Son dakika... İsrail basınından Netanyahu analizi: 'Netanyahu'nun yalanları ortaya döküldü'... 'Başbakan ona güvenmemizi nasıl bekleyebilir?'

Güncelleme Tarihi:
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 89 kişiyi öldürdüğü, 205 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 330 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 89 kişinin öldüğü, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 691'e, yaralı sayısının da 94 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
İsrail gazetesi Haaretz yazarlarından Yossi Verter, muhalefet lideri Yair Lapid’in “İsrail iç istihbaratı Şin-Bet’in direktörü Ronen Bar, 7 Ekim’den 76 gün önce Netanyahu’yu uyardı” açıklamasını “Netanyahu'nun yalanları ortaya döküldü” başlığıyla analiz etti.
Analizde, Netanyahu hakkında, “14 yıllık başbakanlık döneminden sonra kendisinden ‘Bay Güvenlik’ diye bahseden kişi ülkenin güvenliğini koruyamadı” denildi.
Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail’de bölünmelerin ve siyasi çekişmelerin” hız kazandığına değinilen analizde, “Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in gerilimi tırmandıran hareketleri, Netanyahu'nun kontrolü kaybettiğinin göstergesi” ifadeleri kullanıldı.
Analizde, “Başbakan ona güvenmemizi nasıl bekleyebilir?” sorusu yer alırken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Netanyahu’ya öneri mektubu yazdığı ancak Netanyahu’nun bu mektuba cevap vermediği belirtildi.
Kan gazetesinde yayımlanan “Netanyahu, Regev'in anma töreni konusunda hata yaptığına inanıyor ama onunla konuşmak mümkün değil” başlıklı habere atıfta bulunulan analizde, bu haberin başbakanlık ofisi tarafından yalanlandığı vurgulandı.
LAPİD İDDİA ETMİŞTİ
Muhalefetteki Likut Partisi lideri Yair Lapid, İsrail İç İstihabarat direktörü Ronen Bar’ın, başbakan Netanyahu’yu 7 Ekim’den 76 gün önce uyardığını öne sürmüştü.
Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, 23 Temmuz 2023'te Netanyahu ile "acil" bir toplantı talep eden Bar’ın, Netanyahu'ya Gazze'deki saldırıların başlamasından önce, "Şimdi size çıkacak bir savaş konusunda uyarıda bulunuyorum" dediği belirtilmişti.
Bar’ın Netanyahu’ya “baskın ya da “intifada” terimlerini kullanmaktan kaçındığı belirtilen haberde, Bar’ın, savaşın ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir bilgi vermediği ancak “an meselesi” olduğunu vurguladığı ifade edilmişti.
Haberde ayrıca, Bar’ın Lapid ile de bir araya geldiği ve Lapid’in kendisine "Bunu Başbakan'a söyledin mi?" sorusuna Bar'ın "evet" yanıtını verdiği aktarılmıştı.
İngiltere merkezli Skynews Arabia, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halid Meşal'i suikastle tehdit ettiğini yazdı.
Habere göre Katz, "İsrail, Halid Meşal ve Hamas liderliğindeki meslektaşlarının ölüm arzusunun en kısa sürede yerine getirilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, silahlı bir grup ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.
İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yerle bir ettiği bölgelerden çekiliyor. İsrail askerleri, Deir el-Balah kentinin doğusunda yer alan El-Kastal bölgesini enkaz yığınına çevirdi. Saldırılar sonucunda tamamen yerle bir olan bölgede, alt yapı kullanılamaz hale geldi, yüzlerce dönümlük tarım arazileri İsrail güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildi.
Bölgede yaşayan Muhammed Bazazo yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emri nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, o sırada evinden bazı eşyaları almaya çalıştığını, ancak İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla saldırarak onları kaçmaya zorladığını belirtti.
"Döndüğümde yaşadığım apartmanın tamamen yıkıldığını gördüm. Sivillerin suçu ne? Evlerinde otururken İsrail mermileriyle vurulan çocukların suçu ne?" ifadelerini kullanan Bazazo, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesi için 30 yıla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus ve Deir el-Balah’a bağlı bölgelerde yaklaşık bir ay süren operasyonun tamamladığı belirtilmişti.
