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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yönelik düzenlenen saldırının ardından açıklamada bulundu. Hamaney, "Siyonist düşman cezalandırıldı. Cezalandırılmaya devam edilecek" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik saldırılara karşı durduğunu ve "bu süreçte tarafsız olmadıklarını" söyleyen Hizbullah'ı Tel Aviv ile İran arasındaki çatışmalara katılmamaları konusunda tehdit etti.
Eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'e yönelik suikastları hatırlatan Katz, "Hizbullah Genel Sekreteri seleflerinden ders çıkarmamış." ifadesini kullandı.
Katz, Kasım'ın "İran yönetiminin emirleri doğrultusunda İsrail'i tehdit ettiğini" öne sürerek Hizbullah'ı "dikkatli olması konusunda uyardığını ve İsrail'in kendisini tehdit eden gruplara karşı sabrının tükendiğini" kaydetti.
Hizbullah'ı İran ile İsrail arasındaki çatışmalara katılmaması konusunda uyaran Katz, "saldırı düzenlemeleri halinde Hizbullah'ı yok edeceklerini" savundu.
İsrail'in 8 gündür İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda 657 kişi hayatını kaybetti, 2.037 kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump, daha sonra İran'ın nükleer programını geliştirmesinin suçlusu olarak eski ABD Başkanı Barack Obama'yı gördü.
Trump'ın paylaşımında, Obama'nın para dolu bir odada diz çöktüğü fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın altında ise "İran'ın nükleer programından kim sorumlu biliyoruz" sözlerinin yazılı olduğu görüldü.
New York Post gazetesi, ABD'nin İran'a saldırması konusunda Başkan Donald Trump'ın çekincelerinden birinin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrilmesi" halinde ülkenin "yeni bir Libya" olması endişesi olduğunu öne sürdü.
Yönetime yakın üç kişi, Trump'ın son günlerde petrol zengini Libya'nın "2011 yılında on yıl süren anarşiye sürüklenmesinden" özellikle bahsettiğini belirterek, Başkanın İran'a saldırma konusundaki çekincesinin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrilmesi" halinde "yeni bir Libya" yaratma endişesinden kaynaklandığını iddia etti.
Yönetimin İran'ın nükleer programına karşı İsrail'in hava saldırılarına katılma ihtimali üzerine yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi ise Trump'ın İran'ın "Libya'ya dönüşmesini istemediğini" söyledi.
Başka bir kaynak, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı başlamadan önce Trump'ın özel olarak İran'ın "Libya gibi olmasından endişe ettiğini" söylediğini duyduğunu belirtti.
Diğer kaynaklar ise Trump'ın geçen saldırıların ve misillemelerin başlamasının ardından böyle bir şey söylediğini duyduklarını ifade ederken, yönetime yakın bir kaynak, Trump'ın Afganistan ve Irak'tan da bahsettiğini aktardı.
Libya konusunda doğrudan bilgi sahibi olmayan ancak Trump'ın düşünceleri hakkında bilgilendirilen başka bir kaynak, Trump'ın İran'ın Fordo ve Natanz'daki nükleer tesislerine, İsrail jetleriyle taşınamayan "sığınak avcısı (bunker buster)" olarak da bilinen GBU-57 adlı bombalarla saldırmak için sınırlı hava saldırıları emri vermeye eğilimli göründüğünü ileri sürdü.
İran'da olası bir rejim değişikliğinin Trump'ın amaçları arasında olmadığını söyleyen kaynak, "Başkan Trump'a gelince, İran'ı kimin yöneteceği işine girmeyecektir, bu onun tabanı için çok satılabilir bir şey.” dedi.
Beyaz Saray'a yakın başka bir kişi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerinde "sığınak avcısı" kullanması halinde, "İran'ın tepkisi ile uğraşmaya devam edeceklerini" ve nükleer kirlenme ya da İran'ın "terörizm yoluyla misilleme" yapmasından endişe duyduklarını söyledi.
Söz konusu kişi, Trump'ın bunun yerine bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini kaydetti.
Trump'ın İran-Libya karşılaştırmasından doğrudan bahsettiğini duyduğunu iddia eden bir kişi, "Trump'ın Libya hakkında konuşmasının iki nedeni var: Birincisi (Libya'nın eski lideri Muammer) Kaddafi'ye yaptıklarımızdan sonra yaşanan kaos. İkincisi ise Libya müdahalesinin Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle anlaşma yapmayı zorlaştırması." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Trut Social medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD basınının "Fordo Nükleer Tesisi" iddasını aktardı. Trump'ın yaptığı paylaşımdaki "Kasım Süleymani'yi öldüren adam. Sizce Fordo'yu alt etmekten korkuyor mu? Elbette hayır" ifadeleri dikkat çekti.
