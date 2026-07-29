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CANLI Son dakika... İran'dan ABD üssüne sürpriz saldırı! Suudi Arabistan ve CENTCOM'dan ortak misilleme: Çatışma bir anda alevlendi

Güncelleme Tarihi:
#İran ABD savaşı#balistik füze saldırısı#hürmüz boğazı krizi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:33

İran - ABD savaşı son dakika haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Ürdün'deki askeri üslere sürpriz saldırı düzenlediğini bildirdi. Çok sayıda balistik füzeyle ABD üslerini hedef aldığını duyuran İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırgan eylemleri nedeniyle harekete geçtiğini kaydetti. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin önerdiği rotayı kullanan 3 petrol tankerini hedef aldı. İşte detaylar...

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Ürdün semalarında patlama sesleri
Ürdün semalarında patlama sesleri

Ürdün ordusu, İran'ın 5 balistik füzeyle ülkeye saldırdığını bildirdi. Ürdün hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Ordunun açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin füzelere müdahale edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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İran Hürmüz'de 3 tankeri hedef aldı
İran Hürmüzde 3 tankeri hedef aldı

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.

Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.

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Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
Haşdi Şabiye yönelik saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

Haşdi Şabi Ninova Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde Haşdi Şabi mevzilerine düzenlenen ABD/Suudi Arabistan saldırılarında 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haşdi Şabi Medya Müdürlüğünün açıklamasında da "Irak'ın farklı bölgelerindeki kuruma ait çok sayıda merkez sabah saatlerinde ABD ve Suudi Arabistan güçleri tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

'TEHLİKELİ TIRMANIŞ'

Açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, kuruma ait bazı bina ve mülklerde de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Saldırıların "Irak'ın egemenliğinin ihlali ve resmi güvenlik kurumlarının hedef alınması" anlamına geldiği savunulan açıklamada, saldırıların "son derece tehlikeli bir tırmanış" olduğu kaydedildi.

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ABD ve Suudi Arabistan'dan ortak misilleme
ABD ve Suudi Arabistandan ortak misilleme

CENTCOM, ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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Ürdün'deki ABD üssüne saldırı
Ürdündeki ABD üssüne saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.

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CENTCOM'dan sürpriz saldırı açıklaması
CENTCOMdan sürpriz saldırı açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Orta Doğu’da konuşlu ABD kuvvetlerine yönelik "sürpriz" bir saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülerek, "DMO, bu kapsamda İran’dan çok sayıda balistik füze fırlattı. İran’ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusunun tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

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