İsrailli yetkililer, El Halil'de hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal bir mabet olan İbrahim Camii'ni kapattı.
Ynet haber sitesinde yer alan habere göre, İbrahim Camii'ni kapatma kararı, İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde meydana gelen patlamaların ardından alındı.
Gazze Sivil Savunması, İsrail'in ordusunun Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırının ardından 6 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sair kasabasında bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye saldıran "asker üniforması giymiş" İsrailliler, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvanı silah zoruyla gasbetti.
Filistinlilerin mülklerine zarar veren gaspçı İsrailliler, Filistinli ailelerin kaldığı 3 karavanı yıkarak su depolarını tahrip etti.
Çok sayıda kişiyi darbeden Yahudilerin ayrıca Filistinlilere ait 5 cep telefonunu çaldığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocuk felci aşılama ekiplerinin “korunması ve Gazze'de yaklaşan kampanyayı güvenli bir şekilde yürütmelerine izin verilmesi” gerektiğini söyledi.
Ghebreyesus, kampanyanın ilk günü öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Tüm tarafları kendilerinin, sağlık tesislerinin ve çocukların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz” dedi.
The #polio vaccination teams must be protected and allowed to conduct the upcoming campaigns in #Gaza safely. We urge all parties to ensure their protection, and that of health facilities and children.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 30, 2024
Humanitarian pauses are welcome, but ultimately, the only solution to… pic.twitter.com/B8ftmJn22A
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına eş zamanlı saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu, Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampını şiddetli saldırıları ile 48 saat kuşattı.
Gece saatlerinde çekilen İsrail güçlerinin saldırısında, çok sayıda ev zarar gördü ve kampın altyapısı tahrip oldu.
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 330. gününde devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.
İsrail'in, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Haccac ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Nassar ailesine ait evi bombalanması sonucu 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyinde Alyan Ebu Yusuf apartmanını hedef alan saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in Hamed ailesine ait bir binanın son katını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.
İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgesinde Zekkut ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Cura el-Lut bölgesinde el-Cubbur ailesine ait bir evi hedef alması sonucu evde bulunan Ebu Bekir ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İsrail ordusu ayrıca gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürürken, Zeytun Mahallesi'nde onlarca apartmanı patlayıcılarla havaya uçurdu.
Yemen'in güneyindeki Aden kenti açıklarında bir geminin yakınlarında 2 füzenin infilak ettiği bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonundan (UKMTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Aden'den 130 deniz mili uzaktaki geminin yakınlarında 2 füze infilak etti.
Bandırası açıklanmayan geminin kaptanı, mürettebatın güvende olduğunu ve bir sonraki limana doğru yola çıktıklarını iletti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gemilerden dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli olayı UKMTO'ya bildirmeleri istendi.
Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte Husilere ait 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Açıklamada, bu İHA'ların, ABD kuvvetleri, çok uluslu "deniz görev gücü" ve bölgedeki ticari gemiler için ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak güvenlik güçleri ile ülkenin batısında ortak operasyon düzenlediklerini açıkladı.
15 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü operasyonda, "çok sayıda silah, el bombası ve patlayıcı ile donatılmış intihar yeleklerinin" ele geçirildiği belirtildi.
Associated Press'e konuşan bir ABD yetkilisi, operasyon sırasında 7 ABD askerinin yaralandığını söyledi.
Yemen’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Aden şehrinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları, art arda meydana gelen patlamaların ardından alevlerin istasyonu sardığını aktardı. Gökyüzüne yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı belirtilirken, şehrin büyük bir bölümünden de görüldüğü kaydedildi.
Yemenli bir güvenlik yetkilisi, benzin istasyonunun yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle can kaybının artmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine çok sayıda füze fırlattığı belirtildi.
Yedioth Ahronot Gazetesinin haberine göre, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden Yukarı Celil'de pek çok noktaya füze fırlattı. Açık araziye düşen füzeler can kaybına sebep olmadı.
