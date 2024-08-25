Son dakika... İsrail 100 savaş uçağı ile Lübnan'ı vurdu, 48 saat OHAL ilan edildi! Hizbullah'tan intikam saldırısı! Orta Doğu diken üstünde...

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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki farklı noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeyi bertaraf etmek için son bir saat içerisinde birkaç farklı noktada Hizbullah'a ait füze rampalarını vurduk." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, buna ek olarak İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da "Hizbullah'a ait bir hücreyi" vurduğu bildirildi.
Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Lübnan'dan yapılan direniş saldırılarını İsrail'in engellediğine ilişkin iddiaların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı kaydedildi.
Konuya dair ayrıntılı bilgilerin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşmada ortaya konacağı belirtilen açıklamada, "Tüm saldırı İHA'larının belirlenen saatlerde Lübnan sınırını geçerek istenilen hedefe doğru çok yönlü şekilde gerçekleştirdiği askeri harekat tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyine 320’den fazla roket fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki 11 askeri üssün hedef alındığı ve askeri noktalara çok sayıda insansız hava aracı fırlatıldığı ifade edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyine bu sabah saatlerinde Hizbullah’ın tarafından yaklaşık 210 roket ve 20 kadar insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirirken, Lübnan’dan fırlatılan tüm roketlerin imha edildiğini aktardı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Hizbullah’a ait binlerce roket, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 100 savaş uçağı tarafından Lübnan’ın güneyine düzenlenen eş zamanlı önleyici saldırılarla engellendi ve 40 fırlatma noktası imha edildi” denildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Kahire'deki müzakerelere dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da aralarında bulunduğu İsrail heyetinin katılacağı belirtildi.Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen Barnea ve Bar'ın da aralarında olduğu heyetin ilerleyen saatlerde Kahire'ye hareket edeceği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiğini" ve "akşam boyu ulusal güvenlik ekibiyle temasta olduğunu" aktaran Savett, Başkan'ın talimatı üzerine üst düzey ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti. Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde bulunan Filistinli Muammer ailesine ait bir evi bombaladı.Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail topçu birlikleri de gece boyu Han Yunus kentine yoğun top atışları düzenledi.
İsrail ordusu, Hizbullah'la girdiği çatışmanın ardından sabah saatlerinde kuzey İsrail'de ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillere yönelik bir dizi kısıtlama duyurdu.Times of Israel'in haberine göre, Lübnan sınırına yakın plajlar kapatıldı ve açık havada yapılacak etkinliklerin sayısı 30, kapalı alanda yapılacak etkinliklerin sayısı ise 300 ile sınırlandırıldı.
İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını açıklayarak, binlerce füzenin fırlatılacağı rampaları etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü.İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti.Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan içinde çok sayıda noktaya saldırı planlarının hazırlandığını ve hükümete sunulduğunu, siyasi iradeden "gelen direktifler doğrultusunda hareket edeceklerini" belirtti.
İsrail Ordu Radyosu da Hizbullah'ın saldırısında stratejik yapıların da hedef alınacağı 6 bin kadar füze ve insansız hava aracı atmayı planladığını ve İsrail ordusunun Lübnan içinde 200 kadar noktayı vurduğunu bildirdi.
İsrail'in kuzeyindeki bir mevziden çekilen fotoğrafta, 25 Ağustos 2024 tarihinde İsrail hava kuvvetleri tarafından kuzey İsrail üzerinde durdurulan bir Hizbullah İHA'sını görülüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a bu sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." dedi.Netanyahu, Tel Aviv'de yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, İsrail'in bu sabah Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediğini söylediği "önleyici saldırıya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıda Hizbullah'a ait "binlerce roketi" imha ettiğini söyledi.
İsraillilere ordunun verdiği talimatlara uymaları çağrısı yapan Netanyahu, Hizbullah'a yönelik saldırılar için ise "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." ifadesini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.
Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.
İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti. Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.
İsrail Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyururdu.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.