Rusya, İran ve ABD arasındaki çatışmalar devam ederken açıklamalarda bulundu. Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifader yer aldı:
"İran'da rejim değişikliği düşünülemez. Bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi Pandora'nın kutusunu açacaktır. ABD'nin İran'a karşı taktik nükleer silah kullanabileceği yönündeki haberler spekülasyondan ibaret. Böyle bir eylem, felaket bir gelişme olur"
ABD'li ve İsrailli yetkililer, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin başarı oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkili, Demir Kubbe'nin son 24 saat içerisinde İran'dan gönderilen füzelerin sadece yüzde 65'ini önlediğini belirtti.
Halen günlük hükümet bilgilendirmeleri alan eski bir üst düzey İsrailli istihbarat yetkilisi ise, söz konusu oranın dünkü sayılarla kıyaslandığında yüzde 90'lık bir değere tekabül ettiğini ifade etti. İsrailli yetkili, "İran'ın halen çok gelişmiş füzeleri var ve bunları kullanıyorlar" ifadelerini kullanarak, "İran'ın son günlerde kullandığı daha hızlı füzeler hedeflerine yaklaşırken, İsrail'in hazırlanmak için daha az vakti oluyor" dedi.
ERKEN UYARI SÜRESİ 6-7 DAKİKAYA KADAR DÜŞTÜ
İsrailli yetkili, İran'ın kullandığı füzelerin hızına dikkat çekerek, "Düne kadar, füzeler düşmeden 10 ila 11 dakika önceden erken uyarılar alıyorduk ancak bu sabah bu sayı 6 ila 7 dakika arasına düştü" dedi.
Yetkili, "Daha da önemlisi İranlılar, bugün Beerşaba'daki hastanede olduğu gibi, saldırının son aşaması için çok hassas olmalarını sağlayan ve tam olarak istedikleri hedeflere saldırmalarına yardımcı olan bir navigasyon sistemine sahipler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran doğrudan Beerşaba'daki hastaneyi hedef aldığı haberlerini yalanlayarak, hastanenin yakındaki bir askeri karargaha düzenlenen saldırının şok dalgası yüzünden zarar gördüğünü aktardı.
İsrail ordusu, İran'ın Beerşaba kentine düşen füzeleri engelleyemediklerini açıkladı.
Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.
Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.
İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.
Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İran'ın füzelerle verdiği yanıtta, İsrail'in Beerşaba ve Hayfa kentleri vuruldu.
İran'dan yapılan açıklamada, Beerşeba'daki Nevatim Hava Üssü'nün tam isabetle vurulduğu ve siber güvenlik merkezinin imha edildiği kaydedildi.
İsrail’in acil servis kurumu Magen David Adom tarafından yayımlanan videoda, güneydeki şehirde, Microsoft ofisinin de bulunduğu bir teknoloji parkına yakın bir caddede birkaç yangın çıktığı görüldü.
İran'dan düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'in güneyindeki özellikle Beerşaba kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu daha sonra bir isabet ihbarı aldığı noktada ekiplerinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Beerşaba kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.
İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.
Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arakçi’ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.
Rençberan, Arakçi’nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğinin duyurulmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaşarak "Siyonist rejim onu hedef alır mı?" endişesini paylaştığını belirtti. Rençberan paylaşımında, "Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, sadece bir dışişleri bakanı değil aynı zamanda kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor" dedi.
Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Rençberan, "Eğer güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler olmasaydı, belki de birkaç gün önce İsrail’in Tahran’da planladığı büyük komplo hayata geçecekti. Şükürler olsun ki bu girişim başarısız oldu. Bu insanlıktan uzak dünyada, Arakçi ve ülkemizin diğer diplomatları için dua edelim. İran’ın hakkını savunma yolunda başarılı olsunlar" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızlarının Eski Komutanı Muhsin Rızai, İsrail tarafından nükleer tesislere yönelik saldırısının etkisi olmadığını söyledi.
Rızai, saldırıdan önce tesisteki tüm nükleer malzemelerinin "güvenli bir yere" taşındığını ifade etti.
Rızai, " İsrail, Natanz, İsfahan, Handeb ve Arak'ı vurdu. Ancak buralar zaten boşaltılmıştı. Bütün malzemeler güvenli bir yere taşınmıştı." dedi.
İsrail Ordusu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da askeri sanayi tesislerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, 60'dan fazla savaş uçağı ve 120 mühimmat kullanıldığı ifade edilirken, gece boyunca İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının da ele geçirildiği öğrenildi.
İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'daki stratejik hedefleri vurduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, başta füze üretim tesisi olmak üzere "nükleer silah proje geliştirmesinin gerçekleştiği" İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İnovasyonu ve Araştırması Kurumu hedef alındı.