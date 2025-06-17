Son dakika... İsrail'e bir füze saldırısı daha... İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı da öldürüldü

Trump: Macron G7'den ayrılma nedenimle ilgili yanlış bilgi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrılma nedeninin İran-İsrail çatışmasıyla bir ilgili olmadığını dile getirdi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Zirve'den ayrılmasına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek, asıl nedenin "daha büyük" olduğunu kaydetti. Trump, dönüş nedeninin ne olduğunu açıklamadı.





Macron'un "ilgi meraklısı" olduğunu öne süren Trump, "Neden Washington'a döndüğüme dair hiçbir fikri yok. İran-İsrail ateşkesiyle alakalı değil. (Neden) Bundan çok daha büyük. Bilerek ya da bilmeyerek, Emmanuel sürekli yanlış anlıyor. Takipte kalın!" mesajını paylaştı.