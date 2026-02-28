Son dakika: İsrail ve ABD'den İran'a ortak saldırı! Tahran'dan misilleme geldi

Son dakika: İsrail ve ABD'den İran'a ortak saldırı! Tahran'dan misilleme geldiGüncelleme Tarihi:
ABD ve İsrail, İran’da başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirleri hedef aldı. Öte yandan İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından, ülke genelinde çeşitli bölgelerde sirenler çaldı. İşte saldırılar sonrası İran ve İsrail'den gelen ilk fotoğraflar...
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattığını duyurdu.
İsrail ordusu da İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı." ifadeleri kullanıldı.
Detaylı açıklamaların daha sonra resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.
AFP'de yer alan habere göre, İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'de patlama sesleri duyuldu.
İran’ın resmi haber ajansı Tasnim, başkent Tahran’da yeni patlamaların yaşandğını bildirdi.
Tasnim, başkentin merkezinde ve Tahran’ın farklı noktalarında “düşman hedeflerle” hava savunma sistemleri arasında çatışmaların sürdüğünü duyurdu.
Habere göre görgü tanıkları, ABD yapımı Tomahawk seyir füzesinin Tahran üzerinde görüldüğünü aktardı.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi.
İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.
IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı başlatıldığını duyurdu. IDF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kısa bir süre önce, IDF İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığını tespit etti.Savunma sistemleri tehdidi engellemek amacıyla devreye girdi.
İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından, ülke genelinde çeşitli bölgelerde sirenler çaldı.
İsrail Hava Kuvvetleri tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen yerlerde önleme ve saldırı operasyonları yürütüldüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yönelik İsrail saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu.
Trump, "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" ifadesini kullandı.
ABD'nin İran'ın füzelerini imha edeceğini ve füze endüstrisini yerle bir edeceğini söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Kısa bir süre önce, ABD ordusu İran'da büyük bir savaş operasyonu başlattı. Amacımız, İran rejiminin oluşturduğu acil tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumaktır. Bu terörist rejim asla nükleer silaha sahip olamaz. Tekrar ediyorum. Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Onlar çok acımasız, korkunç insanlardan oluşan vahşi bir grup. Bu tehditkar faaliyetler doğrudan ABD'yi, birliklerimizi, denizaşırı üslerimizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi tehlikeye atıyor. Donanmalarını tamamen yok edeceğiz. Amerikalılar hayatlarını kaybedebilir ve ABD kayıplar verebilir"
Konuşmasında İran halkına seslenen Trump, "İşimiz bittiğinde, hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak. Özgürlük vaktiniz yaklaştı. Bu, muhtemelen gelecek nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olacak" dedi.
İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec, Kirmanşah ve Buşehr şehirleri hedef alındığını duyurdu.
İsrail'in Tahran'a yönelik hava saldırısının ardından İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm sivil uçuşların iptal edildiği kaydedildi.
İran'da ise Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü Mecid Ahvan, ülke genelindeki hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
İran basını, başkent Tahran'da yaşanan patlamaların İsrail'den fırlatılan füzelerden kaynaklandığını öne sürdü.
Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, “Patlamaların türü, bunun bir füze saldırısı olduğunu gösteriyor” ifadesi yer aldı.
İran'da, aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konutu ve istihbarat merkezinin de bulunduğu yaklaşık 30 hedefin vurulduğu iddia edildi.
İsrail kaynakları, Cumhurbaşkanlığı konutunun hedef alınmasının Pezeşkiyan'a yönelik suikast girişimi olabileceğini öne sürdü. Söz konusu iddialara ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulama gelmedi.
Katar merkezli Al Jazeera'ya konuşan bir ABD'li yetkili ve İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, İran'daki patlamaların ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi.
Yetkililer, "Bu bir ABD-İsrail ortak operasyonudur" açıklamasında bulundu.
Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.
The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.
İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.
ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Tahran'a yönelik düzenlediği saldırının ikincisini gerçekleştirdi. Saldırının ardından Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin devlete yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran’a önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı.
Katz, İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yakın zamanda beklendiğini belirtti.
İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ
Savunma Bakanı Katz, ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Halkı, İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uymaya ve korunaklı alanlarda kalmaya çağırdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde “Tam Faaliyet” durumundan “Temel Faaliyet” durumuna geçileceği bildirildi.
Açıklamaya göre İsrail'de, temel sektörler dışında eğitim faaliyetleri, toplantılar ve iş yerlerinin faaliyetleri yasaklandı.
Halkın resmi kanallar üzerinden yayımlanan talimatlara uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, güncellemelerin Ulusal Acil Durum Portalı ve İç Cephe Komutanlığı’nın mobil uygulaması üzerinden bildirileceği belirtildi.
İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'ın iki noktasından dumanların yükseldiği kaydedildi.