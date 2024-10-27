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Son dakika...İran'dan peş peşe açıklamalar! İsrail misillemeye karşı alarma geçti...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#İran#Lübnan
Son dakika...İrandan peş peşe açıklamalar İsrail misillemeye karşı alarma geçti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 09:55

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtirken Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise "İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'da akıttığı kandan ayrı tutulamayacak bu saldırıya gereken şekilde karşılık verme hakkımızı tamamen saklı tutuyoruz." dedi. İsrail ise İran'dan gelecek misillemeye karşılık bugün Güvenlik Kabinesi'ni topluyor.

Beyrut'a gece boyu saldırı
Beyruta gece boyu saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca Beyrut'ta Hizbullah'a birkaç silah üretim ve bakım tesisi ile bir silah deposunu vurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, son bir günde Lübnan'da 120 nokta vuruldu ve onlarca Hizbullah savaşçısı öldürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını ifade etti.Erakçi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine saldırısında ABD'nin rolünü değerlendirdi."Amerikalıların bu saldırıya katılımı bizim tarafımızdan tamamen açıktır, en azından Siyonist hava kuvvetlerine hava koridoru açmışlardır." diyen Erakçi, "Ayrıca önceden gönderdikleri savunma teçhizatının da bu operasyona katılması değerlendirilmekte ve bizce ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına ve bölgede gerginlik yaratmaya katkısı oldukça açıktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'in her türlü saldırısının sorumlusu olduğunu söyleyen Erakçi, "Görünen o ki ABD olmadan İsrail'in bölgede hiçbir gücünün olmadığı, sadece İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze'de Lübnan'da ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği tüm saldırılarda bu gerçek tamamen kanıtlanmış oldu." dedi.ABD'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendiren Erakçi, "Bu saldırılar, hiçbir uluslararası forum ve çevrede Siyonist rejime karşı en ufak bir açıklama yapılmasına bile izin vermeyen ABD'nin siyasi desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.

İranlı Bakan, İsrail'in ülkesine saldırısı sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrailin saldırısına tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili ise İsrail güvenlik kabinesinin bugün toplanarak "İsrail'in İran'a yönelik saldırısını ve İran'ın buna karşılık verme olasılığını" görüşeceğini söyledi.Kaynak, "Saldırının hedefleri önceden belirlendi ve son on günde değiştirilmedi" diyerek bunun Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA'lı saldırı ile bağlantısı olmadığını öne sürdü.

 

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarında 16 kişi öldü
İsrailin Gazzeye ve Lübnana saldırılarında 16 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya kentine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda da 6 kişi öldü.

Arap dünyası İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
Arap dünyası İsrailin İrana yönelik saldırısını kınadı

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınandı.Orta Doğu'da gerilimlerin ve askeri operasyonların devam etmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan'da acil ateşkesin gerekliliği vurgulandı. Açıklamada uluslararası topluma, bölgede acil, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesle ilgili sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırı "uluslararası hukukun ihlali, egemenliğin ihlali ve bölgede gerilimi daha da tırmandıran bir adım" olarak değerlendirildi.Yaşanan gerilimin bölgenin istikrarını ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir çatışmaya sürüklenmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için acil önlemler alması çağrısı yapıldı.

Filistin

Filistin de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak bunun "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu bildirdi.Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma tırmanan gerilimi durdurma çağrısında bulunulurken, bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik ilk adım olarak İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

KİK

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırısını kınadığını ifade ederek, saldırının İran'ın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.Budeyvi, İsrail'in saldırısının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu da belirterek, uluslararası topluma gerilimi azaltma yönündeki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Hamas ve İslami Cihad

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısının kınandığı kaydedilerek, İran'la dayanışma içinde olunduğu bildirildi.İslami Cihad'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'a yönelik saldırısı "Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak değerlendirildi.

Husiler

Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bölge halklarına ve uluslararası barışa karşı siyonist çılgınlığın bir uzantısıdır." ifadesine yer verildi.


İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

Biden, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "son" olmasını umuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Philadelphia'da İsrail'in İran'a saldırısına dair basına açıklamalarda bulundu. Konuya dair istihbarat yetkilileriyle görüşme yaptığını vurgulayan Biden, "Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umarım bu bir sondur." dedi. Biden, İsrail saldırıları öncesinde bilgilendirildiğine işaret etti. Biden yönetimi yetkilileri ise ABD'nin saldırıda doğrudan yer almadığını ancak İsrail ile yakın istişarelerde bulunduğunu söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBeyrut'a gece boyu saldırı
timelineİran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını söyledi
timelineİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi
timelineİsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarında 16 kişi öldü
timelineArap dünyası İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
timelineBiden, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "son" olmasını umuyor
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#İsrail#İran#Lübnan

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