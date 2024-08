Son dakika... İsrail basınından Netanyahu analizi: 'Netanyahu'nun yalanları ortaya döküldü'... 'Başbakan ona güvenmemizi nasıl bekleyebilir?'

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocuk felci aşılama ekiplerinin “korunması ve Gazze'de yaklaşan kampanyayı güvenli bir şekilde yürütmelerine izin verilmesi” gerektiğini söyledi.



Ghebreyesus, kampanyanın ilk günü öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Tüm tarafları kendilerinin, sağlık tesislerinin ve çocukların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz” dedi.

The #polio vaccination teams must be protected and allowed to conduct the upcoming campaigns in #Gaza safely. We urge all parties to ensure their protection, and that of health facilities and children.



Humanitarian pauses are welcome, but ultimately, the only solution to… pic.twitter.com/B8ftmJn22A