önlemler alması isteniyor. İki bakan bu önlemlerin alınmamasının Amerikan politikalarını etkileyebileceğini ifade ediyor. Mektup insani yardımı engelleyen ülkelere askeri yardımın sınırlandırılmasıyla ilgili Amerikan yasa ve mevzuatına gönderme yapıyor.