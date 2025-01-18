Son dakika... İsrail açıkladı: Kaç Filistinli serbest bırakılacak? Anlaşmanın ardında kabinedeki çatlak kaldı...

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Anlaşmaya varılan ateşkesin birinci aşamasının ilk 42 gününde, serbest bırakılacak İsrailli 33 rehinenin isimleri açıklandı.
The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'de kurulan Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, mevcut anlaşma kapsamında 33 kişiden oluşan serbest bırakılacaklar listesini rehinelerin ailelerine verdi.
Her aşamada serbest bırakılacak rehinelerin kimliklerinin, serbest bırakılmalarından 24 saat önce ailelere bildirileceği ifade edildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de ateşkesin yarın TSİ 09.30'da başlayacağını duyurdu.
İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 saat süren toplantının ardından ateşkes anlaşmasının onayladığını duyurdu.
8'e karşı 24 oy ile kabul edilen anlaşmaya, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich karşı oy kullandı. Ulaştırma Bakanı Shlomo Karhi, toplantıya katılmadı.
Anlaşmaya karşı oy kullanan bakanlar arasında Dini Siyonistler Partisi (RZP) ve Otzma Yehudit'in yanı sıra Likud bakanları David Amsalem ve Amichai Chikli de yer aldı.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana günde yaklaşık 35 çocuğun öldürüldüğünü ifade etti. Elder açıklamasında, "Bu veriler, günde yaklaşık 35 çocuğun ölümü demek. 14 ay boyunca her gün 35 çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor. Ateşkes anlaşması kesinlikle çok kritik ve çok gecikmiş. Bu anlaşma çok daha önce olmalıydı" dedi.
Uzun süredir İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tutan Hollanda Eski Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag, Birleşmiş Milletler yeni Orta Doğu temsilcisi olarak atandı.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Kaag'ın aynı zamanda BM'nin Gazze için üst düzey insani yardım ve yeniden yapılanma koordinatörü olarak mevcut görevine devam edeceğini söyledi.
Gazze halkı İsrail'le varılan ateşkes anlaşmasının ardından enkazı temizlemeye başladı.
People of Gaza begin clearing rubble after the ceasefire deal with Israel. pic.twitter.com/IsjxD5VETS— Clash Report (@clashreport) January 18, 2025
İsrail Adalet Bakanlığı, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 737 mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.
Bakanlık internet sitesinden yaptığı açıklamada, “hükümetin, şu anda cezaevi servisinin gözetiminde bulunan 737 mahkum ve tutuklunun serbest bırakılmasını onayladığını” belirtti.
Bakanlık tarafından isimleri açıklananlar arasında, Pazar günü yerel saatle 16:00'dan önce serbest bırakılmayacağı belirtilen erkek, kadın ve çocuklar yer aldı.
Adalet Bakanlığı sözcüsü Noga Katz, ilk takasta serbest bırakılacak mahkum sayısının Hamas'ın serbest bırakacağı canlı rehine sayısına bağlı olacağını belirtti.
AFP'de yer alan habere göre, Hamas'a yakın iki kaynak, serbest bırakılacak ilk rehine grubunun üç İsrailli kadın askerden oluştuğunu söyledi.
Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.
Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.
Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze'deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.
Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti.