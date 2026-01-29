Son dakika... Trump İran'dan ne istiyor? Savaş tehditleri ve barış vaatleriyle geçen 1 ay

Savaş tehditleriyle geçen 1 ay

ABD Başkanı Donald Trump’ın son 1 ayda İran’a yönelik açıklamaları, protestolar ve nükleer program ekseninde şekillenen farklı mesajlar içeriyordu. Trump'ın yaptığı açıklamalar, Washington’un Tahran’a ilişkin beklentilerinin ve tehdit dilinin zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya koydu.

29 ARALIK: ONLARIN CANINA OKUYACAĞIZ

Aralık ayının sonunda Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarından yaklaşık 6 ay sonra, Tahran yönetiminin yeniden “silahlanmaya başladığını” öne sürdü. Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte kameralar karşısına geçen Trump, İran’ın yeniden güçlenmeye çalışması halinde "Onların canına okuyacaklarını" dile getirdi. Trump, böyle bir saldırının sonuçlarının "bir önceki seferden daha güçlü" olacağını dile getirdi.

2 OCAK: YOLA ÇIKMAYA HAZIRIZ

İran’da 28 Aralık'ta başlayan son yılların en büyük protestolarının ardından Trump, göstericilerin öldürülmesi halinde ABD’nin "yardıma koşacağını" bildirerek, "Yola çıkmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

6 OCAK: İRAN’I YENİDEN BÜYÜK YAPALIM

Trump’ın Venezuela’ya hava saldırıları düzenlenmesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasından günler sonra, Trump "İran’ı Yeniden Büyük Yap" yazılı bir şapka ile görüntülendi. İran genelinde protestoların yayılması ve onlarca kişinin öldüğüne dair haberler üzerine Trump, Tahran yönetiminin "barışçıl protestocuları şiddet kullanarak öldürmesi" halinde ABD’nin "yardıma koşacağını" yineledi.



10 OCAK: ABD YARDIMA HAZIR

Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı dönemde, ABD medyası Trump’ın İran'a saldırıyı değerlendirdiğini kaydetti. ABD Başkanı, Truth Social platformundaki paylaşımında, "İran belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardım etmeye hazır" dedi. İran ise Washington’un saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD'ye ait unsurların "meşru hedefler" olacağı uyarısını yaptı.

13 OCAK: YARDIM YOLDA

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 oranında yeni gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu ancak resmi bir karar almadı. Protestoculara yönelik baskının arttığına ilişkin haberlerin ardından Trump, önce İran’ın müzakere etmek istediğini savundu, daha sonra ise tüm görüşmeleri iptal ettiğini açıkladı. Trump, Truth Social’daki paylaşımında, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin! Yardım yolda" ifadelerini kullandı.

14 OCAK: İRAN’DA KATLİAMLAR DURUYOR

İran’da 3 bin 428 kişinin öldürüldüğü ve idam cezalarının yakında uygulanacağı yönündeki haberler üzerine Trump, Tahran yönetimiyle temas kurduklarını belirterek, "İran’da katliamlar duruyor. İdam cezası planı yok” dedi. Trump’ın, İran’a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği ancak herhangi bir eylem konusunda ikna olmadığı bildirildi. ABD yönetiminin, Orta Doğu’daki müttefiklerinden, saldırıların bölgede büyük ve çözümsüz bir çatışmaya yol açacağı yönünde uyarılar aldığı kaydedildi.

22 OCAK: O YÖNE GİDEN ÇOK SAYIDA GEMİMİZ VAR

Minneapolis’teki ICE karşıtı protestolar ve Grönland meselesi nedeniyle Avrupalı müttefiklerle yaşanan gerilimin ardından Trump, İran konusuna yeniden dönerek, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile bazı güdümlü füze destroyerlerini Orta Doğu’ya konuşlandırma kararı aldığını duyurdu.

28 OCAK: ZAMAN DARALIYOR

ABD gemilerinin Orta Doğu’da konuşlanmasının ardından Trump, İran’a yönelik tehditte bulunarak, "İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi halinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır; istekli ve muktedir." dedi. Trump, İran’ın "bir anlaşma yapması" gerektiğini vurgulayarak, ülkenin hiçbir nükleer silaha sahip olmayacağını ifade etti.