İran'dan GKRY ve Bulgaristan'a uyarı

İran devlet basını, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmaması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Görüşmede, Kıbrıs’ta bulunan yabancı askeri üslerin İran’a karşı kullanılmasının engellenmesinin önemini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı’nın, özellikle İngiltere’nin Akrotiri ve Dikelya’daki egemen üs bölgelerine işaret ederek, bu tesislerin ABD veya İngiltere tarafından İran’a yönelik askeri faaliyetlerde kullanılmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Arakçi, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile de telefon görüşmesi yaptı. İranlı Bakan, Bulgaristan Parlamentosu’nun ABD’ye ait tanker uçaklarının Bulgaristan’daki Bezmer Hava Üssü’ne geçici olarak konuşlandırılmasına izin vermesini eleştirerek, bu kararın İran’a yönelik saldırgan faaliyetleri kolaylaştırdığını savundu ve kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.