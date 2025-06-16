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İran'ın en gelişmiş nükleer tesislerinden Fordo, İsrail'in hedefinde. Tel Aviv yönetimi, İran'ın yeraltına inşa edilmiş tesisini imha edebilmek için formül arıyor. İsrail uçaklarının saldırılarında hasar veremediği Fordo'yu vurabilmek için ABD'nin desteğini isteyen İsrail, ağır bombardıman uçakları ve gelişmiş füzelerle tesisi yok edebileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre, ABD'nin operasyona dahil olmaması durumunda İsrail'in Fordo'yu yok etmesi ihtimali bulunmuyor. İran'ın Kum bölgesinde yer alan Fordo, bir dağın eteklerinde ve 1 kilometre derinlikte inşa edildi. İsrail'in elinde Fordo'ya hasar verebilecek düzeyde mühimmat olmadığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaptığı açıklamalarla çatışmanın sona ermemesi durumunda İsrail'e askeri destek verebileceklerini dile getirdi.
İran Devrim Muhafızları, sabah saatlerinde başlatılan balistik füze saldırısının başarıya ulaştığını duyurdu. İsrailli yetkililer, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve Tel Aviv ile Hayfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde binaların hasar aldığını bildirdi.
Devrim Muhafızları'nın yayınladığı açıklamada, füze saldırısının İsrail çapında hedefleri başarıyla vurduğu kaydedildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ulusa seslendi. İsrail ile yaşanan çatışmanın yarattığı tehlikelere dikkat çeken Pezeşkiyan, halka sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olma çağrısı yaptı.
Pezeşkiyan, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Soykırımcı ve suçlu düşmanın saldırganlığına karşı güçlü durmamız gerekiyor" diye konuştu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik operasyonları genişleteceklerini kaydetti. Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, saldırıların daha etkili, noktasal ve yıkıcı olacağı belirtildi. Açıklamada, "İsrail yok oluncaya dek" saldırıların devam edeceği ifade edildi.
Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği barış olabileceği görüşünü yineleyerek, "Umuyorum bir anlaşma olacak. "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" diye konuştu.
Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.
Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi. Ordunun açıklamasında, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.
İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.