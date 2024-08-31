Son dakika... İsrail basınından Netanyahu analizi: 'Netanyahu'nun yalanları ortaya döküldü'... 'Başbakan ona güvenmemizi nasıl bekleyebilir?'

İsrail basını: ‘Netanyahu’nun yalanları ortaya döküldü’

İsrail gazetesi Haaretz yazarlarından Yossi Verter, muhalefet lideri Yair Lapid’in “İsrail iç istihbaratı Şin-Bet’in direktörü Ronen Bar, 7 Ekim’den 76 gün önce Netanyahu’yu uyardı” açıklamasını “Netanyahu'nun yalanları ortaya döküldü” başlığıyla analiz etti.





Analizde, Netanyahu hakkında, “14 yıllık başbakanlık döneminden sonra kendisinden ‘Bay Güvenlik’ diye bahseden kişi ülkenin güvenliğini koruyamadı” denildi.



Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail’de bölünmelerin ve siyasi çekişmelerin” hız kazandığına değinilen analizde, “Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in gerilimi tırmandıran hareketleri, Netanyahu'nun kontrolü kaybettiğinin göstergesi” ifadeleri kullanıldı.



Analizde, “Başbakan ona güvenmemizi nasıl bekleyebilir?” sorusu yer alırken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Netanyahu’ya öneri mektubu yazdığı ancak Netanyahu’nun bu mektuba cevap vermediği belirtildi.



Kan gazetesinde yayımlanan “Netanyahu, Regev'in anma töreni konusunda hata yaptığına inanıyor ama onunla konuşmak mümkün değil” başlıklı habere atıfta bulunulan analizde, bu haberin başbakanlık ofisi tarafından yalanlandığı vurgulandı.



LAPİD İDDİA ETMİŞTİ



Muhalefetteki Likut Partisi lideri Yair Lapid, İsrail İç İstihabarat direktörü Ronen Bar’ın, başbakan Netanyahu’yu 7 Ekim’den 76 gün önce uyardığını öne sürmüştü.





Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, 23 Temmuz 2023'te Netanyahu ile "acil" bir toplantı talep eden Bar’ın, Netanyahu'ya Gazze'deki saldırıların başlamasından önce, "Şimdi size çıkacak bir savaş konusunda uyarıda bulunuyorum" dediği belirtilmişti.



Bar’ın Netanyahu’ya “baskın ya da “intifada” terimlerini kullanmaktan kaçındığı belirtilen haberde, Bar’ın, savaşın ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir bilgi vermediği ancak “an meselesi” olduğunu vurguladığı ifade edilmişti.



Haberde ayrıca, Bar’ın Lapid ile de bir araya geldiği ve Lapid’in kendisine "Bunu Başbakan'a söyledin mi?" sorusuna Bar'ın "evet" yanıtını verdiği aktarılmıştı.