Son dakika...İran ve vekil güçler hazır: Misilleme için iki seçenek masada! İsrail kabusa hazırlanıyor

İran ve vekilleri hazır! İsrail binlerce roketin atılacağı bir savaşa hazırlanıyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cenazesinde yaptığı açıklamada, “İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler” dedi.Yemen'deki Husilerin lideri de İsrail'in "büyük tırmanışına" "askeri yanıt" vereceklerini duyurdu. İran'ın ruhani lideri Hamaney de İsrail'e sert bir ceza verileceğini açıklamıştı.



AFP haber ajansına göre İran ve müttefikleri İsrail'e yanıt vermek için hazırlar. Orta Doğu'da gerilimin yükselmesi ile havayolları hem İsrail'e hem de Lübnan'a uçuşlarını iptal etmeye başladı. Birçok ülke de vatandaşlarını derhal bölgeyi terk etmeye çağırıyor. İsrail ise İran'dan gelecek yanıta hazırlanıyor.



Jerusalem Post gazetesi "İsrail binlerce roketin atılacağı çok vekilli saldırıya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Hizbullah'ın elinde 150 bin roket olduğunu vurguladı. İsrailli yetkililer, hava savunma sistemlerinin, her gün binlerce roketin atıldığı saldırıları savuşturmakta zorluk çekeceğini tahmin ediyor.





