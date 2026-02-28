Son dakika: İsrail ve ABD'den İran'a ortak saldırı! Tahran'dan misilleme geldi

Trump: İran'a saldırılara başladık

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yönelik İsrail saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın füzelerini imha edeceğini ve füze endüstrisini yerle bir edeceğini söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:



"Kısa bir süre önce, ABD ordusu İran'da büyük bir savaş operasyonu başlattı. Amacımız, İran rejiminin oluşturduğu acil tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumaktır. Bu terörist rejim asla nükleer silaha sahip olamaz. Tekrar ediyorum. Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Onlar çok acımasız, korkunç insanlardan oluşan vahşi bir grup. Bu tehditkar faaliyetler doğrudan ABD'yi, birliklerimizi, denizaşırı üslerimizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi tehlikeye atıyor. Donanmalarını tamamen yok edeceğiz. Amerikalılar hayatlarını kaybedebilir ve ABD kayıplar verebilir"

Konuşmasında İran halkına seslenen Trump, "İşimiz bittiğinde, hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak. Özgürlük vaktiniz yaklaştı. Bu, muhtemelen gelecek nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olacak" dedi.

