Son dakika... İsrail, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti: Anlaşma metni ortaya çıktı! Hamas'ın yanıtı bekleniyor

Anlaşma metni basına sızdı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla 29 Mayıs 2025'te onay için Hamas'a ilettiği metni Times of Israel gazetesi ele geçirdi. Gazete, metnin müzakerelere yakın iki kaynak tarafından doğrulandığını bildirdi.



KALICI ATEŞKES ANLAŞMASI İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVESİ



ABD'nin önerisine göre, Gazze'de 60 günlük bir ateşkes uygulanacak ve ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu süre boyunca ateşkese uyacağını garanti edecek. Anlaşmanın 1. ve 7. günlerinde, "58’lik liste"den 10 canlı ve 18 ölü İsrailli rehine Tel Aviv yönetimine iade edilecek. 5 canlı ve 9 ölü rehine ilk günde, kalan 5 canlı ve 9 ölü rehine ise 7. günde teslim edilecek.

Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi durumunda, Gazze'ye insani yardım derhal ulaştırılacak. Yardımların dağıtımı Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç gibi kuruluşlar aracılığıyla yapılacak. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki "tüm" İsrail askeri operasyonları sona erecek. Hava operasyonları (izleme faaliyetleri ve askeri sevkiyat), günlük 10 saat (rehine değişim günlerinde 12 saat) askıya alınacak.



İSRAİL ASKERLERİNİN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ VE MÜZAKERELER



Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinden aşamalı olarak çekilecek. Teknik ekipler, kesin çekilme hatlarını belirleyecek. Ateşkesin 1. gününde, kalıcı barış için müzakereler başlayacak. Bu süreçte kalan rehinelerin takası, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgenin uzun vadeli güvenliği ele alınacak.

ESİR TAKASI



İsrail, 10 canlı rehine karşılığında 125 "ömür boyu hapis" cezası almış Filistinli tutuklu ile bin 111 Gazzeli mahkumu serbest bırakacak. Hayatını kaybetmiş 18 rehinenin cenazesi karşılığında ise 180 Gazzelinin cenazesi iade edilecek. 10. günde Hamas, kalan tüm rehinelerin durumu hakkında detaylı bilgi (yaşadıklarına ya da öldüklerine dair kanıt) sağlayacak. İsrail de Gazze'den kaçırdığı insanların listesini paylaşacak.





SÜRECİN İŞLEYİŞİ



ABD, Mısır ve Katar'ın garantörlüğünde yürütülecek süreçte, 60 gün içinde kalıcı ateşkese dair anlaşma sağlanamazsa ateşkes uzatılabilecek. Özel Temsilci Witkoff, müzakerelere bizzat başkanlık edecek. Trump ise nihai anlaşmayı kamuoyuna duyuracak. ABD yönetimi, tarafların uzlaşması için çabalarını sürdüreceğini taahhüt etti.