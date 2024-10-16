Son dakika...İsrail Beyrut'u hedef aldı, Hizbullah'tan 50 füzeyle misilleme! ABD Netanyahu'ya 30 gün süre tanıdı: Sonuçlarına katlanırsınız...

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında "masum sivilleri öldürmesini" kınayarak, insani yardımların bölgeye geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu. İsrail hükümetinin insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini vurgulayan Wong, yardımların artırılması gerektiğini aksi takdirde durumun daha fazla can kayıplarına neden olacağını kaydetti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulandı.Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzey kesimi, işgalci İsrail'in saldırıları ve kuşatması nedeniyle felaket ve benzeri görülmemiş bir durumdan geçiyor. Sağlık sistemini yaşanan bu felaket durumdan kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemini hedef almayı sürdürdüğü, kısıtlı imkanlarla faaliyet gösteren 4 hastanenin çalışmalarını da çökertmekle tehdit ettiği kaydedildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir evi hedef aldı.Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yayınladığı tahliye emrinin ardından, IDF güçleri bu sabah, günler sonra yeniden Beyrut'un güneyini hedef aldı. Görgü tanıkları kentten dumanların yükseldiğini anlatırken İsrail Savunma Kuvvetleri ise Dahiyeh bölgesinde Hizbullah'a ait yeraltı silah deposunu vurduğunu duyurdu .İsrail, 10 Ekim'den bu yana Beyrut'a saldırı düzenlemiyordu.
Amerikan yönetimi, Gazze'ye insanı yardımın artırılması için İsrail hükümetine 30 gün süre tanıdı ve 'aksi halde sonuçlarına katlanırsınız' uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzalı mektup 13 Ekim'de gönderildi.Mektup, Biden yönetiminden İsrail'e bugüne kadar yapılan en güçlü yazılı uyarı olarak nitelendiriliyor, İnsani yardımın gerçekleşmemesi halinde Amerikan askeri yardımlarının bir kısmının kesilebileceği uyarısında bulunuyor.
Mektupta, çeşitli tahliye emirleriyle yerlerinden olan 1.7 milyondan fazla kişinin Gazze'nin sahil şeridinde çok dar bir alanda sıkıştığı ve ölümcül bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. ABD'nin Gazze'de "gittikçe kötüleşen insani durumla ilgili derin endişeleri" olduğu belirtiliyor. İsrail hükümetinden bu gidişatı değiştirmek için bu ay içinde "acil ve sürekli" önlemler alması isteniyor. İki bakan bu önlemlerin alınmamasının Amerikan politikalarını etkileyebileceğini ifade ediyor. Mektup insani yardımı engelleyen ülkelere askeri yardımın sınırlandırılmasıyla ilgili Amerikan yasa ve mevzuatına gönderme yapıyor.
Hizbullah'tan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir misilleme daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Safed şehrini hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıyı doğrulayarak Lübnan'dan yaklaşık 50 füzenin fırlatıldığını duyurdu. Füzelerin bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Safed Belediyesi de bir füzenin bir evin bahçesine isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, 2 kişinin sığınaklara koşarken hafif yaralandığı kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetine bağlı Zahle ilçesine düzenlediği hava saldırısında ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Batı Celile ve Hayfa bölgelerini ziyaret etti. Hayfa'daki bir hastanede gündeme dair açıklamalarda bulunan Herzog, Lübnan’da yaşanan çatışmalardan Hizbullah’ın sorumlu olduğunu savunarak "Dünya şunu anlamalıdır ki, Lübnan sınırında dostane bir çözüme ulaşılması için defalarca teklif yaptık. Ne yazık ki Hizbullah defalarca reddetti” iddiasında bulundu.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım’ın son konuşmasında “Lübnan'daki durumu diğer sınırlarla ilişkilendirmekle tekrar tekrar tehdit ettiğini” iddia eden Herzog, “Lübnan halkına şunu söylemek istiyorum: Hizbullah'ın başını çektiği vahşi bir terör rejiminin bedelini ödüyorsunuz. Bir zamanlar Orta Doğu'nun gururu olan Lübnan'da iyi ve saygın bir yaşam yerine, şimdi bedel ödüyorsunuz ve bu bedel giderek ağırlaşıyor” şeklinde konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in UNIFIL unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"UNIFIL, Lübnan'da barışı koruma anlamında önemli bir rol oynuyor. Biz bu role saygı duyuyoruz ve İsrail dahil herkesin bu role saygı duymasını istiyoruz." diyen Kirby, bu konudaki endişelerini İsrail tarafına açıkça dile getirdiklerini belirtti.
İsrail ordusunun Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Hizbullah'a karşı "operasyon" yaparken dikkatli olması gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Kirby, "Onlar (İsrail askerleri) bu operasyonlarını sivillerin veya BM barış gücü unsurlarının hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde yapma sorumluluğunu da taşıyor." diye konuştu.
İsrail ordusunun son günlerdeki saldırılarında bazı Lübnan askerlerinin de hayatını kaybettiğini hatırlatan Amerikalı danışman, "Bu kabul edilemez ve bu konuda daha fazla detay için İsraillilere baskı yapıyoruz." dedi.