İran'ın Kuveyt'e saldırı düzenlediği bildirildi. Kuveyt ordusu, saldırıda ülkenin kuzeyindeki Çinli bir şirkete ait binanın vurulması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini, binada ağır hasar oluştuğunu ifade etti.
Norveçli bir genç, İran bağlantılı uluslararası bir suç örgütünün emriyle İngiltere'ye cinayet işlemek için gitmekten suçlu bulundu. 19 yaşındaki Johannes Kongsnes Natland, geçen yıl mart ayında kimliği belirsiz bir kişiyi vurarak öldürmek için 25 bin euro karşılığında İsveçli organize suç grubu Foxtrot Network ile anlaştı. Polis, İngiltere'ye vardıktan iki gün sonra Natland'ı Batı Yorkshire'daki Huddersfield'da bir otel odasında yakaladı. Natland'ın odasında iki silah ele geçirildi.
KURTULMAK İÇİN KENDİNİ VURMAYI DÜŞÜNMÜŞ
The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de mahkemeye çıkarılan Natland, cinayet planını kabul ettiğini ancak bunun sadece bir "şaka" ya da "dolandırıcılık" olduğunu düşündüğünü söyledi. Norveçli genç, başının Foxtrot Network ile belaya girdiğini anladığında ise cinayeti gerçekleştirmemek için "kendini ayağından vurmayı" planladığını ifade etti. Suikast planının kime yönelik olduğu tespit edilemedi.
KIZ ARKADAŞINA GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI
İngiltere'ye seyahat etmeden önce kız arkadaşına mesaj gönderen Natland, "Çılgın bir göreve gidiyorum. Birini öldürürsem havalı olur. Yakalanmazsam kutlamalıyız" yazmıştı.
Natland, çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüs ve organize suçtan hüküm giydi. 19 yaşındaki gencin cezası daha sonra görülecek duruşmalarda kesinleşecek.
İran devlet televizyonu IRIB, ABD ordusunun gece boyunca Buşehr eyaletindeki 3 kenti hedef aldığını duyurdu. Buşehr Valiliği, hava saldırılarının Buşehr, Cam ve Hurmoc kentleri çevresini vurduğunu belirtti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Buşehr, ülkenin tek nükleer santraline ev sahipliği yapıyor.
Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "ABD'li yetkililerin gösterişli söylemleri, tehditleri ve bölgedeki deniz hareketliliğine müdahaleleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı yeniden açılamaz" ifadeleri kullanıldı.
Devrim Muhafızları, "Hürmüz Boğazı bizim topraklarımızdır ve Devrim Muhafızları Donanması bunu sıkı bir şekilde kontrol etmektedir" dedi.
HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE ÇALIŞAN TANKERDE YANGIN ÇIKTI
Açıklamada, söz konusu "tehdit ve müdahalelerin" devam etmesinin durumu "daha zor ve karmaşık" hale getireceği uyarısında bulunuldu. Devrim Muhafızları, gece boyunca iki petrol tankerinin "ABD uçaklarının kışkırtmasıyla" Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "güvensiz rota" olarak tanımlanan güzergahtan geçmeye çalıştığını iddia etti. Gemilerden birinde büyük bir yangın çıkmasının ardından her iki tankerin de geri döndüğü belirtildi.
Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 5 balistik füze tespit ettiğini bildirdi. Füzelerin Ürdün hava sahasına girdikten kısa süre sonra imha edildiği kaydedildi. Ürdün vatandaşlarına etkisiz hale getirilen füzelerin enkazlarından uzak durmaları uyarısı yapıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alan füze saldırılarına misilleme olarak İran'a karşı "ağır bir saldırı dalgası" düzenlediğini duyurdu.
CENTCOM, operasyonun Devrim Muhafızları'nın 28 Temmuz'da Orta doğu'da konuşlu ABD güçlerine karşı çok sayıda balistik füze fırlattığı sürpriz saldırı girişiminin ardından geldiğini belirtti. Açıklamada, şu anda Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askerinin konuşlu olduğu ve "tetikte, odaklanmış, etkili ve hazır" durumda bulundukları vurgulandı.
DÜZİNELERCE NOKTAYA SALDIRI
Operasyonda, Devrim Muhafızları'na ait askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma noktaları ile deniz hedefleri dahil düzinelerce nokta vuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı yürüttüğü askeri seçenekler konusundaki hayal kırıklığı ve çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya varamaması nedeniyle geçen hafta bir toplantıda yardımcılarına sert tepki gösterdiği bildirildi.
ABD'li bir yetkili, "Başkan çok sinirli. İranlıları bir anlaşmaya ikna etmenin bu kadar zor olacağına inandığını sanmıyorum. Sonuca ulaşmak için ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğuna ya da ne yapılması gerektiğine dair gerçek bir strateji yoktu. Bu savaşın uzun ve yıpratıcı olmasını istememişti" diye konuştu.
NBC News'in haberine göre, başka bir kaynak ise savaşın gidişatından duyulan memnuniyetin kamuoyuna yansıtılmasına rağmen ne Trump'ın ne de üst düzey yardımcılarının mevcut durumdan memnun olmadığını söyledi.
Yardımcılarının izlenecek yol konusunda da anlaşamadığını belirten yetkili, "Bunca zamandan sonra yöneticiler arasında hala birlik yok" ifadesini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Mısır'da ABD'ye ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından "çok sert" bir karşılık vereceğini söyledi.
Beyaz Saray'da gazeteciler, saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair herhangi bir işaret olup olmadığını sordu.
Trump, "Size bir rapor verebilirim. Bilgilendirildim. Biraz aynı şeylerin tekrarı, ama işler yoluna girecek" dedi.
Çarşamba günü Mısır'ın Akdeniz limanı Damietta'da Energos Winter gaz tankerine insansız hava aracıyla yapılan saldırı, Orta Doğu savaşının kritik denizcilik altyapısına yayılabileceği endişelerini artırdı.
Trump, ABD'nin İran'ı "çok sert" vuracağını söyledi. "Onları çok sert vuracağız çünkü onları vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar" diye ekledi.