Gazze, Suriye ve Lübnan'da işgalini sürdüren İsrail güçleri, Batı Şeria'da peş peşe provokasyonlar gerçekleştirdi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde hastaneye ulaşmaya çalışan ambulansın geçişini engellemesi nedeniyle 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinde bir Filistinliye ait kamyonu ateşe verdi. İsrail güçleri, Nilin beldesinin batısına düzenlenen baskında "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi daha yıktı.
Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran ordusu düşmanlarının gelecekteki her türlü saldırısına "daha sert" karşılık vereceğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, İran-Irak Savaşı'nın son evresindeki önemli muharebelerden biri olan Mersad Operasyonu'nun yıl dönümünde ordunun "her zamankinden daha uyanık" olduğu ve "düşmanların her türlü tehdit ve komplosuna" karşı hazır bulunduğu belirtildi.
Ordunun İran'ın "bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü" savunmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "düşmanların saldırganlıklarına daha sert karşılık verileceği" ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin sıkışmış durumda olduğunu öne sürerek, "ABD'liler zorlanıyor, bunu kendileri yaptı. Savaş konusundaki kararlarımız ulusal çıkarlarımıza bağlı. ABD'nin savaş ya da barış zamanını bizim için belirlemesine asla izin vermedik" ifadelerini kullandı.
Bekayi, Washington'un "İran'ın 3 gün içinde çökeceğini ve teslim olacağını" düşündüğünü belirterek, "Şimdi, aylar sonra, ABD bu noktada sıkıştı ve suçlarıyla baş başa kaldı" dedi.
İranlı Sözcü, ABD'nin küresel enerji fiyatları yükselince müzakere masasına döndüğünü ifade etti.
'UKRAYNA SALDIRISININ SONUÇLARI FARKLI BÖLGELERE YAYILABİLİR'
Bekayi, Ukrayna'nın İran gemilerine yönelik saldırısını "yasa dışı" diye niteleyerek, "Bu tehlikeli bir manevra ve yanıt verme hakkımız var. Bu eylemin sonuçları dünyanın farklı bölgelerine yayılabilir. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler bu tür eylemlerden endişe duyuyor" dedi.
İranlı Sözcü, Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren Tahran'ın iki ülke arasındaki gelişmelere "müdahale etme niyeti olmadığını" sözlerine ekledi.
SUUDİ-ABD NÜKLEER ANLAŞMASI
Suudi Arabistan ve ABD arasındaki nükleer anlaşmaya ilişkin soruya da yanıt veren Bekayi, "Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı herkesin hakkıdır. İran'a baskı yapılmasının nedeni İran'ın bu hakkını kullanmasıydı" diye konuştu.
Bekayi, İsrail hükümetinin Orta Doğu'daki ülkelere teknoloji transferini engellemek için her şeyi yapacağını belirtti.
İsrailli milletvekili Gilad Kariv, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Batı Şeria'da üçüncü intifadanın çıkmasını istediğini belirtti. Batı Şeria'nın aylardır patlamanın eşiğinde olduğunu dile getiren Kariv, Netanyahu hükümetinin İsrailliler ve Filistinliler arasında artan bir gerilim yaratmak için kasıtlı bir çaba sarf ettiğini öne sürdü.
'NETANYAHU BUNU SİYASİ NEDENLERLE YAPIYOR'
Smotrich'in dün açıkça "Yahuda ve Samara'da (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) savaş istiyorum." dediğini belirten Kariv, "Burada (İsrail'de) bizi kasıtlı olarak üçüncü bir intifadaya doğru iten bir grup var. Netanyahu bunu siyasi nedenlerle yapıyor. Smotrich de bunu kendi planının bir parçası olduğu için yapıyor." ifadelerini kullandı.
Husilerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, ABD'ye güvenen Suudi Arabistan'ın Yemen'de hedeflerine ulaşamadığını, "yerel paralı askerler ve araçlara" bel bağlanan operasyonların geri tepeceğini belirtti.
Yemen Haber Ajansı'na konuşan Ebu Ras, "ABD, tüm kibriyle önceki savaşlarda Yemen halkını boyunduruk altına almayı denedi ancak hedeflerine ulaşamadı. Suudi Arabistan da dersini almadı" ifadelerini kullandı.
Ebu Ras, Riyad yönetiminin Yemen ablukasını sürdürme, Yemen'in servetine el koyma ve toplumsal dokusunu parçalama ısrarının Suudi ekonomisini olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.
İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu ifade etti.
Yetkili, gemilerin tüm sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalıştığını, bu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" yapıldığını ancak başarısız olduğunu söyledi.
Öte yandan, 6 gemiden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.
İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol satışlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 21 Mart-22 Temmuz dönemindeki petrol satışlarının 11 milyar doları aştığı belirtildi.
Geçen yılın aynı dönemine ilişkin verilerin yer almadığı açıklamada, 22 Aralık 2025-20 Mart 2026 döneminde ise petrol satışlarının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu ifade edildi.
Açıklamanın, ülkenin döviz kaynaklarındaki azalmanın petrol satışlarındaki zayıflıktan kaynaklandığı ve İran ekonomisinin Petrol Bakanlığının performansı nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğu yönündeki iddialar üzerine yapıldığı vurgulandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önceki yıllarda ülkenin yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülürken, ABD'nin Umman Denizi'nde uyguladığı ablukanın ardından petrol satışlarının gerilediği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran’a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı değerlendirmede, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.
Axios'a konuşan iki kaynağa göre, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a Hürmüz çevresini daha fazla bombalamaya gerek olmadığını önerdiği, bu önerinin Başkan'ın cuma günü İran'a yönelik saldırıları durdurma kararını etkilediği iddia edildi.
Kaynaklara göre Cooper, saldırıların Tahran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini "önemli ölçüde zayıflattığını" ve tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmeden devam eden saldırıların stratejik bir amaca hizmet etmeyeceğini belirtti.
Haberde, bombalamaların durdurulması tavsiyesinin Trump'a, hem askeri hem de sivil danışmanlar tarafından yapıldığı, bundan sonra özellikle havadan yapılacak saldırılarla "ek başarı elde edilecek hedefin kalmadığının" vurgulandığı iddiasına yer verildi.
Trump, yaklaşık iki haftadır her gün ABD ordusunun sunduğu saldırı planlarını onaylıyor ve bu planlar Orta Doğu'daki yerel saate göre gece yarısı sularında hayata geçiriliyordu.
Başkan'ın cuma günkü saldırıları durdurma talimatı, önceki 13 gün boyunca her gün gerçekleşen saldırılara ne kadar ara verildiği hakkında tam bir netlik taşımıyor.
Cuma gecesi başkent Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde konuşan Trump, İran'ın şu anda bir anlaşma yapmaya hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak için dün Tahran'a ulaşması yaklaşık aynı saatlere denk geliyor.
Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" söylemiş, Başkan'ın hala "tüm seçenekleri masada tuttuğunu" kaydetmişti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ülkesinin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.
Tahran yönetiminin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye bağlı kaldığını belirten Hatibzade, ülkesinin gerçek diplomasiye, adil diyaloğa bağlı olduğunu, buna karşın hiçbir koşulda ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğini ifade etti.