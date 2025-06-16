×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

CANLI Son dakika... İran ve İsrail arasında çatışmalar devam ediyor: Balistik füzeler Tel Aviv'i vurdu! Trump'tan barış açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haberler#İsrail-İran Çatışması#Balistik Füze Saldırısı
Son dakika... İran ve İsrail arasında çatışmalar devam ediyor: Balistik füzeler Tel Avivi vurdu Trumptan barış açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 09:09

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde de sürüyor. İsrail'in Tahran, Tebriz ve İsfahan başta olmak üzere çeşitli şehirlere düzenlediği saldırılara misilleme yapan İran, Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdu. İsrail ordusu, sivillere sığınaklarda kalmaları uyarısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise yeni bir açıklama yaparak İran-İsrail çatışmasının yakında bitebileceği sözlerini yineledi. Trump, barış sağlanamaması durumunda ABD'nin çatışmaya dahil olabileceğini dile getirdi.

İsrail'in hedefi Fordo
İsrailin hedefi Fordo

İran'ın en gelişmiş nükleer tesislerinden Fordo, İsrail'in hedefinde. Tel Aviv yönetimi, İran'ın yeraltına inşa edilmiş tesisini imha edebilmek için formül arıyor. İsrail uçaklarının saldırılarında hasar veremediği Fordo'yu vurabilmek için ABD'nin desteğini isteyen İsrail, ağır bombardıman uçakları ve gelişmiş füzelerle tesisi yok edebileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre, ABD'nin operasyona dahil olmaması durumunda İsrail'in Fordo'yu yok etmesi ihtimali bulunmuyor. İran'ın Kum bölgesinde yer alan Fordo, bir dağın eteklerinde ve 1 kilometre derinlikte inşa edildi. İsrail'in elinde Fordo'ya hasar verebilecek düzeyde mühimmat olmadığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaptığı açıklamalarla çatışmanın sona ermemesi durumunda İsrail'e askeri destek verebileceklerini dile getirdi.

Devamını oku >
'Saldırı başarılı oldu'
Saldırı başarılı oldu

İran Devrim Muhafızları, sabah saatlerinde başlatılan balistik füze saldırısının başarıya ulaştığını duyurdu. İsrailli yetkililer, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve Tel Aviv ile Hayfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde binaların hasar aldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları'nın yayınladığı açıklamada, füze saldırısının İsrail çapında hedefleri başarıyla vurduğu kaydedildi.

Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyandan ulusal birlik çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ulusa seslendi. İsrail ile yaşanan çatışmanın yarattığı tehlikelere dikkat çeken Pezeşkiyan, halka sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olma çağrısı yaptı.

Pezeşkiyan, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Soykırımcı ve suçlu düşmanın saldırganlığına karşı güçlü durmamız gerekiyor" diye konuştu.

Devrim Muhafızları: İsrail yok olana kadar saldırılar sürecek
Devrim Muhafızları: İsrail yok olana kadar saldırılar sürecek

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik operasyonları genişleteceklerini kaydetti. Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, saldırıların daha etkili, noktasal ve yıkıcı olacağı belirtildi. Açıklamada, "İsrail yok oluncaya dek" saldırıların devam edeceği ifade edildi.

Trump'tan yeni 'barış' açıklaması
Trumptan yeni barış açıklaması

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği barış olabileceği görüşünü yineleyerek, "Umuyorum bir anlaşma olacak. "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.

İsrail'de ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
İsrailde ölenlerin sayısı 16ya yükseldi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İran füzeleri İsrail'de bazı noktalara isabet etti
İran füzeleri İsrailde bazı noktalara isabet etti

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan sığınak talimatı
İsrail ordusundan sığınak talimatı

İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi. Ordunun açıklamasında, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

İran. İsrail'e yönelik yeni saldırı başlattı
İran. İsraile yönelik yeni saldırı başlattı

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in hedefi Fordo
timeline'Saldırı başarılı oldu'
timelinePezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
timelineDevrim Muhafızları: İsrail yok olana kadar saldırılar sürecek
timelineTrump'tan yeni 'barış' açıklaması
timelineİsrail'de ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
timelineİran füzeleri İsrail'de bazı noktalara isabet etti
timelineİsrail ordusundan sığınak talimatı
timelineİran. İsrail'e yönelik yeni saldırı başlattı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika Haberler#İsrail-İran Çatışması#Balistik Füze Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!