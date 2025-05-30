Son dakika... İsrail, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti: Anlaşma metni ortaya çıktı! Hamas'ın yanıtı bekleniyor

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'ye acil yardım çağrısı yaptı. UNRWA yetkilileri, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan depolarında 200 binden fazla kişiye bir aylık süre yetecek miktarda insani yardım malzemesinin bekletildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Un, gıda paketleri, hijyen kitleri, battaniyeler ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımların Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır olduğu" belirtildi. UNRWA, İsrail'in Mart ayından bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Yardım konvoylarının Gazze'ye girişinin yaklaşık üç saat sürdüğü ifade edildi.
Hamas, anlaşma metnine ilişkin ilk yorumunu paylaştı. Metinde üzerine prensipte anlaşılan maddelerin yer almadığını belirten Hamas yetkilileri, tekliften hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. İsrail'in Gazze'den kalıcı olarak çekilmesi gerektiğini vurgulayan Hamas, silah bırakmayı kabul etmedi.
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi kurma kararını resmen onayladı. Kararın geçen hafta gizli yapılan güvenlik kabinesi toplantısında alındığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu kararın "İsrail'in güvenliğini tehdit edecek bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğini" ifade etti. Plan kapsamında, hükümet izni olmadan inşa edilen yerleşim birimlerinin de yasallaştırılacağı kaydedildi.
The Guardian'ın haberinde, söz konusu yerleşim genişletme planının, Savunma Bakanı Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından önerildiği belirtildi. Smotrich'in, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Kedumim yerleşim biriminde ikamet ettiği biliniyor. İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı'nda Ürdün'den aldığı Batı Şeria topraklarını o tarihten bu yana işgal altında tutuyor. Bu süreçte çeşitli hükümetler, Filistinlilerin mülkiyet haklarını sınırlandırarak geniş arazileri "devlet toprağı" ilan etti ve bölgedeki İsrail işgalini pekiştirmeye yönelik adımlar attı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'deki insani krize yönelik yeterli adımları atmaması durumunda Avrupa'nın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirmesi gerektiğini dile getirdi. Filistin devletinin tanınmasının "sadece ahlaki bir sorumluluk değil, aynı zamanda siyasi bir gereklilik" olduğunu savunan Macron, "önümüzdeki saatler ve günlerde" acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla 29 Mayıs 2025'te onay için Hamas'a ilettiği metni Times of Israel gazetesi ele geçirdi. Gazete, metnin müzakerelere yakın iki kaynak tarafından doğrulandığını bildirdi.
KALICI ATEŞKES ANLAŞMASI İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVESİ
ABD'nin önerisine göre, Gazze'de 60 günlük bir ateşkes uygulanacak ve ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu süre boyunca ateşkese uyacağını garanti edecek. Anlaşmanın 1. ve 7. günlerinde, "58’lik liste"den 10 canlı ve 18 ölü İsrailli rehine Tel Aviv yönetimine iade edilecek. 5 canlı ve 9 ölü rehine ilk günde, kalan 5 canlı ve 9 ölü rehine ise 7. günde teslim edilecek.
Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi durumunda, Gazze'ye insani yardım derhal ulaştırılacak. Yardımların dağıtımı Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç gibi kuruluşlar aracılığıyla yapılacak. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki "tüm" İsrail askeri operasyonları sona erecek. Hava operasyonları (izleme faaliyetleri ve askeri sevkiyat), günlük 10 saat (rehine değişim günlerinde 12 saat) askıya alınacak.
İSRAİL ASKERLERİNİN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ VE MÜZAKERELER
Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinden aşamalı olarak çekilecek. Teknik ekipler, kesin çekilme hatlarını belirleyecek. Ateşkesin 1. gününde, kalıcı barış için müzakereler başlayacak. Bu süreçte kalan rehinelerin takası, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgenin uzun vadeli güvenliği ele alınacak.
ESİR TAKASI
İsrail, 10 canlı rehine karşılığında 125 "ömür boyu hapis" cezası almış Filistinli tutuklu ile bin 111 Gazzeli mahkumu serbest bırakacak. Hayatını kaybetmiş 18 rehinenin cenazesi karşılığında ise 180 Gazzelinin cenazesi iade edilecek. 10. günde Hamas, kalan tüm rehinelerin durumu hakkında detaylı bilgi (yaşadıklarına ya da öldüklerine dair kanıt) sağlayacak. İsrail de Gazze'den kaçırdığı insanların listesini paylaşacak.
SÜRECİN İŞLEYİŞİ
ABD, Mısır ve Katar'ın garantörlüğünde yürütülecek süreçte, 60 gün içinde kalıcı ateşkese dair anlaşma sağlanamazsa ateşkes uzatılabilecek. Özel Temsilci Witkoff, müzakerelere bizzat başkanlık edecek. Trump ise nihai anlaşmayı kamuoyuna duyuracak. ABD yönetimi, tarafların uzlaşması için çabalarını sürdüreceğini taahhüt etti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi için emir yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.
Adraee, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallerinde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini ifade etti. Adraee, Filistinlilere bu bölgeleri derhal boşaltma ve batıya doğru gitme emri verdi.
İsrail polisinin, 7 Nisan'da Tel Aviv yakınlarındaki bir hapishanede ölen kanser hastası Filistinli yazar Velid Dakka'nın eşi Sena Dakka'yı işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı bildirildi. Hamas'a bağlı Esirler Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Dakka'yı, Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde gözaltına aldığı ve bir sorgu merkezine götürdüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi. Söz konusu gözaltı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Dakka'nın sınır dışı edilmesini talep etmesinin ardından gerçekleşti.
BBC, ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisinin, grubun ABD'nin Gazze'deki ateşkes ve rehine serbest bırakılmasına dair son teklifini reddetmeye hazırlandığını bildirdi. Söz konusu kaynak, öneride Hamas'ın talep ettiği temel şartların karşılanmadığını ifade etti. Hamas'ın ateşkes teklifi değerlendirmeye almasına rağmen, ABD'nin sunduğu planın grubun beklentilerini karşılamadığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yapan bir askerin yanlışlıkla açılan ateş sonucu ağır yaralandığını açıkladı. Askerin, 188. Zırhlı Tugay'a bağlı 74. Tabur'da görevli olduğu belirtildi. IDF'nin ön incelemesine göre, asker IDF kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.
Yaralı asker, tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, askerin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in, Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurma kararıyla apartheid rejimini uygulamaya çalıştığı belirtildi. Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin kurulma olasılığını ortadan kaldırmak için başından beri bu planları uygulamaya çalıştığını aktardı. Şaban, yeni yerleşimlerin, Ramallah, Cenin, El Halil, Nablus, Selfit, Eriha, Ağvar ve Kudüs'te kurulacağı bilgisini verdi.
Söz konusu kararın, "yerleşim sömürgeciliğini" güçlendirdiğini, Filistin coğrafyasına müdahale ederek yeni bir ırk ayrımcılığı ve apartheid rejimi getirdiğini ifade eden Şaban, böylelikle tüm imtiyazların Filistin topraklarının gerçek sahiplerine değil bu toprakları gasbeden İsraillilere verildiğine işaret etti. Şaban, İsrail'in, yerleşimleri yasa dışı kabul eden uluslararası kararları görmezden gelmesinden ve işlediği ihlaller nedeniyle cezalandırılması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.