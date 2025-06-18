Son dakika... İran'ın yanıtı hipersonik füzelerle geldi: Tel Aviv hedefte! İsrailliler geceyi sığınaklarda geçirdi

"ABD, İsrail'in yanında savaşa girecek" iddiası

ABD'li ve İsrailli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a karşı savaşa girebileceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Orta Doğu'da nasıl bir adım atacağına karar vermediğini belirten CNN International, Cumhuriyetçilerin "İran ile savaşa girmek dışında bir seçenek olmadığını" giderek daha sık dillendirdiğine dikkat çekti.





İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi savaşa girmeye ikna etmek için çabaladığı kaydedildi. Haberlerde, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak için ABD bombardımanı gerektiğini savunan Netanyahu'nun, Trump ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.