Kpler gemi verilerine göre, perşembe günü Babülmendep Boğazı'ndan toplam 25 ticari yük gemisi geçiş yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik ise yalnızca 2 tankerle sınırlı kaldı. Babülmendep'teki 25 gemiden 18'i Kızıldeniz'e giriş yaparken, 7'si çıkış gerçekleştirdi. Geçiş yapan gemiler arasında 2 süpertanker, bir Suezmax tankeri ve 5 Aframax gemisi de yer alıyor. Hürmüz'den geçen 2 gemide ise yük bulunmuyordu.
Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail saldırıları nedeniyle Yohmor el-Şkif, Arnun ve Kfer Tebnit'in güney bölgelerinde gece yarısı büyük patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Patlamalar sonucu oluşan şok dalgaları el-Harub ve Halde beldelerine kadar hissedildi. Mercayun ilçesinde, Beaufort Kalesi yakınlarındaki şiddetli patlamalar Klaya kasabasında camları kırarak evlere hasar verdi.
İsrail güçlerinin Sur ilçesindeki Mansuri ve Biyut el-Sayyad'ın dış mahallelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı kaydedildi. İsrail ordusu, Mansuri'yi de topçu mermileriyle hedef aldı. İsrail birliklerinin Bint Cübeyl ilçesindeki Baraachit tepesinden Aynata'ya doğru tank manevraları gerçekleştirdiği belirtildi.
İran ordusu, Kuveyt'teki Ahmed El-Caber Hava Üssü'nde bulunan stratejik ABD askeri tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı. Açıklamada, saldırının son ABD saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, İHA'larla hangarlar, uydu iletişim sistemleri ve ekipman depolarının hedef alındığı ifade edildi.
İran ordusu, saldırının Keşm Adası'ndaki bir konuta düzenlenen sivillerin öldürüldüğü ABD saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu Kuveyt tesisinin bölgedeki ABD hava gözetleme ve operasyonel destek için hayati bir merkez olduğunu vurguladı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada, Keşm Adası'na yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. Washington yönetiminin her geçen gün yeni bir suça imza attığını belirten Kalibaf, Keşm Adası'nda sivillere ait konutlara yönelik saldırıların Minab ve Lamerd'de işlenen suçların devamı olduğunu ifade ederek, ABD'nin savaş meydanında aldığı darbelerin acısını masum insanlardan çıkardığını belirtti.
İran devlet basını, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmaması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Görüşmede, Kıbrıs’ta bulunan yabancı askeri üslerin İran’a karşı kullanılmasının engellenmesinin önemini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı’nın, özellikle İngiltere’nin Akrotiri ve Dikelya’daki egemen üs bölgelerine işaret ederek, bu tesislerin ABD veya İngiltere tarafından İran’a yönelik askeri faaliyetlerde kullanılmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.
Arakçi, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile de telefon görüşmesi yaptı. İranlı Bakan, Bulgaristan Parlamentosu’nun ABD’ye ait tanker uçaklarının Bulgaristan’daki Bezmer Hava Üssü’ne geçici olarak konuşlandırılmasına izin vermesini eleştirerek, bu kararın İran’a yönelik saldırgan faaliyetleri kolaylaştırdığını savundu ve kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.
İran ordusu, Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 26'ncı aşaması kapsamında saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyrüsefer sistemi ile idari ve lojistik binalarını hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda üssün harekat ile lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırıları uluslararası aktörleri yeni arayışlara yöneltiyor. Suudi Arabistan'ın, Husilerin saldırılarına karşı deniz güvenliğini artırmak amacıyla geniş katılımlı bir uluslararası koalisyon oluşturmak için girişim başlattığı bildirildi.
ABD merkezli haber sitesi Al Monitor'un haberinde, Riyad'ın Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 50 ülkenin katılacağı uluslararası bir koalisyon kurmayı planladığı öne sürüldü. Habere göre; Mısır, Sudan, Cibuti ve Somali, Suudi Arabistan'ın girişimine katılmayı kabul etti. Türkiye, ABD, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Pakistan, Bangladeş dahil 46 ülkeye daha davet gönderildi.
Haberde, İran ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle ABD'nin Husilere yönelik operasyonlara katılmaktan kaçınabileceği belirtildi. Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin katılması halinde koalisyona dahil olmayı değerlendirdiği kaydedildi.