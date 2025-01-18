Son dakika... İsrail açıkladı: Kaç Filistinli serbest bırakılacak? Anlaşmanın ardında kabinedeki çatlak kaldı...

Filistin Esirler Cemiyeti: Anlaşmanın ilk aşamasında 1737 esir serbest bırakılacak

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.



Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.



Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze'deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.



Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti.