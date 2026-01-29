Son dakika... Trump İran'dan ne istiyor? Savaş tehditleri ve barış vaatleriyle geçen 1 ay

Son dakika... Trump İran'dan ne istiyor? Savaş tehditleri ve barış vaatleriyle geçen 1 ayGüncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın son 1 ayda İran’a yönelik açıklamaları, protestolar ve nükleer program ekseninde şekillenen farklı mesajlar içeriyordu. Trump'ın yaptığı açıklamalar, Washington’un Tahran’a ilişkin beklentilerinin ve tehdit dilinin zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya koydu.
29 ARALIK: ONLARIN CANINA OKUYACAĞIZ
Aralık ayının sonunda Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarından yaklaşık 6 ay sonra, Tahran yönetiminin yeniden “silahlanmaya başladığını” öne sürdü. Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte kameralar karşısına geçen Trump, İran’ın yeniden güçlenmeye çalışması halinde "Onların canına okuyacaklarını" dile getirdi. Trump, böyle bir saldırının sonuçlarının "bir önceki seferden daha güçlü" olacağını dile getirdi.
2 OCAK: YOLA ÇIKMAYA HAZIRIZ
İran’da 28 Aralık'ta başlayan son yılların en büyük protestolarının ardından Trump, göstericilerin öldürülmesi halinde ABD’nin "yardıma koşacağını" bildirerek, "Yola çıkmaya hazırız" açıklamasını yaptı.
6 OCAK: İRAN’I YENİDEN BÜYÜK YAPALIM
Trump’ın Venezuela’ya hava saldırıları düzenlenmesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasından günler sonra, Trump "İran’ı Yeniden Büyük Yap" yazılı bir şapka ile görüntülendi. İran genelinde protestoların yayılması ve onlarca kişinin öldüğüne dair haberler üzerine Trump, Tahran yönetiminin "barışçıl protestocuları şiddet kullanarak öldürmesi" halinde ABD’nin "yardıma koşacağını" yineledi.
10 OCAK: ABD YARDIMA HAZIR
Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı dönemde, ABD medyası Trump’ın İran'a saldırıyı değerlendirdiğini kaydetti. ABD Başkanı, Truth Social platformundaki paylaşımında, "İran belki de hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardım etmeye hazır" dedi. İran ise Washington’un saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD'ye ait unsurların "meşru hedefler" olacağı uyarısını yaptı.
13 OCAK: YARDIM YOLDA
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 oranında yeni gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu ancak resmi bir karar almadı. Protestoculara yönelik baskının arttığına ilişkin haberlerin ardından Trump, önce İran’ın müzakere etmek istediğini savundu, daha sonra ise tüm görüşmeleri iptal ettiğini açıkladı. Trump, Truth Social’daki paylaşımında, "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin! Yardım yolda" ifadelerini kullandı.
14 OCAK: İRAN’DA KATLİAMLAR DURUYOR
İran’da 3 bin 428 kişinin öldürüldüğü ve idam cezalarının yakında uygulanacağı yönündeki haberler üzerine Trump, Tahran yönetimiyle temas kurduklarını belirterek, "İran’da katliamlar duruyor. İdam cezası planı yok” dedi. Trump’ın, İran’a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği ancak herhangi bir eylem konusunda ikna olmadığı bildirildi. ABD yönetiminin, Orta Doğu’daki müttefiklerinden, saldırıların bölgede büyük ve çözümsüz bir çatışmaya yol açacağı yönünde uyarılar aldığı kaydedildi.
22 OCAK: O YÖNE GİDEN ÇOK SAYIDA GEMİMİZ VAR
Minneapolis’teki ICE karşıtı protestolar ve Grönland meselesi nedeniyle Avrupalı müttefiklerle yaşanan gerilimin ardından Trump, İran konusuna yeniden dönerek, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile bazı güdümlü füze destroyerlerini Orta Doğu’ya konuşlandırma kararı aldığını duyurdu.
28 OCAK: ZAMAN DARALIYOR
ABD gemilerinin Orta Doğu’da konuşlanmasının ardından Trump, İran’a yönelik tehditte bulunarak, "İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi halinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır; istekli ve muktedir." dedi. Trump, İran’ın "bir anlaşma yapması" gerektiğini vurgulayarak, ülkenin hiçbir nükleer silaha sahip olmayacağını ifade etti.
Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda anlaşacağını umduğunu dile getirdi.
Kallas, toplantıda Orta Doğu başlığı altında ise öncelikle İran'a yeni yaptırımlar konusunun ele alınacağını belirterek, "Listeye yeni yaptırımlar ekliyoruz ve İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda da anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuştu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir savaşı başlatabileceğini ancak sonucunu kontrol edemeyeceğini söyledi.
CNN International'a yaptığı açıklamada Tahran'ın yalnızca "gerçek ve dayatma içermeyen" müzakerelere açık olduğunu vurgulayan Kalibaf, "Müzakerelere hazırız ancak Amerikan başkanının aradığı türden bir diyalog olduğunu düşünmüyoruz. ABD, İran ile altıncı tur görüşmelerden iki gün önce müzakere masasını bombaladı" ifadesini kullandı.
'DİKTAYI MÜZAKERE OLARAK GÖRMÜYORUZ'
İran halkının ekonomik çıkarları garanti altına alınmadıkça müzakere olmayacağının altını çizen Kalibaf, "Diktayı müzakere olarak görmüyoruz. Savaş gölgesinde yürütülen müzakereler gerilimi körükler. Trump Nobel Barış Ödülü almak istiyorsa, çevresindeki savaş çığırtkanlarından uzak durmalıdır" dedi.
İsrail merkezli N12'nin ismi açıklanmayan Suudi bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 28 Ocak'taki görüşmesinde, "İran’ın müzakerelerde ABD şantajına boyun eğmeyeceğini" söyledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman
Körfez ülkeleri, İran’ı ABD ile yeni bir anlaşma imzalamaya ikna etmek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Kaynak, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin bölge açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Olası bir askeri müdahalenin bölgede "ağır" sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan yetkili, gerilimin düşürülmesi için diplomatik yolların öncelikli olduğunu vurguladı.
İran, ABD’nin ülkeye yönelik olası bir saldırısına karşılık olarak İsrail’i hedef alacağı uyarısını yaptı. Tahran yönetimi, gerilimin tırmanması halinde "Tel Aviv’in kalbine" yönelik bir misilleme dahil olmak üzere sert adımlar atacağını açıkladı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani, X platformunda Farsça ve İbranice paylaştığı mesajında, ABD'nin "sınırlı saldırı" söyleminin yanılsama olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin herhangi bir türde ve herhangi bir düzeydeki askeri eylemi, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek. Yanıt; saldırgana, Tel Aviv'in kalbine ve saldırganı destekleyen herkese yönelik, anında, kapsamlı ve emsalsiz olacaktır."
İran’daki gerilimin gölgesinde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) son günlerde Ürdün sınırındaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Ürdün'ün İran'ın vekalet savaşında kullanılabilecek ülkelerden biri olduğu öne sürüldü.
İsrailli Maariv gazetesi, İran ile Ürdün arasında bir vekil bağının bulunmamasına karşın ülkenin olası saldırılarda İsrail'e karşı kullanılabileceğini iddia etti. Ürdün sınırından düzenlenecek bir sızmayla İran yanlısı unsurların İsrail'e baskın düzenleyebileceği belirtildi.
ÜRDÜN SINIRINDA ALARM
Dün gece bölgedeki kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen Ürdün askerlerini terörist unsur zanneden İsrail ordusu, olası bir sızma girişimine karşı alarma geçti. İsrail'de bir karayolu ve Eliat şehrinin kuzey yönündeki giriş-çıkışları kapatıldı. Askerlerin bir kaçakçı çetesini kovaladığı anlaşılınca güvenlik önlemleri kaldırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı kapsamlı bir saldırıyı değerlendiriyor. Daha önce İran'daki protestoları müdahale gerekçesi olarak gösteren Trump, bu kez de İran'ın balistik füze programının bir tehdit olduğunu ve nükleer görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini öne sürerek İran'ı "kendisini müdahale etmeye zorlamakla" suçluyor.
Trump, İran'daki protestolar sırasında askeri müdahaleyi ciddi olarak değerlendirmiş, Beyaz Saray yetkililerine göre saldırı son anda iptal edilmişti. Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir donanmanın İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'a "anlaşma" çağrısı yaptı. Öte yandan, ABD Başkanı "anlaşmanın" detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmazken, sadece "Nükleer silah yok" demekle yetindi.