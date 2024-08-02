Son dakika...İran ve vekil güçler hazır: Misilleme için iki seçenek masada! İsrail kabusa hazırlanıyor

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İtalya'nın ITA Airways havayolu şirketi yolcuları ile mürettebatının güvenliğini sağlamak amacıyla Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşları askıya aldığını duyurdu. Uçuşların 6 Ağustos'a kadar durdurulduğu belirtildi.
Hizbullah'a yakın kaynakların bildirdiğine göre İran ve vekilleri arasında yapılan toplantıda misilleme için iki temel senaryo ortaya konuldu: Tüm taraflardan eş zamanlı bir yanıt ya da her gruptan kademeli bir yanıt. AFP haber ajansı ise yapılacak saldırının sınırlı ve kordineli olacağını belirtiyor.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cenazesinde yaptığı açıklamada, “İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler” dedi.Yemen'deki Husilerin lideri de İsrail'in "büyük tırmanışına" "askeri yanıt" vereceklerini duyurdu. İran'ın ruhani lideri Hamaney de İsrail'e sert bir ceza verileceğini açıklamıştı.
AFP haber ajansına göre İran ve müttefikleri İsrail'e yanıt vermek için hazırlar. Orta Doğu'da gerilimin yükselmesi ile havayolları hem İsrail'e hem de Lübnan'a uçuşlarını iptal etmeye başladı. Birçok ülke de vatandaşlarını derhal bölgeyi terk etmeye çağırıyor. İsrail ise İran'dan gelecek yanıta hazırlanıyor.
Jerusalem Post gazetesi "İsrail binlerce roketin atılacağı çok vekilli saldırıya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Hizbullah'ın elinde 150 bin roket olduğunu vurguladı. İsrailli yetkililer, hava savunma sistemlerinin, her gün binlerce roketin atıldığı saldırıları savuşturmakta zorluk çekeceğini tahmin ediyor.
Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için bugün Katar'da bir cenaze töreni düzenlenecek. Haniye, Hamas'ın diğer siyasi ofis üyeleriyle birlikte bir süredir Katar'ın başkenti Doha'da ikamet ediyordu.AFP haber ajansı, Haniye'nin ülkenin en büyük camisi olan İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doha'nın kuzeyindeki Lusail'de bir mezarlığa defnedileceğini bildirdi. Hamas, "Arap ve İslami liderlerin" yanı sıra diğer Filistinli grupların temsilcileri ve halkın da etkinliklere katılacağını duyurdu.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki "ciddi" güvenlik durumunun "hızla kötüleşebileceği" gerekçesiyle İsrail ve Filistin'e yönelik seyahat uyarılarını sıkılaştırdığını duyurdu. Slovenya Dışişleri Bakanlığı ise perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'deki "durum nedeniyle" her türlü seyahatten kaçınılmasını önerdiklerini açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesi Katar’ın başkenti Doha’ya getirildi. Eşinin cenazesini karşılayan Ümmü Abdusselam, “Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İran destekli gruplar karşısında İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgularken, "bölgede tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabaların önemine" dikkat çekti.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan Hizbullah, resmi Telegram hesabından bir açıklama yayımlayarak saldırıyı üstlendi.Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in yasa dışı Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı belirtildi.Lübnan basını ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'in, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile Orta Doğu'da devam eden gerginlikler ve gelişmelerle ilgili görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
Blinken'ın Al Nahyan ile görüşmesinde, "Gazze'de artan ve sürdürülebilir insani yardım seviyelerini kolaylaştıracak ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için" diplomatik çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı'nın, Gazze'de anlaşmaya varma taahhüdünü yinelediği görüşmede, bu hafta acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 148 Filistinlinin tahliyesi de dahil, BAE'nin Gazzelilere sağladığı önemli insani destek için minnettarlığını dile getirdiği kaydedildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı.Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin ilk incelemelere dair edindiği bilgileri paylaştı.
Tahran'ın kuzeyinde Heniyye'nin misafir olarak bulunduğu konutun dördüncü katına havadan karaya bir roketin atıldığını ve patlama sonucunda Heniyye'nin bulunduğu odanın pencereleri ve tavanının tahrip olduğu ifade edildi.İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği kaydedildi.