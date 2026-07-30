İran bağlantılı grubun tetikçisi İngiltere'de hüküm giydi

Norveçli bir genç, İran bağlantılı uluslararası bir suç örgütünün emriyle İngiltere'ye cinayet işlemek için gitmekten suçlu bulundu. 19 yaşındaki Johannes Kongsnes Natland, geçen yıl mart ayında kimliği belirsiz bir kişiyi vurarak öldürmek için 25 bin euro karşılığında İsveçli organize suç grubu Foxtrot Network ile anlaştı. Polis, İngiltere'ye vardıktan iki gün sonra Natland'ı Batı Yorkshire'daki Huddersfield'da bir otel odasında yakaladı. Natland'ın odasında iki silah ele geçirildi.

KURTULMAK İÇİN KENDİNİ VURMAYI DÜŞÜNMÜŞ

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de mahkemeye çıkarılan Natland, cinayet planını kabul ettiğini ancak bunun sadece bir "şaka" ya da "dolandırıcılık" olduğunu düşündüğünü söyledi. Norveçli genç, başının Foxtrot Network ile belaya girdiğini anladığında ise cinayeti gerçekleştirmemek için "kendini ayağından vurmayı" planladığını ifade etti. Suikast planının kime yönelik olduğu tespit edilemedi.

KIZ ARKADAŞINA GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'ye seyahat etmeden önce kız arkadaşına mesaj gönderen Natland, "Çılgın bir göreve gidiyorum. Birini öldürürsem havalı olur. Yakalanmazsam kutlamalıyız" yazmıştı.

Natland, çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüs ve organize suçtan hüküm giydi. 19 yaşındaki gencin cezası daha sonra görülecek duruşmalarda kesinleşecek.