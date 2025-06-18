Son dakika... İran'ın yanıtı hipersonik füzelerle geldi: Tel Aviv hedefte! İsrailliler geceyi sığınaklarda geçirdi

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti. Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.
İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle ve İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymak amacıyla ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği ile Tel Aviv'deki konsolosluk bölümünün bugün itibarıyla cuma gününe kadar kapalı kalacağını bildirdi.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümet çalışanları ve aile üyelerinin, aksi belirtilene kadar ikametgahlarında ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri yönünde talimat verdi" ifadeleri kullanıldı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor. Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD'li ve İsrailli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a karşı savaşa girebileceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Orta Doğu'da nasıl bir adım atacağına karar vermediğini belirten CNN International, Cumhuriyetçilerin "İran ile savaşa girmek dışında bir seçenek olmadığını" giderek daha sık dillendirdiğine dikkat çekti.
İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi savaşa girmeye ikna etmek için çabaladığı kaydedildi. Haberlerde, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak için ABD bombardımanı gerektiğini savunan Netanyahu'nun, Trump ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine sızan bir insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah Celile bölgesindeki birkaç kasabada "bir sızma tespit edilmesi üzerine" sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetlerinin bir düşman İHA'sına karşı koyduğu ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'nın doğudan geldiği belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu öne sürmüştü.
İsrail hava savunma sistemlerinin bu gece İran'dan atılan hipersonik füzelere karşı koymada başarısız olması üzerine, birkaç füzenin İsrail'e düşmesi sonucu yangın çıktığı ve bir binada hasar meydana geldiği bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü kaydetti.
Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı. Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.
İSRAİLLİLER GECEYİ SIĞINAKLARDA GEÇİRDİ
İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle İsraillilerin bir kısmı geceyi sığınaklarda geçirmek zorunda kaldı. İsrail hükümeti, 13 Haziran'da başlayan çatışmada şu ana kadar 750'den fazla İsraillinin evini kaybettiğini bildirmişti.
İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, İran'a ait askeri fabrikaların vurulduğu öne sürüldü.
⭕️ The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs.— Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025
Over 50 IAF fighter jets targeted:
- A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/YXMiKAJWVz
Açıklamada, bu gece düzenlenen saldırılara 50'den fazla savaş uçağının katıldığı belirtildi. Hava saldırısının birkaç saat boyunca devam ettiği bilgisini veren İsrail ordusu, hedef alınan askeri tesisler arasında füze yapımında kullanılan merkezler olduğunu da duyurdu.
Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi. Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ne saldırdı. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.
İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kalabalık gruplar, İsrail’e karşı saldırılara destek için toplandı. Tahran'da İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı’nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.
Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Tahran’ı tahliye edin" tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkat çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.
İran ordusu, İsrail’in Tahran’da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından Tel Aviv'deki "Siyonist" yerleşim birimi Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı. Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştirdiği" belirtildi.
Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti. Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.
İran, İsrail'in hava saldırılarına misilleme yaparak hipersonik füzelerini devreye soktu. İran'dan ateşlenen füzeler, Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra İsrail genelindeki askeri tesisleri hedef aldı.