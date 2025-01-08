Son dakika...İsrail basınında gözle görülür korku: Türkiye bölgesel bir güç, gelişmiş İHA'ları var!

İsrail basınında Türkiye korkusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini öne sürdü. Başbakan Netanyahu'ya sunulan raporda, Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürüldü ve durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.Raporda, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail’in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken, “Suriye’den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir” ifadesine yer verildi. Savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması öneren rapor bugün dünya basınında da dikkat çekti.



ÇOK FARKLI BİR ORTADOĞU



İsrail basınında yer alan haberlerde ise gözle görülür bir tedirginlik hakim. The Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Ortadoğu'da hızla yükseldiğini belirtirken Batı'da ise İsrail karşıtlığının giderek arttığına dikkat çekti.Gazetenin haberine göre, uzmanlar iki düşman güce (İsrail ve İran) dayalı bir Ortadoğu'dan, İsrail ve Türkiye'nin güç üsleri olduğu çok farklı bir Ortadoğu'ya doğru gittiğimize inanıyor.



İSTANBULDAKİ YÜRÜYÜŞ RAHATSIZ ETTİ



Makor Rishon gazetesi İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganları ile düzenlenen yürüyüşten duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Maariv gazetesi ise Orta Doğu'da değişen dinamiklerin Türkiye'yi bölgede yeni bir merkezi oyuncu haline getirdiğini ve bunun İsrail için bazı sonuçları olacağını yazdı.

TÜRKLERİN ÇOK GELİŞMİŞ İHA'LARI VAR



Gazeteye konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Chai Eitan Cohen Yanrojak insansız hava araçlarının Lübnan'daki çatışmalada İsrail için büyük bir baş ağrısı haline geldiğini hatırlattı ve "Türklerin, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya gibi savaş alanında kendilerini kanıtlamış çok gelişmiş İHA'ları var." uyarısında bulundu.



TÜRKİYE SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ AÇIDAN BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR



Türkiye'nin savunma sanayi konusunda giderek bağımsızlaştığına dikkat çeken uzman, "Türkiye bölgesel bir güç olarak görülüyor, bu nedenle Türklerin silahlanmasını sadece bize karşı bir şey olarak göremeyiz. dedi ve İsrail hükümetine şu uyarıda bulundu: “İsrail Türklerle sağlıklı bir iletişim kanalı açmalı. İlk hedef savaşı önlemek olmalı. Aynı zamanda kendimize güven duymalı ve zayıflık da göstermemeliyiz."



Gazete başka bir analizinde ise yine Türkiye'ye dikkat çekti ve "Türkiye siyasi, ekonomik ve askeri açıdan bölgesel bir güç olarak kabul edilirken, Türkiye ile doğrudan bir çatışmanın İsrail için çok önemli bir sorun teşkil etmesi öngörülüyor. Türkiye son yıllarda askeri bir güç olarak konumunu güçlendirdi ve savunma sanayisini geliştirdi. Türk ordusu Doğu Akdeniz çevresindeki orduların en büyüğü olarak kabul ediliyor ve Ankara son yıllarda Suriye, Libya ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta ciddi savaş deneyimi kazandı." ifadelerini kullandı.