İran'dan ABD'nin savaşta sıkışıp kaldığı yorumu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin sıkışmış durumda olduğunu öne sürerek, "ABD'liler zorlanıyor, bunu kendileri yaptı. Savaş konusundaki kararlarımız ulusal çıkarlarımıza bağlı. ABD'nin savaş ya da barış zamanını bizim için belirlemesine asla izin vermedik" ifadelerini kullandı.

Bekayi, Washington'un "İran'ın 3 gün içinde çökeceğini ve teslim olacağını" düşündüğünü belirterek, "Şimdi, aylar sonra, ABD bu noktada sıkıştı ve suçlarıyla baş başa kaldı" dedi.

İranlı Sözcü, ABD'nin küresel enerji fiyatları yükselince müzakere masasına döndüğünü ifade etti.

'UKRAYNA SALDIRISININ SONUÇLARI FARKLI BÖLGELERE YAYILABİLİR'

Bekayi, Ukrayna'nın İran gemilerine yönelik saldırısını "yasa dışı" diye niteleyerek, "Bu tehlikeli bir manevra ve yanıt verme hakkımız var. Bu eylemin sonuçları dünyanın farklı bölgelerine yayılabilir. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler bu tür eylemlerden endişe duyuyor" dedi.

İranlı Sözcü, Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren Tahran'ın iki ülke arasındaki gelişmelere "müdahale etme niyeti olmadığını" sözlerine ekledi.

SUUDİ-ABD NÜKLEER ANLAŞMASI

Suudi Arabistan ve ABD arasındaki nükleer anlaşmaya ilişkin soruya da yanıt veren Bekayi, "Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı herkesin hakkıdır. İran'a baskı yapılmasının nedeni İran'ın bu hakkını kullanmasıydı" diye konuştu.

Bekayi, İsrail hükümetinin Orta Doğu'daki ülkelere teknoloji transferini engellemek için her şeyi yapacağını belirtti.