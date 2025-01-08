Son dakika...İsrail basınında gözle görülür korku: Türkiye bölgesel bir güç, gelişmiş İHA'ları var!

Güncelleme Tarihi:
ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ile rehine anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek bu hafta Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Trump'ın Florida Palm Beach'teki Mar-a-Lago tatil köyünde basın toplantısı düzenleyen Witkoff, Doha'da ilerleme kaydedildiğini söyleyerek “Çok fazla ilerleme kaydediyoruz ve çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çünkü Doha'da gerçekten iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Yarın Doha'ya gitmek üzere yola çıkacağım ve gerçekten büyük bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Yemin törenine kadar Başkan adına açıklayabileceğimiz güzel şeyler olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
Trump’ın Orta Doğu temsilcisi, birlikte çalıştıklarını dile getirerek “Umarım her şey yolunda gider ve bazı hayatları kurtarırız. Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum” dedi.
İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki baskında alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin annesinin kalp krizinden yaşamını yitirdiği bildirildi.Filistinli doktorun İsrail askerlerinin, 26 Ekim'de Kemal Advan Hastanesine düzenlediği saldırıda oğlu İbrahim'in hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Her zaman sabrın ve fedakarlığın sembolü olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin hayatına yeni bir acı bölüm daha eklendi." ifadesini yer verildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'de uzun vadeli istikrara yatırım yapma ihtiyacının açık olduğuna işaret ederek zamana yayılmış bir yeniden yapılanmayı destekleyeceklerini belirtti.
ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya gün sayan Donald Trump'ın göreve geleceği 20 Ocak'a kadar Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmaması halinde "Orta Doğu'da kıyamet kopacağı" yönündeki açıklamasına Hamas'tan tepki geldi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan Cezayir'de yaptığı açıklamada, Trump'a "daha diplomatik davranması" çağrısında bulundu. Hamdan, "ABD başkanının daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Hamdan, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik tüm çabaları baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurguladı. Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini öne sürdü. Başbakan Netanyahu'ya sunulan raporda, Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürüldü ve durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.Raporda, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail’in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken, “Suriye’den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir” ifadesine yer verildi. Savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması öneren rapor bugün dünya basınında da dikkat çekti.
ÇOK FARKLI BİR ORTADOĞU
İsrail basınında yer alan haberlerde ise gözle görülür bir tedirginlik hakim. The Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Ortadoğu'da hızla yükseldiğini belirtirken Batı'da ise İsrail karşıtlığının giderek arttığına dikkat çekti.Gazetenin haberine göre, uzmanlar iki düşman güce (İsrail ve İran) dayalı bir Ortadoğu'dan, İsrail ve Türkiye'nin güç üsleri olduğu çok farklı bir Ortadoğu'ya doğru gittiğimize inanıyor.
İSTANBULDAKİ YÜRÜYÜŞ RAHATSIZ ETTİ
Makor Rishon gazetesi İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganları ile düzenlenen yürüyüşten duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Maariv gazetesi ise Orta Doğu'da değişen dinamiklerin Türkiye'yi bölgede yeni bir merkezi oyuncu haline getirdiğini ve bunun İsrail için bazı sonuçları olacağını yazdı.
TÜRKLERİN ÇOK GELİŞMİŞ İHA'LARI VAR
Gazeteye konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Chai Eitan Cohen Yanrojak insansız hava araçlarının Lübnan'daki çatışmalada İsrail için büyük bir baş ağrısı haline geldiğini hatırlattı ve "Türklerin, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya gibi savaş alanında kendilerini kanıtlamış çok gelişmiş İHA'ları var." uyarısında bulundu.
TÜRKİYE SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ AÇIDAN BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Türkiye'nin savunma sanayi konusunda giderek bağımsızlaştığına dikkat çeken uzman, "Türkiye bölgesel bir güç olarak görülüyor, bu nedenle Türklerin silahlanmasını sadece bize karşı bir şey olarak göremeyiz. dedi ve İsrail hükümetine şu uyarıda bulundu: “İsrail Türklerle sağlıklı bir iletişim kanalı açmalı. İlk hedef savaşı önlemek olmalı. Aynı zamanda kendimize güven duymalı ve zayıflık da göstermemeliyiz."
Gazete başka bir analizinde ise yine Türkiye'ye dikkat çekti ve "Türkiye siyasi, ekonomik ve askeri açıdan bölgesel bir güç olarak kabul edilirken, Türkiye ile doğrudan bir çatışmanın İsrail için çok önemli bir sorun teşkil etmesi öngörülüyor. Türkiye son yıllarda askeri bir güç olarak konumunu güçlendirdi ve savunma sanayisini geliştirdi. Türk ordusu Doğu Akdeniz çevresindeki orduların en büyüğü olarak kabul ediliyor ve Ankara son yıllarda Suriye, Libya ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta ciddi savaş deneyimi kazandı." ifadelerini kullandı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Türkiye'nin Suriye halkını kucakladığını belirterek, kendisinin son Ankara ziyaretinin amacının Suriye'yi kucaklamak ve yeni rejime yardım etmek olduğunu söyledi.Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Lübnan'ın özel televizyon kanalı LBC'ye verdiği röportajda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Türkiye ziyaretinin amacının Suriye'yi ve yeni rejimi kucaklamak olduğunu dile getiren Canbolat, "Suriye ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara ile iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Bugün Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır." diye konuştu.Dürzi lider Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri." ifadesini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, parlamentoda düzenlenen Uluslararası Kalkınma Komitesi'nde, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına ilişkin soruları yanıtladı.Ülkesinin görüşünün, bu kararın yürürlüğe girmemesi gerektiği yönünde olduğunu söyleyen Dodds, "UNRWA'nın açık yetkisi var ve yürüttüğü çalışmalar kesinlikle gerekli." ifadesini kullandı.
Dodds, söz konusu karardan derin endişe duyduklarını dile getirerek, "Açıkça görülüyor ki başka hiçbir kuruluş, sadece Gazze'de değil, bölgenin tamamında UNRWA'nın yaptığı gibi yardım ve hizmet sağlayamaz." dedi.UNRWA'nın onlarca yıldır yürüttüğü faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında olduğunu hatırlatan Dodds, söz konusu yasağın büyük acılara yol açacağı uyarısında bulundu.
Dodds, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması halinde İngiltere'nin planı olup olmadığı sorusu üzerine, alınacak sonuçlara ilişkin net olduklarını aktardı.Ülkesinin, İsrail Meclisindeki (Knesset) oylamanın sonuçlarının ne olacağı konusunda tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirten Dodds, ülkesinin planı olup olmadığına ilişkin ise detay vermedi.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk etti.Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.