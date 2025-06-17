Son dakika... İsrail'e bir füze saldırısı daha... İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı da öldürüldü

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İran ordusundan üst düzey bir yetkili, son füze saldırısında İsrail'deki stratejik hedeflerin yok edildiğini bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara karşılık İran'ın füze ve dronlarla yanıt vermesi nedeniyle İsrail ve işgal altındaki Filistin bölgelerine yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğu’nda çalışan personelin ailelerini tedbir amaçlı ülkeden çıkardığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğu’nda görev yapan personelin aileleri, güvenlik önlemi olarak geçici süreyle ülkeden ayrıldı. Büyükelçilik ve konsolosluk, temel faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir" denildi.
Duyuruda, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz temsilciliklerine bilgi vererek bölgedeki varlıklarını bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Ayrıca, İsrail hava sahasının kapalı olduğu ve Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’ndan uçuşların gerçekleştirilemediği belirtildi. Kara yoluyla ülkeden ayrılmanın mümkün olduğu ifade edilen duyuruda, Ürdün ve Mısır sınırlarındaki kara geçiş noktalarının açılış ve kapanış saatleri aktarıldı.
İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı füze saldırısında Tel Aviv'in vurulduğu kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tel Aviv'den dumanlar yükseldiği görüldü.
🚨 BREAKING:— Geospatial World (@RiyaSpda) June 17, 2025
🚀 A missile strike has hit Herzliya, near Tel Aviv.
🔥 Smoke rising — reports say an 8-storey building has been struck.#IranUnderAttack #TehranStrikes #EastTehran #Moghadam #MiddleEastCrisis #IsraelIranWar #AirDefenseActivated #BreakingNews… pic.twitter.com/KTORxl4Lr3
İsrail, İran'a yönelik yeni hava saldırılarına başladı. İran medyası, Tebriz'de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
Ham Mihan'ın bildirdiğine göre, patlamalar 5 dakika aralıklarla yaşandı.
İsrail'in 2 gün önce atanan Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin İsrail saldırısında öldüğü bildirildi. Bir önceki Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de İsrail tarafından öldürülmüştü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Şadmani'nin 17 Haziran gecesi düzenlenen saldırıyla öldürüldüğü kaydedildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şadmani'nin Tahran'daki bir ordu karargahında hedef alındığı bilgisini paylaştı. İran'ın en üst düzey komutanı olan Şadmani, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e de danışmanlık yapıyordu.
İsrail, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. Uluslararası basın, Kudüs ve Tel Aviv'de güvenlik alarmı verildiğini belirtti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.
ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi. Trump yönetiminin, görüşme önerisini dün İran tarafıyla paylaştığını öne süren ABD medyası, Trump'ın, İran'ın Fordo uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombaları Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için önemli baskı unsuru olarak gördüğünü belirtti.
Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü. İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor." ifadesini kullanarak, Witkoff ile Erakçi arasında yapılacak görüşme ihtimalini Axios'a doğruladı.
İsrail ordusunun İran devlet televizyonu IRNA'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. IRNA, saldırı sonucu yaralılar da olduğu bilgisini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrılma nedeninin İran-İsrail çatışmasıyla bir ilgili olmadığını dile getirdi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Zirve'den ayrılmasına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek, asıl nedenin "daha büyük" olduğunu kaydetti. Trump, dönüş nedeninin ne olduğunu açıklamadı.
Macron'un "ilgi meraklısı" olduğunu öne süren Trump, "Neden Washington'a döndüğüme dair hiçbir fikri yok. İran-İsrail ateşkesiyle alakalı değil. (Neden) Bundan çok daha büyük. Bilerek ya da bilmeyerek, Emmanuel sürekli yanlış anlıyor. Takipte kalın!" mesajını paylaştı.
ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi. Trump yönetiminin, görüşme önerisini dün İran tarafıyla paylaştığını öne süren ABD medyası, Trump'ın, İran'ın Fordo uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombaları Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için önemli baskı unsuru olarak gördüğünü de belirtti.
Yerin 1 kilometre altına inşa edilen Fordo, şu ana kadar İsrail saldırılarında hasar almadı.
Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu öne sürdü. İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor" ifadesini kullanarak, Witkoff ile Erakçi arasında yapılacak görüşme ihtimalini Axios'a doğruladı.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi. Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden, bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı.
Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi. İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir" denildi.
İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.
Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak. Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak. Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi için gittiği Kanada'dan ayrılarak ABD'ye dönüyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılarak Washington'a döneceğini duyurmuştu.
TRUMP ORTAK METNİ İMZALAMADI
Leavitt, açıklamasında, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı.
Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.
Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı savunuldu. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD liderleri yaptıkları açıklamada "İran bölgesel istikrarsızlığın ve terörün başlıca kaynağıdır. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını belirttik" dedi.
G7 ülkelerinin Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığının altı çizilen açıklamada, "Bu bağlamda İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu teyit ediyoruz. İsrail'in güvenliğine yönelik desteğimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, sivillerin korunmasının önemine de dikkat çekilerek, "İran krizinin çözümünün, Gazze'de ateşkes de dâhil olmak üzere, Orta Doğu'daki düşmanlıkların daha geniş çapta azaltılmasına yol açması çağrısını yapıyoruz" denildi.
Liderler, gerilimin uluslararası enerji piyasaları üzerindeki etkileri konusunda "uyanık" kalacaklarını ve piyasa istikrarını korumak için koordinasyona hazır olduklarını belirttiler.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi.
Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Orta Doğu'ya ek kabiliyetlerin konuşlandırılmasını yönettiğini belirterek, "ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor" dedi.
Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı. Büyükelçilik, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısını yaptı. Uyarıda vatandaşlara İsrail hava sahası kapalı olduğu için Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmaları tavsiye edildi.
Büyükelçilik, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, saldırılara misilleme olarak dün gece İran'dan ateşlenen balistik füzeleri engellediğini öne sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada 3 ila 5, ikinci dalgada ise 1 füzenin ateşlendiğini aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu. İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.