Füzelerin fırlatılması nedeniyle Yukarı Celil'de pek çok noktada uyarı sirenleri çaldı.
Öte yandan, Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzileri "Felak" ve katyuşa füzeleriyle vurduğunu duyurdu.
Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlendiği belirtilmişti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadesine yer verildi.
Esirlerin kimliklerinin ve nerede tutulduklarının açıklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine çok sayıda dilekçe verildiği ancak mahkemenin onlarca yıldır yaptığı gibi yine "Filistinlilere karşı işlenen suçların pekiştirilmesinde temel bir işlev gördüğünü kanıtladığı" vurgulandı.
Zorla kaybetme suçunun, Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere tüm grupları etkileyen alıkoymalar ve sağlık çalışanlarının hedef alınması göz önüne alındığında 11 aydır devam eden soykırımın en bariz boyutunu teşkil ettiğine işaret edildi.
Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminden, "soykırım karşısında süregelen uluslararası acizliğin sona erdirilmesinin yanı sıra İsrail'in hesap vermesini ve Gazze'ye yönelik saldırıların ve İsrail hapishanelerindeki esirlere karşı işlenen suçların durdurulmasını sağlayacak net kararlar alınması" istendi.
Hapishanelerdeki kadın ve çocuk esirler ve hatta işkence sonucu hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının bilinmediğine işaret edilen açıklamada, eldeki mevcut bilgilerin, savaşın başından ağustos ayına kadar geçen sürede "yasa dışı savaşçılar" olarak sınıflandırılan 1584 kişinin alıkonulduğunu gösterdiği ancak İsrail medyasında bu sayının 4 bin 500 olarak geçtiği kaydedildi.
Hamas, İsrail ordusunun, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarına düzenlediği saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının İsrail ordusuyla daha önce koordinasyona geçilmesine rağmen düzenlendiğine işaret edildi.
Söz konusu saldırının, insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına yardım faaliyetlerini durdurması için kasıtlı olarak gerçekleştirilen mükerrer savaş suçlarından biri olduğu kaydedildi.
İsrail ordusunun, "Anera'nın çalışanlarının silahlı kişiler olduğu" iddiasının kınandığı açıklamada, İsrail'in, insani yardım kuruluşları çalışanlarına karşı işlediği suçları meşrulaştırmak için bu tür yalanlara başvurduğuna dikkat çekildi.
Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in, Filistin halkına ve yardım kuruluşlarına karşı işlediği kasıtlı ve mükerrer suçları kınama, ABD'ye de bu suçları örtbas etmeme çağrısı yapıldı.
Anera'dan dün yapılan açıklamada, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun 29 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı sırada İsrail ordusunun saldırısına uğradığı ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı olarak gerçekleşen 2 ayrı olayda 4 İsraillinin yaralandığı belirtildi.
İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, Gush Etzion'un girişindeki bir yakıt istasyonundaki bir araçta patlama meydana geldiği ifade edildi.
Bölgeye intikal eden İsrail askerlerinin, araçtan inerek askerlere saldırmaya çalıştığı iddia edilen bir Filistinliyi öldürdüğü ve bölgede başka saldırgan olması ihtimaline karşılık arama tarama çalışması yürüttüğü aktarıldı.
Açıklamada, Filistinliye ateş açılması sırasında İsrail askerleri tarafından "dost ateşiyle" 2 İsraillinin yaralandığı, bunlardan birinin albay rütbesindeki Gush Etzion bölgesi Tugay komutanı diğerinin de bir asker olduğu bilgisi geçildi.
Bir başka Filistinlinin ise Gush Etzion yakınlarındaki Karmei Tzur'a gelerek bölgenin girişinde bir güvenlik görevlisini araçla ezmeye çalıştığı sonrasında araçtan inerek bir kişiye ateş açarak yaraladığı kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Karmei Tzur'da İsrailliye ateş açtığı iddia edilen Filistinlinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
İsrail ordusunun, söz konusu patlama ve saldırının ardından El Halil kentinin tüm girişlerini kapattığı aktarıldı.